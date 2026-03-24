La acción de Ecopetrol se desploma en medio de la incertidumbre que hay por el futuro de Ricardo Roa, presidente de la empresa

Ecopetrol sigue siendo la empresa más rentable para el Estado colombiano, pese a escándalos de Ricardo Roa - crédito Jaime Saldarriaga/Reuters

La acción de Ecopetrol registró, el 24 de marzo, una caída del 4,96%, con lo que se cotizó en $2.680, mientras el precio del barril de petróleo Brent, de referencia para Colombia, mantuvo una tendencia alcista en los mercados internacionales. El retroceso bursátil se atribuye a la incertidumbre generada por la permanencia de Ricardo Roa como presidente, luego de ser imputado por presunto tráfico de influencias.

El precio de la acción descendió pese al entorno favorable del petróleo internacional por factores internos: la continuidad de Roa, los cuestionamientos judiciales y el debate abierto en la Junta Directiva generaron desconfianza entre inversores y nuevas tensiones dentro de la petrolera, de acuerdo con las fuentes consultadas.

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Junta Directiva y la situación de Ricardo Roa

La Junta Directiva de Ecopetrol discutió la permanencia de Roa al frente de la empresa ante la acusación de la Fiscalía relacionada con la compra de un apartamento en Bogotá. Seis miembros del directorio —Hildebrando Vélez, Alberto Merlano, Ángela Robledo, Lilia Tatiana Roa, Juan Gonzalo Castaño y Carolina Arias— expresaron apoyo para que Roa continúe, a pesar de las investigaciones.

La decisión final aún no se ha tomado y la discusión sigue activa, mientras Ecopetrol se prepara para la Asamblea General de Accionistas prevista para el 27 de marzo.

Ricardo Roa asumió la Presidencia de Ecopetrol el 24 de abril de 2023. Reemplazó a Felipe Bayón - crédito Luisa González/Reuters

Opiniones del mercado y analistas sobre la incertidumbre

El entorno de incertidumbre ha generado preocupación entre analistas y participantes del mercado. El CEO de JP Tactical Trading, Juan Pablo Vieira, afirmó a La República que “el mundo le está entregando una oportunidad de oro, pero su propia dirección se encarga de empañarla”.

Vieira advirtió que la presencia de Roa limita la confianza de los accionistas e impide la recuperación de la acción en un momento clave, e indicó que la continuidad del presidente podría restar atractivo para inversionistas. “El presidente de la estatal debe salir del cargo y permitir que la compañía siga su curso sin verse empañada por los cargos que se le acusan”, agregó el analista.

Postura y argumentos de la USO ante la Junta Directiva

Desde el plano laboral, la Unión Sindical Obrera (USO) remitió el 24 de marzo de 2026 una comunicación formal a la Junta Directiva y solicitó apartar a Roa, citando riesgos para la reputación de la empresa y la confianza de trabajadores, comunidades e inversionistas.

En esa carta, el sindicato destacó la importancia de proteger el prestigio corporativo y reclamó decisiones responsables y éticas por parte de la directiva. “Los trabajadores de Ecopetrol S.A. estamos orgullosos de hacer parte de la Empresa más importante del país y de contribuir con nuestra fuerza laboral al desarrollo económico y el mejoramiento de la calidad de vida de millones de colombianos”, señala el comunicado del sindicato.

En una carta enviada el 24 de marzo de 2026, la Unión Sindical Obrera de la Industria del Petróleo pidió decisiones inmediatas frente a la situación del presidente de Ecopetrol- crédito USO

La organización insistió en que la percepción negativa generada por los cuestionamientos a Roa afectaron la reputación de la compañía. “Hoy, la percepción de los empleados, accionistas, comunidades e inversionistas a nivel nacional e internacional se ha derrumbado dado los cuestionamientos hacia Ricardo Roa Barragán, lo cual ha afectado la reputación de la Compañía”, enfatiza el documento.

Aunque la USO reconoció avances laborales bajo la administración actual, advirtió que la situación requiere respuestas inmediatas del máximo órgano de gobierno empresarial.

Resultados financieros y cifras clave de Ecopetrol

Mientras la controversia por la gestión de Roa se mantiene, la estatal petrolera anunció utilidades consolidadas y transferencias históricas a la Nación. En la próxima asamblea anual se propondrá el pago de $110 por acción a unos 250.000 accionistas, según informó Ricardo Roa. El Grupo Empresarial Ecopetrol logró una valorización del 20% en la acción de Ecopetrol y del 30% en ISA en el último año.

El retorno total a los accionistas fue del 24% en Colombia y del 39% en ADRs de Estados Unidos. La utilidad neta normalizada alcanzó 14,6 billones de pesos colombianos en 2025 y las transferencias a la Nación ascendieron a $35 billones ese año, lo que suma alrededor de $180 billones en cuatro años.

La producción de petróleo de Ecopetrol en 2025 se mantuvo en 750.000 barriles diarios - crédito Ecopetrol

El programa de ahorros de la empresa superó la meta anual en 1,3 veces, logrando $6,6 billones en 2025 y un acumulado de $16 billones entre 2023 y 2025, a pesar de la volatilidad de los mercados y la caída temporal del Brent.

Perspectiva geopolítica y precio internacional del petróleo

En el escenario internacional, la cotización del barril de petróleo subió tras la interrupción del suministro global por el conflicto en Medio Oriente y las tensiones en el estrecho de Ormuz. Según la Agencia Internacional de Energía (AIE), el barril de Brent cerró en USD101,77, mientras que el West Texas Intermediate (WTI) alcanzó USD90,34.

La AIE calificó como histórica esta reducción del suministro, ya que la guerra interrumpió aproximadamente una quinta parte de los envíos por el estrecho estratégico. Sin embargo, a pesar de estos precios internacionales favorables para los exportadores, la acción de Ecopetrol continuó desmarcándose de la tendencia alcista, impactada por la incertidumbre interna en torno a la continuidad de Roa y su efecto en la gobernanza de la empresa.