Qué pasará con el precio del dólar en Colombia en los últimos días de marzo de 2026: esto proyectan los expertos

Colombia se benefició con la caída del dólar a nivel global en 2025 y 2026 - crédito Sebastiao Moreira/EFE

El precio del dólar en Colombia cerró el 20 de marzo de 2026 en $3.704,87, con un alza de $12,39 respecto al día anterior. El mercado experimentó variaciones amplias en una jornada marcada por factores internacionales y la evaluación de analistas sobre la estabilidad de la moneda.

Dicho aumento del precio del dólar estuvo motivado principalmente por el anuncio de un cese al fuego temporal entre Estados Unidos e Irán, la dinámica de los mercados financieros internacionales y la modalidad de operación next day en Colombia por el festivo del 23 de marzo, aplicada cuando la liquidación de las transacciones ocurre el siguiente día hábil posterior a la concertación, y no el mismo día, como se hace habitualmente en el mercado spot. También influyeron los flujos de capital hacia activos emergentes, las posiciones técnicas y elementos regulatorios y políticos locales.

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Durante la sesión del 20 de marzo, el dólar alcanzó un máximo de $3.720,00 y un mínimo de $3.680,00, con un precio promedio de negociación de $3.692,48. La apertura fue en $3.680,00.

El dólar en Colombia seguiría cerca de los 3.800 en 2026 - crédito Fedesarrollo y bvc

Ante las expectativas que hay de cara a lo que puede pasar en los últimos días del mes, expertos destacaron que la tendencia de la moneda se mantendrá dentro de un rango previsto. Por ejemplo, el director ejecutivo de JP Tactical Trading, Juan Pablo Vieira, afirmó que “en el corto plazo, el dólar en Colombia mantiene una expectativa bajista moderada, en la medida en que continúa respetando el rango de negociación observado recientemente, con una zona de techo en los $3.740 y un soporte clave en torno a los $3.650”.

Factores internacionales y su influencia en el dólar en Colombia

El escenario global fue determinante para el comportamiento del dólar en Colombia. Vieira sostuvo que el comportamiento responde, en buena parte, a la mayor calma que mostraron los mercados internacionales luego del anuncio de un cese al fuego temporal por cinco días impulsado por el presidente Donald Trump, después de que Irán manifestó la intención de abrir un canal de negociación para evitar ataques sobre infraestructura crítica como las centrales hidroeléctricas.

El analista enfatizó que “este giro en el frente geopolítico ha reducido significativamente la aversión al riesgo, favoreciendo la entrada de flujos hacia activos emergentes”.

El dólar en Colombia se cotiza por debajo de la línea de los $3.800 desde noviembre de 2025 – crédito Jesús Avilés/Infobae

Por su parte, el asociado de Divisas en Credicorp Capital, Andrés Sánchez, indicó que el dólar subió 0,28% en la última jornada de negociaciones y el índice DXY, que mide el dólar a nivel global, se sitúa en 99,44, mientras los bonos del Tesoro de referencia a 10 y 20 años avanzan en promedio 1,25%.

El conflicto en Oriente Medio mantuvo la atención de los mercados y provocó una subida en el precio del crudo. Sánchez detalló que “el conflicto en la región impulsa el valor del crudo, al ubicarse el barril en USD107,52 luego de un leve retroceso intradía de 0,03%.

Análisis técnico y expectativas del mercado cambiario

Respecto a las perspectivas para el mercado cambiario, los especialistas coincidieron en que la moneda local muestra estabilidad dentro del rango técnico. Vieira precisó que “la expectativa del mercado cambiario en Colombia sigue siendo de estabilidad dentro del rango reciente de negociación, al menos mientras se define el rumbo de las conversaciones entre Estados Unidos e Irán”.

Añadió que, por el momento, el comportamiento del dólar continúa con muestras de respeto por los niveles técnicos observados, en un entorno donde los inversionistas permanecen atentos a cualquier avance diplomático. Vieira insistió en que “de consolidarse un acuerdo de cese al fuego definitivo, el impacto sería altamente positivo para los mercados globales, pues reforzaría la reducción de la aversión al riesgo, mejoraría el apetito por activos emergentes y podría darle espacio adicional al peso colombiano para mantener su fortalecimiento”.

Al cierre de la jornada del 23 de marzo, el precio promedio de compra de dólar en las casas de cambio era de $3.644,44, mientras que el de venta se ubicaba en $3.752,22 - Crédito Andina/Juan Carlos Guzmán

Desde una visión técnica, Andrés Sánchez explicó los niveles de interés del mercado. “Niveles de soporte se encuentran en $3.682, $3.671 y $3.665, mientras que resistencias se ubican en $3.708, $3.712 y $3.715”.

Contexto político y repercusiones en otros mercados

El panorama político y los cambios regulatorios también influyeron en la última jornada cambiaria. Sánchez indicó que “el Gobierno seguirá adelante con un decreto regulatorio que exige el traslado cerrado de ahorros de fondos de pensiones”, y señaló la preocupación del Banco de la República frente a la medida.

En el entorno local, recordó que la encuesta GA3 para RCN puso al senador Iván Cepeda (Pacto Histórico) a la cabeza de la intención de voto con un 35%, seguido por Paloma Valencia.

En los mercados internacionales, Sánchez reportó que “las economías avanzadas caen marginalmente en promedio 0,30%. La libra se ubica en 1,3383 y el euro en 1,1565”. Las monedas latinoamericanas, como el peso mexicano, el real brasileño y el peso chileno, mostraron presión alcista y avances frente a otras divisas.