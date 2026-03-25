Colombia

Procuraduría le puso la lupa a mesas de votación en Barranquilla por inconsistencias en conteo de votos

La investigación preliminar busca establecer si hubo irregularidades en formularios electorales, diferencias entre votantes y sufragios e incluso la presunta incineración de votos durante el cierre de mesas

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Las inconsistencias entre el número
Las inconsistencias entre el número de ciudadanos habilitados y los votos contabilizados alertaron a las autoridades electorales en el sur de Barranquilla - crédito Colprensa

Las alertas encendidas tras la jornada electoral del pasado 8 de marzo en Barranquilla siguen generando movimientos en los organismos de control. Lo que en un inicio parecía un procedimiento rutinario de cierre de mesas ahora es materia de revisión disciplinaria, luego de que surgieran dudas sobre la actuación de algunos funcionarios durante el conteo de votos.

En ese contexto, la Procuraduría General de la Nación decidió dar un paso formal al abrir una indagación previa que busca esclarecer posibles irregularidades en mesas específicas de votación. La atención se centra en la presunta participación de funcionarios públicos que habrían actuado como jurados, un rol que, por su naturaleza, exige total transparencia y apego a la normativa electoral.

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Funcionarios públicos que actuaron como
Funcionarios públicos que actuaron como jurados electorales en Barranquilla están bajo la lupa por supuestas anomalías en el conteo de votos - crédito Fernando Vergara/AP

El foco de la investigación no solo está en quiénes intervinieron en el proceso, sino en lo ocurrido durante el cierre de la jornada. Según las primeras verificaciones, habrían surgido inconsistencias entre el número de ciudadanos habilitados para sufragar y la cantidad de votos finalmente contabilizados, una diferencia que despertó sospechas y motivó la intervención del Ministerio Público.

Los hechos bajo revisión se habrían presentado en dos puntos específicos del sur de la ciudad. Por un lado, en el Colegio Nueva Esperanza del Sur, particularmente en las mesas 3 y 4. Por otro, en el Colegio Técnico Distrital de Rebolo, en la mesa 9. En estos lugares, las cifras registradas no coincidirían plenamente, lo que llevó a cuestionar la trazabilidad del proceso electoral en esas mesas.

De acuerdo con la Procuraduría Regional de Instrucción Atlántico, estas inconsistencias no pasaron desapercibidas durante la revisión de los formularios electorales, especialmente el E-11, que registra los ciudadanos que ejercen su derecho al voto. Fue precisamente en ese contraste de datos donde se detectaron las anomalías que ahora son objeto de análisis.

La Procuraduría General de la
La Procuraduría General de la Nación abrió una indagación preliminar por presuntas irregularidades en mesas de votación en Barranquilla el 8 de marzo - crédito Procuraduría

Uno de los puntos más delicados de la investigación tiene que ver con la posible incineración de votos. Según lo señalado por el órgano de control, los jurados habrían optado por destruir una cantidad significativa de sufragios tras identificar discrepancias en los registros. Aunque este procedimiento está contemplado en el Código Electoral bajo ciertas condiciones, su aplicación indebida podría configurar una falta disciplinaria.

Este aspecto resulta clave, ya que la destrucción de material electoral es una medida excepcional que debe estar plenamente justificada y documentada. Cualquier desviación en su ejecución puede comprometer la transparencia del proceso y afectar la confianza en los resultados.

La indagación abierta no implica, por ahora, una sanción ni una conclusión sobre responsabilidades. Se trata de una etapa preliminar que permitirá recolectar información, contrastar versiones y establecer si efectivamente ocurrieron las conductas denunciadas. En este punto, el énfasis está en esclarecer los hechos con rigor y sin prejuzgar a los posibles implicados.

La investigación se concentra en
La investigación se concentra en las mesas 3 y 4 del Colegio Nueva Esperanza del Sur y la mesa 9 del Colegio Técnico Distrital de Rebolo - crédito Colprensa

Para avanzar en esa tarea, la Procuraduría ya ordenó la práctica de varias pruebas. Estas incluyen la revisión detallada de documentos electorales, así como la recolección de testimonios que permitan reconstruir lo ocurrido en las mesas señaladas. El objetivo es determinar si hubo actuaciones contrarias a la ley y, en caso afirmativo, identificar a los responsables.

El caso pone nuevamente sobre la mesa la importancia de la vigilancia en los procesos electorales, especialmente en etapas críticas como el cierre y conteo de votos. En estos momentos, cualquier error o irregularidad puede tener consecuencias significativas, tanto en términos legales como en la percepción ciudadana sobre la legitimidad de los resultados. Además, abre una discusión sobre los controles que deben existir para garantizar que quienes cumplen funciones como jurados actúen con total imparcialidad y bajo los lineamientos establecidos. La participación de funcionarios públicos en estos roles, si bien no es inusual, exige un nivel adicional de escrutinio.

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