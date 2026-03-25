Colombia

Petro se despachó contra el Congreso tras accidente aéreo en Putumayo: “¿Cómo le van a impedir a una Nación defenderse por tacañería?”

El presidente aseguró que algunas de sus iniciativas económicas, que se hundieron en el Legislativo, servían para mejorar el sector de la defensa

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El presidente Gustavo Petro aseguró
El presidente Gustavo Petro aseguró que el sector de la defensa requiere de recursos que su Gobierno ha intentado conseguir - crédito Ovidio González/Presidencia/Flickr

Durante el Consejo de Ministros del 24 de marzo de 2026, el presidente Gustavo Petro se refirió al accidente del avión Hércules C-130 con matrícula FAC 1016 de la Fuerza Aeroespacial Colombiana, que se registró el 23 de marzo en Puerto Leguízamo, Putumayo. En su intervención, que realizó después de dedicar un minuto de silencio por las víctimas del siniestro, el primer mandatario se refirió a los problemas estructurales que hay en el sector de la defensa.

De acuerdo con su explicación, hay un “odio político” que está afectando la salud, la educación y la defensa del país. Recordó que durante su Gobierno presentó dos leyes de financiamiento al Congreso de la República y ambas fueron archivadas, y que en la Corte Constitucional se suspendieron tres veces las emergencias económicas que ha tramitado.

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“Hemos sido claros cada vez que la presentamos: hay que resolver el problema de defensa de la Nación, y eso ha estado en el debate. ¿Cómo le van a impedir a una Nación defenderse por tacañería y por odio político?”, cuestionó el jefe de Estado.

El primer mandatario recordó que los soldados defienden a la población y que su labor es valorada, algo que se evidenció en Puerto Leguízamo, donde la ciudadanía auxilió a los militares y policías heridos, que posteriormente fueron trasladados a centros de salud.

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