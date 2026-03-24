Colombia

Sindicato de la USO ratificó que convocará una movilización nacional si la junta directiva de Ecopetrol no remueve a Ricardo Roa de la presidencia

La organización sindical envió una comunicación a la junta directiva en la que solicita medidas frente a cuestionamientos sobre la administración y menciona la caída de la compañía en un ranking internacional

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La Unión Sindical Obrera de
La Unión Sindical Obrera de la Industria del Petróleo advirtió que convocará una movilización nacional si la junta directiva de Ecopetrol no aparta a su presidente - crédito USO/Reuters

La Unión Sindical Obrera de la Industria del Petróleo (USO) elevó el tono frente a la situación interna de Ecopetrol y advirtió que convocará una movilización nacional si la junta directiva no decide apartar de su cargo al presidente de la compañía, Ricardo Roa Barragán.

La advertencia quedó consignada en una comunicación fechada el 24 de marzo de 2026 en Bogotá, dirigida a los miembros del máximo órgano de dirección. En el documento, el sindicato plantea que existen “señales de alerta” que requieren decisiones inmediatas y sostiene que la inacción podría profundizar los efectos negativos sobre la empresa.

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El eje de la carta es la solicitud de retiro del presidente “De lo contrario, este Sindicato convocará a la movilización nacional por la defensa del patrimonio más importante del pueblo colombiano”, dicen en la comunicación.

La organización plantea que esta medida debe evaluarse dentro de las obligaciones de los directivos de actuar con diligencia y proteger a la compañía. En el texto se indica que no adoptar decisiones frente a los cuestionamientos podría interpretarse como una omisión en el cumplimiento de esas responsabilidades.

En una carta enviada el
En una carta enviada el 24 de marzo de 2026, la Unión Sindical Obrera de la Industria del Petróleo pidió decisiones inmediatas frente a la situación del presidente de Ecopetrol- crédito USO

El sindicato menciona varios hechos que, según expone, han impactado el entorno de la empresa. Entre ellos, hace referencia a inconsistencias relacionadas con la compra y remodelación de un apartamento, denuncias presentadas por Luis Enrique Rojas y actuaciones de la Fiscalía General de la Nación por presunto tráfico de influencias y posibles irregularidades en topes de campaña durante 2022.

A partir de estos elementos, la comunicación sostiene que la percepción sobre la compañía se ha deteriorado. Para sustentar ese punto, el sindicato cita el Monitor Empresarial de Reputación Corporativa (Merco). De acuerdo con el documento, Ecopetrol pasó del puesto 2 al 17 entre 2023 y 2025, lo que representa una caída de 15 posiciones en ese periodo.

“La confianza en la administración se ha visto debilitada en el seno del máximo órgano de dirección“, aseguran. “Estos hechos han generado inquietudes no solo en inversionistas, sino también en trabajadores, comunidades y demás grupos de interés“, dijo el sindicato en la comunicación.

El sindicato petrolero señaló una
El sindicato petrolero señaló una caída de Ecopetrol del puesto 2 al 17 en el ranking Merco entre 2023 y 2025- crédito USO

El texto explica que este tipo de variaciones en rankings de reputación tiene efectos más amplios que la imagen pública. Según el sindicato, puede incidir en variables como el valor de la acción, la confianza interna de los trabajadores y la relación con inversionistas. También menciona la posibilidad de cobros anticipados de deuda, disminución en flujos de inversión y sanciones por parte de entidades regulatorias.

En la carta se agrega que la empresa tiene presencia en mercados bursátiles tanto en Colombia como en Estados Unidos. Por esta razón, advierte que podría enfrentar procesos ante organismos internacionales, incluyendo la Comisión de Bolsa y Valores de ese país (SEC), en caso de que se determinen incumplimientos en estándares exigidos.

Otro de los puntos que desarrolla el documento es el alcance de la responsabilidad de los integrantes de la junta directiva. Según el sindicato, quienes hacen parte de este órgano deben actuar conforme a normas que les exigen proteger la empresa y su reputación. En ese sentido, advierte que la falta de medidas frente a los riesgos descritos podría derivar en consecuencias de carácter administrativo o penal.

La comunicación advierte posibles efectos
La comunicación advierte posibles efectos en inversión, deuda y confianza si no se toman medidas en Ecopetrol- REUTERS/Luisa González

La organización también plantea que la percepción negativa no se limita a los mercados financieros. De acuerdo con el texto, trabajadores, comunidades, accionistas e inversionistas han manifestado preocupaciones, lo que ha incidido en la confianza general hacia la empresa.

Aunque el sindicato reconoce avances de la administración en materia laboral y la disposición para alcanzar acuerdos, señala que esos aspectos no contrarrestan los riesgos identificados en el plano reputacional y de confianza.

En la parte final de la comunicación, la Unión Sindical Obrera de la Industria del Petróleo insiste en que la junta directiva debe adoptar decisiones de manera inmediata. La principal solicitud es apartar al actual presidente como medida para contener los efectos descritos.

El documento concluye con una advertencia directa: si no se atiende esta petición, el sindicato convocará una movilización nacional. Según lo expuesto, esta acción buscará involucrar a trabajadores y otros sectores en una respuesta frente a lo que consideran un riesgo para la empresa y su papel dentro de la economía del país.

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