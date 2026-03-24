Marbelle arremetió contra el ministro de Defensa tras pronunciamiento por accidente de avión de la FAC: “Cínico”

La cantante criticó las respuestas del Ministro por el accidente de la aeronave de la Fuerza Aérea en Putumayo - crédito composición fotográfica

En un hecho que tiene consternado al país por los hechos que se presentaron en la mañana del lunes festivo 23 de marzo, cuando un avión de la Fuerza Aeroespacial Colombiana (FAC) tipo Hércules que cubría la ruta entre Puerto Leguízamo y Puerto Asís, Putumayo, se precipitó a tierra.

La aeronave que transportaba más de 110 uniformados de la fuerza pública, cayó minutos después de que realizara las maniobras de despegue. Esto llevó a que el ministro Pedro Sánchez emitiera un comunicado lamentando la situación.

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La cantante criticó la postura del ministro de Defensa sobre el accidente de avión Hércules en Putumayo - crédito @Marbelle30/X

Estas declaraciones del jefe de la cartera de Defensa generaron molestia en Marbelle, pues a través de una publicación en su cuenta de X lanzó un duro mensaje al ministro Sánchez por sus palabras.

La cantante no dudó en llamarlo “cínico” e incluso, empleó la ironía para referirse a las palabras del ministro: “No pues, qué dolor tan hp!”.

Su mensaje también remarcó la rabia que le produce al llamar al ministro de Defensa “descarado, care concreto” e incluso, invitó a que fuera él quien pusiera “el pellejo” en los combates que se generan entre la fuerza pública y los grupos armados al margen de la ley.

Accidente de la Fuerza Aérea de Colombia en Puerto Leguízamo enciende las alarmas del alcalde de Puerto Leguízamo - crédito @colombiaoscura/IG

Las reacciones no tardaron en aparecer, por lo que sus seguidores comentaron el mensaje: “El tipo debió haber renunciado hace rato, es un vendido”; “lo más triste es que perteneció a la Fuerza Aérea por más de 25 años y ahora sale tan campante buscando culpables”; “pues claro, no ve que no hay ni para mantenimientos, ni para nada”, entre otros.

Le piden a Marbelle que se lance a la política

La reciente jornada de elecciones legislativas en Colombia dejó resultados diversos para figuras del espectáculo y las redes sociales que aspiraban a una curul.

Entre lo que lograron un escaño en el Congreso en las elecciones del 8 de marzo se encuentran JP Hernández, Lalis, Elefante Blanco, Wally y Amarantha Hank, que contaron con el apoyo de sus seguidores digitales y otros votantes. En contraste, candidatos como Matador, Miss Bala, Felipe Saruma, Leonor Espinosa y Doctor Rawdy no obtuvieron los votos necesarios para ingresar al Legislativo.

En este contexto surgió una propuesta dirigida a Marbelle, reconocida cantante y figura mediática, para que incursionara en la política.

La cantante Marbelle reafirmó públicamente su apoyo al expresidente Álvaro Uribe Vélez y fortaleció su posicionamiento político - crédito @Marbelle30/X

La artista, conocida por su postura crítica frente al Gobierno del presidente Gustavo Petro y por su apoyo al expresidente Álvaro Uribe Vélez, reaccionó a la sugerencia con emojis que muchos interpretaron como una señal de entusiasmo.

El comentario de Marbelle generó un intenso debate en redes sociales, donde usuarios manifestaron opiniones divididas sobre la posibilidad de que figuras del entretenimiento asuman cargos legislativos.

La reacción de Marbelle incluyó la reafirmación de su afinidad política al expresar que su “corazón es uribista por siempre”. Ante esto, una persona le propuso verla debatiendo en el Congreso, lo que la cantante compartió públicamente, provocando comentarios tanto de apoyo como de escepticismo en redes sociales.

Algunos usuarios destacaron el respaldo que podría recibir, mientras que otros cuestionaron su capacidad para asumir una función política.

Usuarios de redes sociales interpretaron los emojis de Marbelle como entusiasmo ante la idea de asumir un cargo legislativo - crédito @Marbelle30/X

Además de su actividad en la industria musical y televisiva, Marbelle es conocida por sus declaraciones críticas, especialmente contra quienes apoyan el proyecto político de Gustavo Petro.

Algunos usuarios expresaron apoyo a la posible candidatura, mientras otros evidenciaron su desacuerdo o escepticismo ante la idea de que figuras del entretenimiento asuman cargos legislativos.

“Marbelle es una mujer que me da mucha tristeza. Fue explotada cantando cuando era una jovencita, casi a la misma edad tuvo que soportar las golpizas que le daba su esposo, Royne Chávez - el papacito que aparece con ella en esta foto- jefe de seguridad de Andrés Pastrana”; “Dónde está la capacidad intelectual de esta mujer para debatir en el Congreso”, fueron algunos comentarios al respecto.