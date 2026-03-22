Colombia

Un perrito llamado Hércules apareció en un CAI de Bogotá, aúlla cada vez que suenan las sirenas y se volvió parte de la Policía

Con el paso de los días, su presencia se volvió parte del lugar y hoy es visto por los patrulleros como un compañero que rompe la tensión de las jornadas y se convirtió en el alma de la estación

Guardar

El CAI Sabanagrande de Bogotá encuentra en Hércules, el perro agente, una pausa entre la rutina exhaustiva de la policía - crédito TuBarco News

Entre radios que suenan sin descanso y el ir y venir de patrullas, hay una escena que rompe la rutina en un CAI de Bogotá. No se trata de un operativo ni de un procedimiento, sino de un pequeño gesto que logró sacar sonrisas entre uniformados y visitantes por igual.

En medio del ritmo acelerado del CAI Sabanagrande, en la localidad de Fontibón, un protagonista inesperado se ganó la atención de todos. Su presencia no responde a rangos ni a funciones oficiales, pero sí a una espontaneidad que terminó por convertirlo en parte esencial del lugar.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

Hércules, con uniforme policial, acompaña
Hércules, con uniforme policial, acompaña a los policías y se ha integrado a la vida cotidiana del CAI en Fontibón - crédito TuBarco News

Se llama Hércules y, con su uniforme de agente, parece entender perfectamente el lenguaje policial. Cada vez que una sirena irrumpe en el ambiente, su reacción es inmediata, levanta el hocico y aúlla con intensidad, como si intentara acompañar el sonido que marca el inicio de una emergencia.

La escena, repetida varias veces al día, no pasa desapercibida. Quienes tienen la oportunidad de presenciarla coinciden en que el momento tiene algo especial. No solo por lo curioso del comportamiento, sino por la forma en que logra cambiar, aunque sea por segundos, el ambiente de tensión que suele rodear el trabajo policial.

Hércules se mueve con naturalidad entre los uniformados. Va y viene, observa, se acerca, y parece haber encontrado su lugar en medio de los turnos y las labores diarias. Su presencia no interrumpe, al contrario, acompaña. Es un testigo silencioso de la rutina y un pequeño respiro dentro de ella.

Los patrulleros, acostumbrados a jornadas exigentes, encontraron en él una compañía inesperada que rompe, aunque sea por momentos, la intensidad de su trabajo diario. En medio de reportes constantes, llamadas que no dan tregua y salidas urgentes que marcan el ritmo del turno, su reacción ante las sirenas se convirtió en una especie de ritual que todos esperan. Algunos incluso anticipan ese instante, atentos a su aullido que, aunque breve, logra cambiar el ánimo del espacio y generar una pausa distinta dentro de la rutina.

El sentido aullido de Hércules
El sentido aullido de Hércules ante cada sirena se transformó en un ritual esperado por patrulleros y visitantes del CAI - crédito Imagen Ilustrativa Infobae

Más allá de lo anecdótico, la historia de Hércules refleja algo más profundo: la necesidad de encontrar humanidad en medio de contextos exigentes y altamente demandantes. En escenarios donde predominan la presión, la responsabilidad y la inmediatez de las decisiones, estos pequeños detalles adquieren un valor especial, casi necesario. No se trata solo de una curiosidad, sino de un recordatorio de que incluso en entornos rígidos hay lugar para lo espontáneo.

No es raro que en estaciones de policía o espacios institucionales aparezcan animales que terminan integrándose a la dinámica diaria, convirtiéndose en parte del paisaje cotidiano. Sin embargo, en este caso, su comportamiento particular ha hecho que destaque por encima de otras historias similares y que su presencia llame la atención de quienes llegan al CAI, ya sea por trabajo o por alguna diligencia.

La presencia de animales como
La presencia de animales como Hércules en estaciones de policía demuestra la importancia de la humanidad en ambientes de alta presión - crédito John Paz/Colprensa

El aullido de Hércules no es solo una reacción instintiva frente a un estímulo sonoro. Para muchos, se convirtió en una especie de respuesta simbólica a un sonido que, para los humanos, representa urgencia, alerta y acción inmediata. En él, ese mismo sonido parece despertar una conexión distinta, casi como si quisiera formar parte de ese llamado, integrarse a la dinámica que lo rodea de una manera muy particular.

Mientras tanto, la rutina continúa sin detenerse. Las patrullas salen, las sirenas suenan una y otra vez y las jornadas siguen su curso con la misma exigencia de siempre. Pero en medio de todo eso, hay un instante que se repite y que, sin proponérselo, logra humanizar el entorno. Entre turnos y patrullajes, Hércules se convirtió en el alma del lugar, en ese detalle que rompe la monotonía y deja una huella.

Temas Relacionados

Perrito en ColombiaPolicía NacionalVideo viralPerro aullandoColombia-Noticias

Más Noticias

Millonarios aplastó al Once Caldas en el estadio Palogrande de Manizales: goleada 4-1 por la Liga BetPlay

Los locales sufrieron ante el juego táctico de los azules, que golpearon con contundencia a los blancos y entraron al grupo de los ocho primeros clubes del campeonato

Millonarios aplastó al Once Caldas

Padre e hijo murieron aplastados por un contenedor en vía entre Cimitarra, Santander, y Puerto Boyacá

El fallecimiento provocó una respuesta inmediata de personal de emergencia y policías, que acudieron a la vía tras el desprendimiento de la carga del tractocamión

Padre e hijo murieron aplastados

Petro aseguró que el Gobierno no estaba en negociaciones de paz con la Segunda Marquetalia cuando atentaron contra Miguel Uribe

El presidente indicó que la Junta del Narcotráfico estaría detrás del asesinato del precandidato presidencial

Petro aseguró que el Gobierno

Murió Eduardo Robayo Ferro, el visionario detrás de Kokoriko que cambió la forma de comer pollo en Colombia

El fundador de la icónica cadena de restaurantes deja una huella imborrable en la gastronomía nacional, siendo pionero del pollo asado y referente del emprendimiento familiar en el país. Figuras públicas lamentan su partida

Murió Eduardo Robayo Ferro, el

Atlético Nacional seguirá extrañando a “Chicho” Arango: nuevo parte médico sobre el delantero

Previo al partido contra Internacional de Bogotá, el cuadro verde dio a conocer la situación del atacante tras el grave golpe que lo desvaneció en duelo frente a Águilas Doradas

Atlético Nacional seguirá extrañando a
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

Ministro de Defensa rechazó paro

Ministro de Defensa rechazó paro armado del ELN en Chocó y envió mensaje a su cabecilla, alias Genaro: “Con toda la fuerza legítima”

Ataque armado contra un vehículo militar dejó dos soldados muertos y varios heridos en Arauquita, Arauca

Triple homicidio en Belén de Umbría: autoridades publicaron el retrato hablado del presunto responsable

Autoridades desactivaron 18 artefactos explosivos en zona rural de Huila: disidencias de ‘Iván Mordisco’ los habrían instalado

Indepaz calificó como “preocupante” que disidencias de ‘Iván Mordisco’ restrinjan el ingreso de misiones de ONU, OEA y Defensoría del Pueblo en zonas donde operan

ENTRETENIMIENTO

Carlitos Vargas fue víctima de

Carlitos Vargas fue víctima de la delincuencia mediante la estrategia del 'cambiazo': así fue el robo cometido por un taxista

Juancho de la Espriella tranquiliza a sus fans tras su hospitalización de emergencia en Bogotá

Aida Victoria Merlano narró cómo la muerte de Yeison Jiménez le dejó una herida que aún no cierra: “No dejen conversaciones pendientes”

Diego Camacho, amigo de Aida Victoria Merlano, abrió su corazón: “A los 7 años estaba trabajando”

Melissa Gate reveló que habría sido víctima de brujería y la tenían ‘trabajada’: “Ojalá nunca les pase”

Deportes

Millonarios aplastó al Once Caldas

Millonarios aplastó al Once Caldas en el estadio Palogrande de Manizales: goleada 4-1 por la Liga BetPlay

Atlético Nacional seguirá extrañando a “Chicho” Arango: nuevo parte médico sobre el delantero

Presidente de la Federación Colombiana de Fútbol explicó la razón por la que no queda inhabilitado para ser reelegido

Presidente de Atlético Nacional dejó dudas sobre el futuro de David Ospina

Falcao afronta un duro reto en Millonarios: nuevo examen médico causa expectativa en los hinchas