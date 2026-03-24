Colombia

Campaña presidencial de Luis Gilberto Murillo denunció la presencia de un hombre armado cerca de un evento del candidato

En entrevista para Infobae Colombia, la directiva de campaña del excanciller afirmaron que tras lo ocurrido activaron todos los protocolos de seguridad

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Detuvieron a sospechoso armado cerca
Detuvieron a sospechoso armado cerca de evento del candidato Luis Gilberto Murillo - crédito Bienvenido Velasco/EFE

En la mañana del domingo 22 de marzo de 2026, un operativo de seguridad evitó un posible riesgo para el esquema del candidato presidencial Luis Gilberto Murillo en Buenaventura, Valle del Cauca, según informó la dirección de campaña del excanciller colombiano.

El incidente ocurrió alrededor de las 9:30 a. m., cuando el equipo de protección de Murillo se preparaba para iniciar actividades en la Plaza de Mercado de Pueblo Nuevo, uno de los sectores más concurridos.

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La directiva de campaña del candidato relató a Infobae Colombia que “la rutina exige inspeccionar los puntos clave antes de cualquier desplazamiento”.

De acuerdo con la versión oficial, la revisión incluyó la zona de paz conocida como el Puente de Nayero, un área humanitaria vigilada por la Armada Nacional, la Sijin y el Sipol. Durante el procedimiento, los agentes identificaron a un individuo cuya actitud llamó la atención de los uniformados.

Operativo impidió posible incidente en
Operativo impidió posible incidente en agenda de Luis Gilberto Murillo tras alerta en zona humanitaria de Buenaventura - crédito Carlos Ortega/EFE

Al notar la presencia de las autoridades, el sujeto emprendió la fuga. La persecución finalizó con la captura del sospechoso y la incautación de un arma de fuego tipo pistola calibre 9 mm, de acuerdo con el reporte del equipo del candidato. “La situación encendió las alarmas del equipo, la seguridad del candidato es prioridad”, aseguró la directiva de campaña.

El hallazgo generó inquietud entre los asistentes y el personal de apoyo, quienes aguardaban la llegada de Murillo para dar inicio a la jornada proselitista.

La información fue transmitida de inmediato al candidato y, tras coordinar con el comandante de la zona, se notificó que la situación estaba bajo control”, indicaron.

Las autoridades avanzan en la investigación para determinar si el capturado tenía alguna relación directa con la agenda pública del aspirante presidencial.

Según explicó la fuente, “el sujeto fue interceptado en dos puntos diferentes por donde se tenía previsto que se movilizara la comitiva; pudo haber ocurrido cualquier hecho delictivo en ese trayecto”.

La Armada Nacional y los organismos de inteligencia local continúan recolectando información sobre posibles antecedentes judiciales del hombre. La directiva de campaña de Murillo insistió en que “es fundamental descartar cualquier vínculo con amenazas dirigidas contra el candidato”.

Imagen de referencia - El
Imagen de referencia - El hombre fue capturado con un arma de fuego 9 milímetros - crédito Policía Nacional

Hasta el momento, la dirección de campaña sostiene que la acción oportuna de los equipos de seguridad evitó consecuencias mayores y permite “un delincuente menos en las calles de Buenaventura. El caso se encuentra bajo indagación, se busca establecer si existe alguna conexión con grupos armados o estructuras criminales que operan en la región”, señaló un portavoz de la Sijin.

El equipo de Luis Gilberto Murillo reiteró que continuará con las actividades programadas en el Pacífico colombiano, manteniendo protocolos estrictos de protección.

No se bajará la guardia, la seguridad del candidato y de los asistentes es una prioridad y se mantendrán todas las medidas necesarias”, puntualizaron.

Capturaron a funcionaria del Inpec con arma de fuego en acto de Paloma Valencia y Álvaro Uribe en Honda

Una funcionaria del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec) fue detenida el 26 de febrero de 2026 en Honda, Tolima, después de que la Policía Nacional encontrara un arma de fuego en su bolso durante un evento público al que asistían la candidata presidencial Paloma Valencia y el expresidente Álvaro Uribe Vélez.

El hecho ocurrió frente a la catedral de Alto del Rosario, en medio de una multitud que escuchaba a la aspirante del Centro Democrático.

La mujer tenía un arma
La mujer tenía un arma de fuego durante un evento político del Centro Democrático - crédito Policía Nacional

La persona capturada, identificada como Mónica Fernanda Joven Urbano, de 30 años, fue interceptada por agentes tras notar una actitud inusual.

La señora tenía el celular como si estuviera filmando, pero miraba hacia otros lados”, afirmó Paloma Valencia a Blu Radio. En el registro, las autoridades hallaron “un arma de fuego tipo pistola, al parecer calibre 25 mm, con un cargador y cinco cartuchos”, precisó el comunicado del Departamento de Policía Tolima.

De acuerdo con la información oficial, la funcionaria del Inpec se encontraba de vacaciones y no portaba el permiso correspondiente.

El Inpec aclaró, a través de un comunicado, que la presencia de su empleada en el acto político fue a título personal y sin relación con funciones institucionales. La seguridad de la campaña presidencial reforzó la vigilancia tras el hallazgo, mientras las autoridades analizan el teléfono incautado para determinar conexiones adicionales.

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