Centro Democrático afirmó que Cepeda ha construido su carrera política atacando al expresidente Uribe: “No se le conoce una labor distinta”

Centro Democrático alertó sobre impacto de la Paz total y vinculó a Iván Cepeda con riesgos para el país - crédito Colprensa - Mauricio Dueñas Castañeda/EFE

El Centro Democrático criticó al candidato presidencial del Pacto Histórico Iván Cepeda luego de una entrevista con Daniel Coronell, señalando que el senador expuso proyectos sin abordar nexos previos con exintegrantes de las Farc, incluidos alias Jesús Santrich y alias Iván Márquez, protagonistas de la Segunda Marquetalia, según la colectividad liderada por Álvaro Uribe.

Tras lo anterior, el debate político colombiano experimentó un nuevo capítulo tras una serie de mensajes publicados por el Centro Democrático, en los que el partido cuestionó con dureza la trayectoria y el proyecto político de Iván Cepeda.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

A través de diversas publicaciones en X, la colectividad planteó un escenario de confrontación marcado por señalamientos sobre el pasado judicial y la línea ideológica del congresista.

El primer mensaje difundido en redes sociales por el Centro Democrático acusó a Cepeda de mantener una agenda centrada en la investigación al expresidente Álvaro Uribe Vélez.

Acusaciones del Centro Democrático reavivaron la confrontación con Iván Cepeda - crédito @CeDemocratico/X

“Su trayectoria ha estado marcada por un único propósito: atacar la honra y reputación de Álvaro Uribe Vélez”, indicó el partido, que añadió que no se le reconoce otra labor distinta a la de “buscar testigos para intentar incriminarlo”.

Según lo publicado, el partido enfatizó que el exmandatario “lo derrotó en los tribunales, desmontando ese montaje”.

De acuerdo con el Centro Democrático, en el proceso judicial que involucró a Uribe, el propio Cepeda tuvo que aceptar que no contaba con pruebas que vincularan al expresidente ni a su hermano con la conformación del denominado Bloque Metro, grupo paramilitar que operó en diversas regiones del país.

“Incluso le tocó reconocer que no le consta que Uribe ni su hermano hayan participado en la conformación del Bloque Metro”, enfatizó la colectividad.

El partido también hizo referencia a la actitud del líder natural del Centro Democrático frente a los procesos legales. “Uribe ha actuado con respeto absoluto por la justicia, enfrentando de frente la persecución infame que usted mismo promovió”, señaló la formación política.

Centro Democrático señaló a Iván Cepeda de impulsar un proyecto “neocomunista” y afín a regímenes autoritarios - crédito @CeDemocratico/X

En otra de las publicaciones, el Centro Democrático caracterizó a Cepeda como impulsor de un “proyecto político neocomunista que quiere acabar con el país”.

El partido afirmó que el senador “no busca servir a los colombianos, sino servirse de ellos”. Según el mensaje, la trayectoria de Cepeda lo identifica como un político “afín a esa línea ideológica y complaciente con regímenes autoritarios como el cubano y el venezolano”.

El partido atribuyó a Cepeda la promoción de una agenda orientada a “debilitar la institucionalidad, desmontar el sistema de salud, poner en riesgo las pensiones y entregar la seguridad del país a los violentos”.

La colectividad sostuvo que “lo que está en juego es el futuro del país, la libertad, la economía y la tranquilidad de millones de familias”. Para la organización, “este proyecto no construye, sino que destruye”. Las advertencias del Centro Democrático se extendieron a la coyuntura electoral y la situación de seguridad en Colombia.

Centro Democrático advirtió que la política de Paz total fortalece a grupos armados ilegales - crédito @CeDemocratico/X

En un tercer mensaje, el partido acusó a Cepeda y al presidente Gustavo Petro de haber fortalecido, a través de la política de Paz total, la capacidad de operación de los grupos armados ilegales. “Su actuación, al igual que la de Petro con la llamada Paz total, ha contribuido a fortalecer el accionar de los grupos armados ilegales en el país”, sostuvo el partido.

El Centro Democrático aseguró que estos grupos, a su juicio, no sólo atacan a la oposición, sino que representan una “grave amenaza de constricción al electorado de cara a las próximas elecciones”.

En ese sentido, anunció que continuará denunciando ante las instancias competentes “la instigación que, desde el gobierno y desde su posición, se ha promovido”.

Como dato central, el partido citó cifras de la Misión de Observación Electoral (MOE), según las cuales en 126 municipios catalogados con riesgo extremo en seguridad, el Pacto Histórico obtuvo más del 54% de su votación total al Senado.

“El país ya conoce un dato preocupante”, señaló el Centro Democrático sobre el comportamiento electoral en esas zonas.