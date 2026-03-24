Iván Duque y Gustavo Petro se enfrentaron en redes sociales por el accidente de un avión Hércules en Putumayo: “Despierte de su sueño”

El expresidente y actual presidente de Colombia tuvieron un intercambio de mensajes en la red social X - crédito Iván Duque/Página Web/Presidencia

El presidente de Colombia, Gustavo Petro, y el expresidente Iván Duque se enfrentaron en la red social X tras el accidente de un avión Hércules de la Fuerza Aeroespacial Colombiana (FAC) en Puerto Leguízamo, Putumayo, en el sur del país.

Todo comenzó con las publicaciones del mandatario colombiano, quien acusó al gobierno de Iván Duque de haber comprado “chatarra” en 2020, en referencia al avión que se accidentó el lunes 23 de marzo de 2026.

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“Hay que averiguar quién fué el contratista y porque se le ocurrió a Duque comprar una chatarra, Oviedo debe saber. Un país no se defiende con chatarra y corruptos (sic)”, expresó.

Gustavo Petro acusó al Gobierno de Iván Duque de haber comprado “chatarra” en 2020, en referencia al avión que se accidentó el lunes 23 de marzo de 2026 - crédito @petrogustavo/X

En respuesta, el expresidente Iván Duque (2018-2022) aseguró que ya le falta poco para que Gustavo Petro “despierte de su sueño de ‘emperador’ cósmico”.

El exmandatario recordó que el actual comandante de la Fuerza Aérea, el general Carlos Silva, fue jefe de la Casa Militar.

“Gustavo, ya le queda poco para que se despierte de su sueño de “emperador” cósmico. El actual comandante de la Fuerza Aérea, el general Carlos Silva, fue jefe de Casa Militar durante tres años y luego lo designé jefe de Operaciones Aéreas; y el anterior comandante de la Fuerza Aérea, el general Luis Carlos Córdoba, fue mi gerente de Satena (sic)“, expresó Duque.

El expresidente afirmó que las dos personas mencionadas pueden informarle sobre el trabajo realizado por su administración con la Fuerza Aérea Colombiana. Le pidió “dejar de ser tan ruin y falto de inteligencia”.

“Los dos le pueden contar el trabajo riguroso de mi gobierno con la Fuerza Aérea Colombiana. Deje de ser tan ruin y falto de inteligencia, y de hacer política con tragedias. Más bien, haga una investigación que incluya el peso del avión al despegar y el tamaño de la pista, para que estas cosas no sucedan (sic)”, señaló.

Iván Duque afirmó que las dos personas mencionadas pueden informarle sobre el trabajo realizado por su administración con la Fuerza Aérea Colombiana - crédito @IvanDuque/X

Y agregó: “Deje de consumir tanto “café” en las mañanas, que le está afectando el discernimiento y el juicio. Respete a las víctimas y asuma, si es que puede, la dignidad del cargo (sic).

El presidente Gustavo Petro afirmó que el expresidente Iván Duque no respondió a la pregunta sobre las modalidades del contrato para comprar el avión, que catalogó de “viejo”,

“No contesto usted mi pregunta sobre cómo fueron las modalidades del contrato para comprar un avión tan viejo. ¿El que usted compró para sus vuelos en presidencia o el que compraron para los generales de la policía eran tan viejos como el que se accidentó ayer? (sic)“, expresó.

El jefe de Estado volvió a preguntarle a Iván Duque sobre los detalles de la compra, mencionando varios ministros que hicieron parte del gobierno del expresidente.

“¿Por qué compró usted un avión tan viejo? ¿Quién le aconsejó tamaña tontería, su ministro Palacios? ¿Qué hicieron su ministro Restrepo o Carrasquilla o su director de estadística? (sic)“, expresó.

Gustavo Petro volvió a preguntarle a Iván Duque sobre los detalles de la compra, mencionando varios ministros que hicieron parte del gobierno del expresidente - crédito @petrogustavo/X

En otra publicación, el presidente Gustavo Petro afirmó que un ejército no puede defender a un país con “regalos chatarra”

El mandatario colombiano indicó que desde que llegó a la Presidencia insistió en comprar nuevos aviones o producirlos ellos mismos.

“Un ejército no puede defender ni a su pueblo con regalos chatarra. Lo que no les sirve no los regalan y sale más costoso el regalo que comprarlo nuevo. Desde el primer día de gobierno he pedido comprar uno nuevo o hacerlo nosotros mismos”, expresó.

Gustavo Petro indicó que desde que llegó a la Presidencia insistió en comprar nuevos aviones o producirlos ellos mismos - crédito @petrogustavo/X

En su respuesta, el expresidente Iván Duque le pidió nuevamente al mandatario colombiano calmarse. Señaló que el avión fue donando por Estados Unidos con muchos otros.

“Gustavo, cálmese, respire e infórmese. ¿Ya vamos en regalos? Es decir, ya se dio cuenta de que no se compró. El avión fue donado por los EE. UU., como muchos otros, producto de una cooperación histórica que usted puso en riesgo (sic)“, indicó.

Duque afirmó que el mismo modelo de avión opera en otros 50 países. El expresidente Duque le pidió a Gustavo Petro hacer una investigación rigurosa, solicitando que “deje su mediocridad y vileza con las víctimas”.

“Esos aviones siguen operando con el mismo modelo en 50 países. Haga una investigación rigurosa y averigüe la conexión entre el peso del avión al despegar y el tamaño de la pista. Deje su mediocridad y vileza con las víctimas. Le quedan pocas semanas para volver a su mera condición de tuitero compulsivo, que es en lo que usted convirtió la Presidencia, además de sus múltiples actos de indignidad (sic)”, indicó.

Iván Duque le pidió a Gustavo Petro hacer una investigación rigurosa, solicitando que “deje su mediocridad y vileza con las víctimas” - crédito @IvanDuque/X

Finalmente, el presidente Gustavo Petro aseguró que el regalo salió “costosísimo”, preguntándole nuevamente por la compra de un avión de “43 años de servicio”.

Gustavo Petro aseguró que el regalo salió “costosísimo”, preguntándole nuevamente por la compra de un avión de “43 años de servicio” - crédito @petrogustavo/X

“Regalos costosísimos. Más valen los mantenimientos que el avión nuevo, y ¿Cuánto valen las vidas perdidas? Pregunta ¿Por qué compró un avión de 43 años de servicio? ¿ Cómo se realizó el contrato de mantenimiento? (sic)“, aseveró Gustavo Petro.