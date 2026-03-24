Colombia

Iván Duque y Gustavo Petro se enfrentaron en redes sociales por el accidente de un avión Hércules en Putumayo: “Despierte de su sueño”

El intercambio de palabras ocurrió a raíz de las acusaciones del presidente Petro sobre la compra de “chatarra” en referencia al avión que se accidentó el lunes 23 de marzo de 2026

Guardar
El expresidente y actual presidente
El expresidente y actual presidente de Colombia tuvieron un intercambio de mensajes en la red social X - crédito Iván Duque/Página Web/Presidencia

El presidente de Colombia, Gustavo Petro, y el expresidente Iván Duque se enfrentaron en la red social X tras el accidente de un avión Hércules de la Fuerza Aeroespacial Colombiana (FAC) en Puerto Leguízamo, Putumayo, en el sur del país.

Todo comenzó con las publicaciones del mandatario colombiano, quien acusó al gobierno de Iván Duque de haber comprado “chatarra” en 2020, en referencia al avión que se accidentó el lunes 23 de marzo de 2026.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

“Hay que averiguar quién fué el contratista y porque se le ocurrió a Duque comprar una chatarra, Oviedo debe saber. Un país no se defiende con chatarra y corruptos (sic)”, expresó.

Gustavo Petro acusó al Gobierno
Gustavo Petro acusó al Gobierno de Iván Duque de haber comprado “chatarra” en 2020, en referencia al avión que se accidentó el lunes 23 de marzo de 2026 - crédito @petrogustavo/X

En respuesta, el expresidente Iván Duque (2018-2022) aseguró que ya le falta poco para que Gustavo Petro “despierte de su sueño de ‘emperador’ cósmico”.

El exmandatario recordó que el actual comandante de la Fuerza Aérea, el general Carlos Silva, fue jefe de la Casa Militar.

“Gustavo, ya le queda poco para que se despierte de su sueño de “emperador” cósmico. El actual comandante de la Fuerza Aérea, el general Carlos Silva, fue jefe de Casa Militar durante tres años y luego lo designé jefe de Operaciones Aéreas; y el anterior comandante de la Fuerza Aérea, el general Luis Carlos Córdoba, fue mi gerente de Satena (sic)“, expresó Duque.

El expresidente afirmó que las dos personas mencionadas pueden informarle sobre el trabajo realizado por su administración con la Fuerza Aérea Colombiana. Le pidió “dejar de ser tan ruin y falto de inteligencia”.

“Los dos le pueden contar el trabajo riguroso de mi gobierno con la Fuerza Aérea Colombiana. Deje de ser tan ruin y falto de inteligencia, y de hacer política con tragedias. Más bien, haga una investigación que incluya el peso del avión al despegar y el tamaño de la pista, para que estas cosas no sucedan (sic)”, señaló.

Iván Duque afirmó que las
Iván Duque afirmó que las dos personas mencionadas pueden informarle sobre el trabajo realizado por su administración con la Fuerza Aérea Colombiana - crédito @IvanDuque/X

Y agregó: “Deje de consumir tanto “café” en las mañanas, que le está afectando el discernimiento y el juicio. Respete a las víctimas y asuma, si es que puede, la dignidad del cargo (sic).

El presidente Gustavo Petro afirmó que el expresidente Iván Duque no respondió a la pregunta sobre las modalidades del contrato para comprar el avión, que catalogó de “viejo”,

“No contesto usted mi pregunta sobre cómo fueron las modalidades del contrato para comprar un avión tan viejo. ¿El que usted compró para sus vuelos en presidencia o el que compraron para los generales de la policía eran tan viejos como el que se accidentó ayer? (sic)“, expresó.

El jefe de Estado volvió a preguntarle a Iván Duque sobre los detalles de la compra, mencionando varios ministros que hicieron parte del gobierno del expresidente.

“¿Por qué compró usted un avión tan viejo? ¿Quién le aconsejó tamaña tontería, su ministro Palacios? ¿Qué hicieron su ministro Restrepo o Carrasquilla o su director de estadística? (sic)“, expresó.

Gustavo Petro volvió a preguntarle
Gustavo Petro volvió a preguntarle a Iván Duque sobre los detalles de la compra, mencionando varios ministros que hicieron parte del gobierno del expresidente - crédito @petrogustavo/X

En otra publicación, el presidente Gustavo Petro afirmó que un ejército no puede defender a un país con “regalos chatarra”

El mandatario colombiano indicó que desde que llegó a la Presidencia insistió en comprar nuevos aviones o producirlos ellos mismos.

“Un ejército no puede defender ni a su pueblo con regalos chatarra. Lo que no les sirve no los regalan y sale más costoso el regalo que comprarlo nuevo. Desde el primer día de gobierno he pedido comprar uno nuevo o hacerlo nosotros mismos”, expresó.

Gustavo Petro indicó que desde
Gustavo Petro indicó que desde que llegó a la Presidencia insistió en comprar nuevos aviones o producirlos ellos mismos - crédito @petrogustavo/X

En su respuesta, el expresidente Iván Duque le pidió nuevamente al mandatario colombiano calmarse. Señaló que el avión fue donando por Estados Unidos con muchos otros.

“Gustavo, cálmese, respire e infórmese. ¿Ya vamos en regalos? Es decir, ya se dio cuenta de que no se compró. El avión fue donado por los EE. UU., como muchos otros, producto de una cooperación histórica que usted puso en riesgo (sic)“, indicó.

Duque afirmó que el mismo modelo de avión opera en otros 50 países. El expresidente Duque le pidió a Gustavo Petro hacer una investigación rigurosa, solicitando que “deje su mediocridad y vileza con las víctimas”.

“Esos aviones siguen operando con el mismo modelo en 50 países. Haga una investigación rigurosa y averigüe la conexión entre el peso del avión al despegar y el tamaño de la pista. Deje su mediocridad y vileza con las víctimas. Le quedan pocas semanas para volver a su mera condición de tuitero compulsivo, que es en lo que usted convirtió la Presidencia, además de sus múltiples actos de indignidad (sic)”, indicó.

Iván Duque le pidió a
Iván Duque le pidió a Gustavo Petro hacer una investigación rigurosa, solicitando que “deje su mediocridad y vileza con las víctimas” - crédito @IvanDuque/X

Finalmente, el presidente Gustavo Petro aseguró que el regalo salió “costosísimo”, preguntándole nuevamente por la compra de un avión de “43 años de servicio”.

Gustavo Petro aseguró que
Gustavo Petro aseguró que el regalo salió “costosísimo”, preguntándole nuevamente por la compra de un avión de “43 años de servicio” - crédito @petrogustavo/X

“Regalos costosísimos. Más valen los mantenimientos que el avión nuevo, y ¿Cuánto valen las vidas perdidas? Pregunta ¿Por qué compró un avión de 43 años de servicio? ¿ Cómo se realizó el contrato de mantenimiento? (sic)“, aseveró Gustavo Petro.

Temas Relacionados

Gustavo PetroIván DuqueAvión HérculesAccidente aéreoColombia-Noticias

Más Noticias

Figura de la selección de Croacia vivió un emotivo encuentro en Miami antes del partido contra Colombia por la fecha FIFA

El equipo dirigido por Néstor Lorenzo se enfrenta al equipo liderado por Luka Modrić en Orlando, buscando fortalecer su plantilla y probar esquemas tácticos de cara al desafío del próximo Mundial

Figura de la selección de

Estos son los planes de turismo religioso que puede realizar en Cali durante Semana Santa

Este año, las actividades combinan espectáculos de luz, música clásica, recorridos patrimoniales y una ruta gastronómica local

Estos son los planes de

Periodista colombiano justificó su conducta tras el escándalo mediático por presunto acoso sexual: “Es fruto de aprecio y camaradería”

La circulación de antiguos mensajes del periodista, en los que aparecen fotos del físico de sus compañeras, ha renovado la discusión sobre prácticas permitidas y los límites del consentimiento en espacios laborales

Periodista colombiano justificó su conducta

Resultado Chontico Día hoy 24 de marzo

Conoce los números sorteados en una las loterías más populares del sur del país

Resultado Chontico Día hoy 24

El padre de Epa Colombia negó que su hija tenga lujos en prisión y denunció presunto maltrato psicológico contra la influenciadora

El entorno de Daneidy Barrera asegura que las condiciones en las que permanece la creadora de contenido son adversas, mientras que los allegados critican la difusión de información que, según ellos, distorsiona la realidad de su situación

El padre de Epa Colombia
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

Ataque con explosivos a una

Ataque con explosivos a una patrulla de la Policía dejó un uniformado muerto y varios heridos en la vía Panamericana

Video muestra que disidencias estarían manipulando drones con explosivos en una cancha de fútbol en zona rural de Jamundí

Ministro de Defensa rechazó paro armado del ELN en Chocó y envió mensaje a su cabecilla, alias Genaro: “Con toda la fuerza legítima”

Ataque armado contra un vehículo militar dejó dos soldados muertos y varios heridos en Arauquita, Arauca

Triple homicidio en Belén de Umbría: autoridades publicaron el retrato hablado del presunto responsable

ENTRETENIMIENTO

Matías Mier habría reaccionado a

Matías Mier habría reaccionado a las declaraciones de Melissa Martínez que lo señalan de infidelidad: “Ya supérame”

Revelación de la esperada imagen de la hija de Paola Jara y Jessi Uribe generó reacciones en redes sociales

Juanita Gómez revela nuevos testimonios de acoso sexual en medios colombianos tras investigaciones en Caracol Televisión: “Me enviaba mensajes obscenos”

Suspendieron los conciertos de Shakira en Abu Dabi y Doha por conflicto en Medio Oriente: festival con los Jonas Brothers fue aplazado para noviembre

Isabella Ladera compartió emotivo mensaje tras un susto que vivió con su embarazo: “Oré tanto por esto”

Deportes

Figura de la selección de

Figura de la selección de Croacia vivió un emotivo encuentro en Miami antes del partido contra Colombia por la fecha FIFA

Selección Colombia defiende un invicto histórico ante selecciones europeas al enfrentar a Croacia y Francia: estos son los partidos en 15 años

Revelaron promesa de Mackalister Silva a Santiago Castrillón, canterano fallecido de Millonarios: “Nuestra historia es muy bonita”

Etapa 2 de la Vuelta a Cataluña: victoria para Magnus Cort; Nairo Quintana y Santiago Buitrago siguen siendo los mejores colombianos

Luis Javier Suárez fue absuelto en forma parcial por sus polémicos gestos en la Copa de Portugal en el Sporting Lisboa vs. Oporto: qué pasó