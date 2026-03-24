Colombia

Asociación Colombiana de Periodistas Deportivos se refirió a las denuncias de acoso sexual en Caracol Televisión

El pronunciamiento enfatiza la política de cero tolerancia ante cualquier forma de acoso en el periodismo y subraya el respaldo institucional a quienes decidan hacer públicas sus experiencias, aunque algunos consideran que este apoyo llegó con retraso

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Periodistas denuncian episodios de acoso
Periodistas denuncian episodios de acoso sexual en Caracol Televisión - crédito Imagen Ilustrativa Infobae - Midjourney

La Asociación Colombiana de Periodistas Deportivos (Acord) manifestó su preocupación ante las denuncias de acoso sexual que involucran a dos periodistas de Caracol Televisión, al advertir que este tipo de situaciones podrían estar presentes también en otros medios.

“Esta agremiación expresa su profunda preocupación y hace un llamado urgente a que estos hechos sean investigados con la mayor seriedad, celeridad y transparencia”, señala el comunicado oficial firmado por Faiver Hoyos Hernández, presidente de la organización.

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El pronunciamiento resalta la postura de Cero Tolerancia frente a cualquier forma de acoso en el periodismo, destacando el apoyo de la entidad a las personas decidan hacer públicas sus experiencias.

En ese sentido, el comunicado enfatiza: “Nos unimos a las múltiples manifestaciones de rechazo y Cero Tolerancia frente a los casos de acoso en medios de comunicación y de manera concreta en Caracol Televisión”, aludiendo al inicio de una investigación interna confirmada por el director de noticias del canal, Juan Roberto Vargas.

Acord Colombia sobre denuncias de
Acord Colombia sobre denuncias de acoso sexual en Colombia - @ACORDCOLOMBIA1/X

Entre las medidas anunciadas, la Acord advirtió su compromiso activo en el seguimiento de los casos. “Adelantaremos todos los mecanismos que sean posibles para hacer seguimiento y que de esa manera si existen responsables sean llevados ante la justicia por esta clase de atropellos”, advierte la organización en el comunicado divulgado el 24 de marzo de 2026.

La declaración también formula un llamado directo a Caracol Televisión para avanzar en el esclarecimiento: “Exhortamos al Canal Caracol para que lleve hasta últimas instancias esta denuncia, en el sentido de investigar y denunciar a quienes estén involucrados en esta serie de conductas delictivas”, exige la asociación en voz de su directiva.

Finalmente, el texto subraya la obligación ética de quienes ejercen el periodismo: “Tenemos la responsabilidad de representar con dignidad la profesión, conservando y defendiendo los valores éticos y morales”, reafirma la postura del gremio ante los desafíos que enfrenta el sector.

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