En qué barrios de Bogotá habrá cortes de agua este miércoles

Por trabajos en el servicio, Bogotá programa cortes de agua (Infobae)

La Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá realizará diferentes trabajos de reparación, instalación y mantenimiento, con el fin de mejorar el suministro del agua.

Es por eso que habrá cortes de agua en varios barrios de la capital este miércoles 25 de marzo. Revisa si te verás afectado y toma tus precauciones.

Los cortes de agua de hoy

Localidad: Kennedy.Barrios: Chucua de La Vaca, El Amparo y Villa Nelly.Lugar: De la calle 40B Sur a la avenida calle 43 Sur, entre avenida carrera 80 a la avenida carrera 86.Inicio del corte: 10:00 a. m.Duración del corte: 24 horas.Trabajos: Mantenimiento de estaciones reductoras de presión

Localidad: Bosa.Barrios: Acuarela, Andalucia Bosa, Bosa La Estación (Parcial), cementerio Jardines del Apogeo, El Motorista, Gualoche y La Estacion.Lugar: De la calle 54 Sur a la calle 65 Sur, entre carrera 77Y a la carrera 80.Inicio del corte: 10:00 a. m.Duración del corte: 24 horas.Trabajos: Mantenimiento preventivo

Localidad: Tunjuelito.Barrios: Casalinda, Tunal, Los Laureles II, El Chircal Sur, El Satélite, Las Acacias, San Francisco, Candelaria La Nueva, Los Laureles y Arborizadora Alta.Lugar: De la calle 55 Sur a la calle 68 Sur, entre carrera 19D a la carrera 45A.Inicio del corte: 10:00 a. m.Duración del corte: 4 horas.Trabajos: Mantenimiento preventivo

Localidad: Municipio de Mosquera.Barrios: Mosquera y Planadas.Lugar: Municipio de Mosquera.Inicio del corte: 8:00 a. m.Duración del corte: 21 horas.Trabajos: Mantenimiento preventivo

Localidad: Suba.Barrios: Almirante Colon, Altos de Chozica, Altos de Suba, Atenas, Barajas Norte, Casa Blanca, Suba I, Casablanca, Suba, Ciudad Hunza, Ciudad Jardín Norte, Delmonte, El Plan, Escuela de Carabineros, Gilmar, Iberia, Las Villas, Los Naranjos, Niza Norte Niza, Suba San José de Bavaria, Suba Cerros, Suba Urbano, Tuna Alta, Vereda Suba, Cerros II, Vereda Suba, Naranjos, Villa Alcazar y Villa Elisa.Lugar: De la diagonal 157 a la calle 127C, entre carrera 72 a la carrera 79C.Inicio del corte: 5:00 p. m.Duración del corte: 12 horas.Trabajos: Mantenimiento preventivo

Localidad: Fontibón.Barrios: El Guadual, La Laguna, El Carmen, Sabana Grande, San Pedro de los Robles, Puente Grande y Brisas.Lugar: De la calle 17 a la calle 22, entre carrera 128 a la carrera 138A.Inicio del corte: 08:00 a. m.Duración del corte: 24 horas.Trabajos: Mantenimiento preventivo

Localidad: Antonio Nariño.Barrios: Policarpa, Sevilla, La Hortua, Ciudad Berna y Caracas.Lugar: De la calle 1 a la calle 12A Sur, entre carrera 10 a la carrera 14.Inicio del corte: 06:00 a. m.Duración del corte: 27 horas.Trabajos: Mantenimiento preventivo

Localidad: Tunjuelito.Barrios: Samoré II.Lugar: De la carrera 33 a la carrera 22, entre calle 56A Sur a la calle 44.Inicio del corte: 10:00 a. m.Duración del corte: 24 horas.Trabajos: Mantenimiento preventivo

Localidad: Usme.Barrios: Antonio José de Sucre, Villa Israel, Usminia, La Esperanza De Usme y Serranías I.Lugar: De la carrera 7 a la carrera 1D, entre calle 99 Sur a la calle 116A Sur.Inicio del corte: 10:00 a. m.Duración del corte: 24 horas.Trabajos: Mantenimiento preventivo

Localidad: Kennedy.Barrios: Alcalá, Ospina Pérez, Muzú, La Alquería, Tejar y Villa Sonia.Lugar: De la avenida 1 de Mayo a la Autopista Sur, entre avenida carrera 50 a la avenida carrera 68.Inicio del corte: 10:00 a. m.Duración del corte: 24 horas.Trabajos: Mantenimiento preventivo

¿Qué hacer en caso de cortes de agua?

Ante los cortes de agua, la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá realiza una serie de recomendaciones a los usuarios para evitar mayores afectaciones:

Antes del corte de agua, prepare una reserva.

Si almacena agua en recipientes, úsela antes de las 24 horas.

Utilice el agua de forma racional, privilegiando el lavado de manos y la preparación de alimentos.

Si se requiere suministro especial con carrotanques, se puede solicitar el servicio en la Acualínea 116.

Es importante mencionar que el servicio de carrotanques tendrá prioridad a clínicas, hospitales y centros de alta concentración de público.