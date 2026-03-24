Colombia

Cortes de agua en Bogotá: estos son los barrios afectados este 24 de marzo

¡Toma tus precaciones! Diferentes zonas de la ciudad sufrirán recortes de agua

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Toma tus precauciones con los
Toma tus precauciones con los cortes de agua de hoy (Infobae)

La Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá realizará una serie de obras en el sistema de aguas que afectará el suministro en diferentes zonas de la capital.

Estos son los cortes de agua programados para este martes 24 de marzo.

Los cortes de agua de hoy

Localidad: Soacha.Barrios: Terreros, Bosques De Tibanica, El Oasis, El Bosque, Vipal, Malabar, San Mateo, Casa Linda, San Lucas, El Pinar, Los Nogales, La Alameda, Altos de San Mateo, San Ignacio, Mirador de San Ignacio, Las Vegas, Hospital Cardiovascular Del Niño De Cundinamarca y C.C. Unisur.Lugar: De la carrera 4 a la carrera 22 Este, entre calle 25 a la calle 38.Inicio del corte: 10:00 a. m.Duración del corte: 24 horas.Trabajos: Mantenimiento de estaciones reductoras de presión

Localidad: Usme.Barrios: Alfonso López, Puerta del Llano y Vista Hermosa.Lugar: De la calle 97D Sur a la calle 110 Sur, entre Quebrada Los Laches a la carrera 6 Este.Inicio del corte: 10:00 a. m.Duración del corte: 8 horas.Trabajos: Renovación

Localidad: Municipio de Chía.Barrios: Municipio de Chía.Lugar: Municipio de Chía.Inicio del corte: 10:00 a. m.Duración del corte: 7 horas.Trabajos: Mantenimiento preventivo

Recomendaciones para no quedarse sin agua

Ante los cortes de agua, la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá realiza una serie de recomendaciones a los usuarios para evitar mayores afectaciones:

Antes del corte de agua, realice una reserva.

Si almacena agua en recipientes, consúmala antes de las 24 horas.

Use el agua de forma racional, privilegiando el lavado de manos y la preparación de alimentos.

Si se requiere suministro especial con carrotanques, se puede solicitar el servicio en la Acualínea 116.

Es importante mencionar que el servicio de carrotanques tendrá prioridad a clínicas, hospitales y centros de alta concentración de público.

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