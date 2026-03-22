Colombia

Ejército destruyó cuatro minas antipersonales en zona rural de Anorí: se atribuyen al ELN

El hallazgo de dispositivos instalados presuntamente por el frente Capitán Mauricio del ELN hizo que las autoridades implementaran mayores controles para proteger a los residentes y evitar nuevas amenazas en áreas rurales

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Un canino experto en detección
Un canino experto en detección de explosivos fue clave para el hallazgo, permitiendo la intervención oportuna del equipo EXDE en Anorí - crédito Ejército

La presencia de minas antipersonales en el municipio de Anorí vuelve a generar alarma entre las autoridades de Antioquia. Soladados del Ejército Nacional localizaron y destruyeron cuatro artefactos explosivos improvisados en el corregimiento de Liberia Charcón.

La operación, ejecutada por la Brigada 11, se centró en un área rural donde el tránsito de campesinos y tropas estatales es frecuente.

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El hallazgo fue posible gracias a un perro entrenado para detectar explosivos, lo que permitió identificar la ubicación exacta de los artefactos antes de que causaran daños.

“Ante el hallazgo de esta amenaza, las tropas realizaron su destrucción controlada, con el apoyo del equipo de explosivos, detección y eliminación de artefactos explosivos (Exde)”, comunicó la entidad castrense.

La Brigada 11 evitó que
La Brigada 11 evitó que agricultores y militares resultaran heridos gracias a la detección temprana de los artefactos instalados por la guerrilla del ELN - crédito Ejército Nacional

El Ejército atribuyó la instalación de las minas al frente Capitán Mauricio del ELN, “atentando contra la vida de la población civil que se moviliza por el sector e integridad física del personal de la Fuerza Pública”, detalló la institución.

Esta facción guerrillera habría dispuesto los explosivos en caminos usados habitualmente por la población civil, incrementando el riesgo para quienes desempeñan labores agrícolas y para los propios militares que patrullan la zona.

Según la información proporcionada por las autoridades, los artefactos fueron destruidos de manera controlada por un equipo especializado en explosivos.

El municipio de Anorí, ubicado en el nordeste de Antioquia, ha sido escenario recurrente de hechos relacionados con la presencia de grupos armados ilegales.

El Ejército Nacional señaló al frente Capitán Mauricio del ELN como responsable de instalar minas antipersonales para atentar contra pobladores y tropas - crédito Ejército

El reciente hallazgo confirma la persistencia del riesgo en corredores rurales, donde la colocación de minas antipersonales pone en peligro tanto a residentes como a miembros de la Fuerza Pública.

De acuerdo con fuentes militares, no se descarta que el objetivo de estos explosivos haya sido tanto la población civil como las operaciones militares en desarrollo en la región.

El uso de minas antipersonales representa una amenaza directa para la movilidad y la vida de quienes habitan o transitan por los caminos intervenidos por actores armados.

Las autoridades locales y departamentales mantienen la alerta ante la posibilidad de nuevos hallazgos y reiteran el llamado a la comunidad para reportar cualquier objeto sospechoso en sectores rurales. El Ejército refuerza sus patrullajes y tareas de desminado, en coordinación con equipos especializados, para reducir el impacto de esta práctica prohibida por el derecho internacional.

Ejército destruyó minas antipersona en Anorí y reforzó operativos contra disidencias de ‘Calarcá’ frente 36

La destrucción controlada de siete minas antipersona en caminos rurales de Anorí, al inicio de enero de 2026, permitió reducir el peligro para los habitantes y el personal militar en una zona marcada por la violencia de grupos armados ilegales.

La Séptima División del Ejército
La Séptima División del Ejército informó la destrucción controlada de siete minas antipersona en zona rural de Anorí, Antioquia, durante operaciones contra disidencias del frente 36 vinculadas a ‘Calarcá - crédito Colprensa

El Ejército Nacional explicó que la operación se realizó en sectores frecuentados por la comunidad, donde la presencia de explosivos ponía en riesgo la vida diaria en el corregimiento Liberia–El Charcón.

Las autoridades castrenses confirmaron que la intervención estuvo a cargo de soldados del Batallón de Infantería N.° 42 Batalla de Bomboná, adscrito a la Brigada 14, quienes desarrollaron actividades de control territorial en respuesta a la persistente amenaza de actores armados en el Nordeste antioqueño.

El hallazgo de los artefactos explosivos se produjo en caminos y sectores de tránsito habitual para los habitantes de la región. Según la información oficial, los protocolos de seguridad se aplicaron de forma estricta para garantizar la destrucción sin que se produjeran daños colaterales.

En su cuenta en la red social X, la Séptima División subrayó que este tipo de resultados permite “evitar riesgos para la vida y la integridad de las comunidades” y reafirma el compromiso institucional de seguir “trabajando por brindar mejores condiciones de seguridad” en la zona.

La operación se enmarca en un contexto de acciones sostenidas para neutralizar la capacidad de daño de los grupos armados ilegales.

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