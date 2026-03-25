Colombia

Fico Gutiérrez lanzó sablazo a Petro y aseguró que Medellín no ha recibido “un peso” del Gobierno: “No se sienta ni con alcalde”

El mandatario de Medellín aseguró que el diálogo con la administración no existe y que el presidente solo viaja a las regiones a reunirse con “bandidos” para impulsar la Paz Total

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Federico Gutiérrez aseguró que creó
Federico Gutiérrez aseguró que creó un plan de desarrollo sin contar con el dinero del Gobierno de Gustavo Petro - crédito Colprensa y Presidencia

El alcalde de Medellín (Antioquia), Federico Gutiérrez, se pronunció ante los medios de comunicación sobre la relación que ha tenido su administración con el Gobierno nacional, en cabeza del presidente Gustavo Petro. De acuerdo con el mandatario local, el respaldo económico por parte del Gobierno ha sido nulo.

A Medellín y a otras ciudades no llega un peso del Gobierno nacional. Lo del esfuerzo lo estamos haciendo nosotros, esa es la realidad”, expuso el alcalde ante la prensa desde la asamblea general de Asociación Colombiana de Ciudades Capitales (Asocapitales) que se llevó a cabo el 24 de marzo en la capital antioqueña.

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Gutiérrez aclaró que el encuentro que se realizó en la ciudad, que contó con la presencia de varios mandatarios locales, como el alcalde de Bogotá, Carlos Fernando Galán, no estaba orientado a exponer quejas sobre la administración Petro; aseguró que el objetivo era determinar “cómo vamos a sacar a Colombia adelante”, apelando a la inversión, a las obras públicas y a la seguridad de las capitales.

El alcalde Federico Gutiérrez se
El alcalde Federico Gutiérrez se reunió con alcaldes de varias capitales con el fin de fortalecer la coordinación entre ciudades - crédito @FicoGutierrez/X

Sin embargo, indicó que este espacio de trabajo mancomunado también brinda la oportunidad de hacer énfasis en las falencias que hay de carácter institucional. Uno de los puntos más problemáticos es, al parecer, la falta de comunicación con el Gobierno.

Lo cierto es que aquí no hay diálogo con el Gobierno nacional. Realmente, aquí hubo una sola reunión con el Gobierno nacional, con Petro, por allá en mayo del 2024, y el presidente nunca ha buscado a los alcaldes para hablar”, explicó Gutiérrez.

En consecuencia, como alcalde de Medellín tomó la decisión de organizar un plan de desarrollo que no dependiera en absoluto de los recursos de la Nación. Indicó que, gracias a eso es que la capital de Antioquia ha mostrado importantes avances en varios indicadores.

El alcalde Federico Gutiérrez aseguró
El alcalde Federico Gutiérrez aseguró que varias ciudades no reciben recursos del Gobierno - crédito Luisa González/Reuters

Explicó que, durante su administración, se ha reducido la tasa de homicidios en la ciudad, llegando a ser la más baja en los últimos 40 años. También ha evidenciado una disminución en la tasa de desempleo más baja en Medellín y la economía se está moviendo. “Mire cómo vamos de bien”, dijo.

El mandatario indicó que todo esto se ha logrado sin la intervención del presidente Gustavo Petro, al que señaló de efectuar reuniones con criminales en las regiones con el fin de impulsar su política de Paz Total, orientada a establecer diálogos de paz con organizaciones armadas.

El presidente cuando va a las regiones, va a reunirse es en el marco de la Paz Total con los peores bandidos. Aquí viene a Medellín a hacer el ‘tarimazo’ con los peores bandidos, pero no se sienta ni con alcalde ni con gobernador”, señaló.

Condenados que privados de la
Condenados que privados de la libertad asistieron a un evento del Gobierno Petro en La Alpujarra - crédito Montaje Infobae (EFE/VerdadAbierta)

El “tarimazo” al que se refirió Gutiérrez tiene que ver con un evento sobre “Paz Urbana” que lideró el primer mandatario en junio de 2025 en el Centro Administrativo La Alpujarra de Medellín. En el encuentro, el jefe de Estado dio un espacio de pronunciamiento a cabecillas condenados de estructuras criminales como la Oficina de Envigado y La Terraza.

Así las cosas, a través de su cuenta de X, el alcalde Federico Gutiérrez entregó un balance de la reunión que se llevó a cabo en la ciudad junto con otros mandatarios locales.

El alcalde Federico Gutiérrez recibió
El alcalde Federico Gutiérrez recibió a los alcaldes de las capitales de Colombia en Medellín - crédito @FicoGutierrez/X

“Es un honor recibir en Medellín a los alcaldes de ciudades capitales en el marco de la Asamblea General de Asocapitales. Estamos fortaleciendo la coordinación entre ciudades, compartiendo lo que nos ha funcionado, definiendo prioridades claras y avanzando en soluciones colectivas que mejoren la calidad de vida de la gente. A Colombia la sacamos adelante desde las regiones”, indicó el alcalde en la red social.

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