Nuevo respaldo para Paloma Valencia: expresidentes del Partido Conservador se sumaron a su campaña presidencial

Los dos expresidentes del Partido Conservador ven en Paloma Valencia una mujer con amplio liderazgo y sensibilidad social - crédito Sergio Acero/Reuters/

El jueves 26 de marzo de 2026 en Bogotá, los expresidentes del Partido Conservador, Carlos Holguín Sardi y José Darío Salazar, anunciaron públicamente su respaldo a la candidatura presidencial de Paloma Valencia y Juan Daniel Ovideo.

Ambos exdirigentes de la colectividad invitaron a las bases conservadoras a sumarse a su proyecto político.

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Carlos Holguín Sardi y José Darío Salazar consideraron que Paloma Valencia representa un liderazgo que puede reunir a diferentes sectores. Afirmaron que su experiencia en temas de seguridad, orden y gestión pública fundamenta este respaldo.

Carlos Holguín Sardi y José Darío Salazar consideraron que Paloma Valencia representa un liderazgo que puede reunir a diferentes sectores - crédito suministrado

Según su declaración, el país requiere alternativas para afrontar desafíos en seguridad, finanzas públicas y organización institucional.

“Colombia necesita estar unida y el liderazgo de Paloma Valencia va en esa dirección con mensajes claros de cómo se puede recuperar el país en temas tan trascendentales como la seguridad, las finanzas públicas y en general el orden en todos los municipios”, señalaron los excongresistas.

Ambos coincidieron en que identifican en la candidata una vocación de servicio en un momento en que Colombia no debe continuar con divisiones entre ricos y pobres, entre empresarios y trabajadores. “Más allá de la ideología política somos colombianos”, expresaron.

El llamado de Holguín Sardi y Salazar se dirige a las bases conservadoras en todos los departamentos, destacando la trayectoria política y el compromiso social de Valencia.

Carlos Holguín Sardi ha desarrollado una carrera política de más de cuarenta años, ocupando cargos como presidente del Senado, ministro del Interior y de Justicia, alcalde de Cali y gobernador del Valle del Cauca. José Darío Salazar fue representante a la Cámara, senador y presidente del Partido Conservador. Ambos han mantenido influencia en sus regiones y a nivel nacional.

Carlos Holguín Sardi y José Darío Salazar afirmaron que su experiencia en temas de seguridad, orden y gestión pública fundamenta este respaldo - crédito Colprensa

El mensaje de los exdirigentes menciona la necesidad de fortalecer la unidad nacional y superar la polarización política. Consideran que la responsabilidad de los colombianos supera las diferencias partidistas.

Este nuevo apoyo se suma al anunciado el miércoles 26 de marzo de 2026, luego de que Juan Felipe Criollo, Jaime López, Luis Gabriel Chaves y Sócrates Saavedra, reconocidos abogados se sumaran a la campaña de Paloma Valencia.

En el comunicado difundido, estos juristas expresan su confianza en la capacidad, honestidad y visión de país que representan los candidatos. Destacan la necesidad de construir consensos para fortalecer los valores que unen a la sociedad y remarcan la importancia de defender las instituciones frente a los desafíos actuales de Colombia.

“Como abogados penalistas y ciudadanos, teniendo en cuenta el momento que atraviesa el país, nos dirigimos a ustedes con la convicción manifiesta que Colombia necesita construir consensos para recuperar y reconocer los valores que nos unen y defender con firmeza las instituciones”, se lee en el comunicado.

El texto señala que el país necesita acuerdos para afianzar los valores nacionales y proteger el marco institucional. Los firmantes consideran prioritaria la defensa de las instituciones en la coyuntura actual.

Los abogados afirman que su apoyo a Valencia y Oviedo responde a la convicción de que ambos candidatos ofrecen un proyecto acorde con las necesidades del país. Sostienen que la unidad y la firmeza son fundamentales para avanzar hacia un Estado más sólido.

“Por lo anterior, hemos decidido sumarnos a las manifestaciones de nuestros colegas, dar un paso al frente y apoyar a la Doctora PALOMA VALENCIA LASERNA en su camino a la Presidencia у al Doctor JUAN DANIEL OVIEDO para la Vicepresidencia de la República. Creemos en su capacidad, en su honestidad y en la visión de país que ambos representan, la cual, desde nuestra perspectiva, es la que hoy necesita la nación”, precisaron.

Entre los firmantes de esta nueva adhesión se encuentran Juan Felipe Criollo, Jaime López, Luis Gabriel Chaves y Sócrates Saavedra - crédito suministrada

El pronunciamiento extiende una invitación a otros colegas y a la ciudadanía a sumarse a esta iniciativa y participar en la consolidación de instituciones sólidas y una democracia fortalecida. Los juristas subrayan la importancia de asumir un papel activo en el proceso de construcción nacional.

“Invitamos a cada compatriota a unirse a este propósito con la ilusión de construir juntos el país que soñamos, convencidos de que la grandeza de nuestra patria depende, ahora más que nunca, de la firmeza de nuestras decisiones”, puntualizaron.