Colombia

Pico y Placa en Cartagena: evita multas este martes 24 de marzo de 2026

Cuáles son los vehículos que no tienen permitido circular este martes, chécalo y evita una multa

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El Pico y Placa no
El Pico y Placa no aplica los domingos y en días fesitivos (Infobae)

Estos son los carros que no pueden transitar en Cartagena hoy 24 de marzo, según el programa de restricción vehicular conocido como Pico y Placa.

El día de la semana, la hora, el tipo de automóvil y la terminación de la placa son los factores que determinan qué automóviles no pueden circular este martes.

Recuerda que esta restricción vehicular se modifica diariamente por lo que es de suma importancia mantenerse informado de acuerdo a su actualización y así evitar desagradables sorpresas al transitar a lo largo de las calles de la ciudad colombiana.

Las autoridades definen el Pico y Placa de acuerdo al día de la semana, el tipo de automóvil y el último dígito de la placa. También es importante no olvidar que este programa aplica diferente por ciudad.

El fin de limitar el tránsito de automóviles por las calles de la ciudad es para reducir el parque vehicular y con ello el tránsito, los accidentes automovilísticos y los niveles de contaminación.

Aquí están los lineamientos de la prohibición vehicular del Pico y Placa para mañana.

Pico y placa hoy

  • Motos: 7 y 8.
  • Particulares: 7 y 8.
  • Taxis: 1 y 2.

No solo la restricción vehicular, sino también el horario del Pico y Placa en Cartagena cambia por tipo de vehículo y aplica de la siguiente manera:

  • Motos: de 5:00 horas a 23:00 horas.
  • Particulares: de 7:00 a 9:00 y de 18:00 a 20:00 horas.
  • Taxis: de 6:00 a 6:00 horas del día siguiente, es decir por 24 horas.

Pico y Placa que estará vigente en 2026

La aplicación del programa Pico
La aplicación del programa Pico y Placa es diferente todos los días. (DATT)

El gobierno de Cartagena publicó cómo será la rotación del Pico y Placa durante el primer semestre de este 2026.

La restricción vehicular se determinará de acuerdo al último dígito del engomado del vehículo, así como el día de la semana.

El Pico y Placa para vehículos particulares regirá desde el 16 de enero y hasta el 27 de marzo del 2026 de la siguiente manera:

  • Lunes: 5 y 6.
  • Martes: 7 y 8.
  • Miércoles: 9 y 0.
  • Jueves: 1 y 2.
  • Viernes: 3 y 4

Para el 30 de marzo del 2026 y hasta 27 de junio del 2026 rotará de la siguiente manera:

  • Lunes: 7 y 8.
  • Martes: 9 y 0.
  • Miércoles: 1 y 2.
  • Jueves: 3 y 4.
  • Viernes: 5 y 6

Para la tercera rotación del 30 de junio del 2026 y hasta 2 de octubre del 2026 rotará de la siguiente manera:

  • Lunes: 9 y 0.
  • Martes: 1 y 2.
  • Miércoles: 3 y 4.
  • Jueves: 5 y 6.
  • Viernes: 7 y 8

Finalmente, la cuarta rotación del 5 de octubre del 2026 y hasta 22 de enero del 2027 rotará así:

  • Lunes: 1 y 2.
  • Martes: 3 y 4.
  • Miércoles: 5 y 6.
  • Jueves: 7 y 8.
  • Viernes: 9 y 0

El Pico y Placa para vehículos particulares operará de lunes a viernes, con excepción de los días festivos, en los siguientes horarios: de 7:00 a 9:00 horas y de 18:00 a 20:00 horas.

En el caso de los taxis, la rotación durante la primera mitad del año serán las siguientes.

Rotación del 2 de marzo de 2026 al 27 de marzo de 2026:

  • Lunes: 9-0.
  • Martes: 1-2.
  • Miércoles: 3-4.
  • Jueves: 5-6.
  • Viernes: 7-8.

Para los taxis, el horario del Pico y Placa regirá de lunes a viernes, con excepción de los días festivos, en el horario comprendido entre las 6:00 horas y las 6:00 horas del día siguiente.

¿Qué autos no aplican al Pico y Placa?

No todos los automóviles son obligados a seguir esta restricción vehicular, algunos tienen el beneficio de estar exentos de esta prohibición. Son los siguientes:

  • Con el Permiso Especial de Acceso a Zona de Restricción Vehicular.
  • Eléctricos o cero emisiones.
  • Oficiales de todos los niveles.
  • Fúnebres.
  • De emergencia.
  • De atención médica.
  • De distribución de medicamentos.
  • De rescate o traslado de órganos y tejidos.
  • De control de tráfico y grúas.
  • De residuos hospitalarios.
  • De medios de comunicación.
  • Que ofrecen servicios turísticos.
  • Escolares.
  • De valores
  • Destinados a la enseñanza automovilística.

Para que el automóvil con dichas condiciones pueda exentar el Pico y Placa debe de presentar la solicitud correspondiente con copia de la documentación en regla del vehículo y del conductor, así como el paz y salvo por todo concepto.

Pico y Placa: ¿Qué sanciones hay?

De acuerdo con el gobierno de Cartagena, la sanción por violar los lineamientos del Pico y Placa es la siguiente:

Una multa equivalente a los 15 días de salario mínimo vigente. Actualmente el salario mínimo diario se paga en 47 mil 450 pesos, por lo que asciende a 711 mil 750 pesos.

Además de la multa, el automóvil del infractor será inmovilizado.

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