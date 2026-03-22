Colombia

Tras investigaciones en Caracol, María Jimena Duzán recuerda que las víctimas sufren tácticas para silenciarlas como en el caso de Hollman Morris

La periodista recordó una carta firmada por varias mujeres periodistas en apoyo al caso de Lina Castillo, en la que se pide un enfoque de género en las investigaciones y atención a la intimidación para evitar consecuencias legales

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El debate sobre el manejo
El debate sobre el manejo de denuncias de acoso en los medios colombianos suma un nuevo capítulo: periodistas reconocidas hicieron público un comunicado en el que acusan al director de RTVC, Hollman Morris, de intimidar y silenciar a mujeres que lo han señalado por acoso, como Lina Castillo - crédito Colprensa

En medio del reciente escándalo por presunto abuso sexual en Caracol Televisión, el caso de Hollman Morris, director de Rtvc, volvió a ser foco de debate público tras la publicación de una carta abierta firmada por reconocidas periodistas como María Jimena Duzán.

En el documento, publicado en X por Duzán y otras escritoras y comunicadoras, acusan a Morris de silenciar sistemáticamente a mujeres que lo han denunciado por acoso, recordando el proceso penal que enfrenta Lina Castillo, que lo señaló públicamente en 2019.

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La denuncia de Castillo surgió después de conocerse una demanda por violencia intrafamiliar interpuesta contra Morris por su entonces esposa.

La joven activista relató episodios de acoso durante su paso por el Concejo de Bogotá y afirmó: “Además de las típicas frases por ir en falda, soy de rasgos morenos, un día empezó el primer comentario, salió alusivo al tema de que quería estar con una morena y me picaba el ojo. Una vez salimos a almorzar con todo el equipo, me pidió que me sentara al lado de él y me tomó de las piernas”, declaración incluida en la carta colectiva.

Una carta abierta firmada por
Una carta abierta firmada por periodistas como María Jimena Duzán reavivó el debate sobre las denuncias de acoso contra Hollman Morris, director de Rtvc - crédito Rtvc

Castillo hizo pública su experiencia tanto en redes sociales como en emisoras de radio, amparándose en sentencias recientes de la Corte Constitucional, que reconocen la protección al “escrache” como mecanismo legítimo de denuncia.

A pesar de este respaldo jurídico, Morris denunció penalmente a Castillo por los delitos de injuria y calumnia. La carta, difundida el 22 de marzo de 2026 por las periodistas, señala que la Fiscalía General de la Nación decidió acusar a Castillo y que la investigación se realizó sin enfoque de género, situación que, según las firmantes, la dejó en estado de indefensión. Además, denuncian que el directivo de Rtvc ha asistido a audiencias acompañado de funcionarios del sistema de medios públicos, hecho que consideran intimidatorio.

Las periodistas firmantes, Catalina Ruiz-Navarro, María Elvira Samper, Jineth Bedoya Lima, Ana Cristina Restrepo Jiménez, entre otras, solicitaron a la Fiscalía y a la justicia colombiana que el proceso contra Lina Castillo se lleve a cabo con enfoque de género y garantías procesales. En el documento, advierten: “Es inaceptable que la Fiscalía persiga a las mujeres que se atreven a denunciar y no investigue a quienes son señalados como agresores”.

Periodistas firmaron una carta pública
Periodistas firmaron una carta pública para exigir garantías y enfoque de género en el proceso penal contra Castillo - crédito @MJDuzan/ X

El comunicado también menciona el apoyo político que Morris recibe desde la Casa de Nariño y el impacto que estos casos tienen en la confianza de las víctimas en el sistema judicial. “Así mismo, es de público conocimiento el apoyo incondicional que desde la Casa de Nariño, el presidente Gustavo Petro ofrece al gerente Morris”, dice la carta.

Las firmantes concluyen que la impunidad en casos de violencia de género sigue siendo un reto para el sistema de justicia y reiteran su llamado a detener la persecución contra las mujeres que denuncian. “Las abajo firmantes solicitamos a la justicia colombiana y a la Fiscal General de la Nación, Luz Adriana Camargo, que se ofrezca un juicio con garantías y con enfoque de género a la ciudadana Lina Castillo. Hacemos un llamado para que se respete el derecho al escrache”, añadieron.

La carta colectiva advierte que
La carta colectiva advierte que la Fiscalía no aplicó enfoque de género en la investigación y que persiste la intimidación institucional - crédito @MJDuzan/X

Tras la publicación del pronunciamiento de las periodistas, la senadora María Fernanda Cabal fue una de las primeras en reaccionar. Desde su cuenta de X, le pidió al ministro de Trabajo, Antonio Sanguino, que extienda las investigaciones anunciadas para Caracol Televisión también a Rtvc. “¿Será que @AntonioSanguino ya tiene listas las acciones para investigar a su amigo camarada Holman Morris gerente de RTVC?“, escribió la Cabal.

María Fernanda Cabal pidió que
María Fernanda Cabal pidió que las investigaciones por denuncias de acoso en medios incluyan también a RTVC - crédito @MariaFdaCabal/ X

Minutos después de que María Jimena Duzan publicara la carta señalando a Morris, también compartió un mensaje para las periodistas que denunciaron los abusos en Caracol Televisión con el mensaje: “A las periodistas de @NoticiasCaracol que denunciaron valientemente el acoso sexual del que fueron víctimas, mis respetos. Y a todas las mujeres que están contando sus historias de acoso, también. Muchas callamos antes. Ya no”.

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