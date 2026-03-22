Armada Nacional incautó cinco toneladas de “oro negro”, superaban los USD 1,5 millones, en Vichada

La Armada Nacional interceptó 125 bultos con coltán en Casuarito, Puerto Carreño, mineral que es explotado principalmente en África - crédito Goran Tomasevic/Reuters

En una operación conjunta en el departamento de Vichada, la Armada Nacional reportó la incautación de cerca de cinco toneladas de un mineral que, de forma preliminar, se identificó como coltán, conocido comúnmente como “oro negro”.

El hallazgo se produjo durante acciones coordinadas con el Ejército Nacional, la Policía Nacional, la Fiscalía General de la Nación y la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (Dian), en medio de controles dirigidos a frenar economías ilícitas.

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Las autoridades mantienen su atención en las fuentes de financiación de grupos armados ilegales, los cuales recurren a la explotación de recursos naturales para sostener sus actividades. Entre estas prácticas, la extracción ilegal de minerales en zonas apartadas figura como una de las principales vías para obtener ingresos.

Según las Fuerzas Armadas de Colombia, el cargamento puede superar USD1,5 millones en el mercado internacional - crédito Colprensa

El operativo se desarrolló en el sector de Casuarito, en jurisdicción de Puerto Carreño. Allí, unidades interceptaron un camión que transportaba 125 bultos con un peso cercano a los 40 kilogramos cada uno. El material presentaba características similares a las llamadas “arenas raras”, lo que llevó a su incautación inmediata para análisis posteriores.

El brigadier general de Infantería de Marina, Wilson Mauricio Martínez Londoño, explicó que “gracias a información de inteligencia y labores de registro y control, se logró ubicar el vehículo que movilizaba el cargamento”. Según indicó, el mineral estaría ligado a actividades de explotación ilícita de yacimientos mineros en la región.

Uno de los puntos clave del caso radica en el valor del cargamento, ya que las autoridades estiman que el material incautado podría alcanzar en el mercado internacional una cifra superior a USD1,5 millones (5.600 millones de pesos aproximadamente), lo que evidencia la magnitud económica de este tipo de actividades ilegales.

El brigadier general Martínez Londoño destacó que la acción representa un golpe significativo a las redes de minería ilegal - crédito @arc_fuerzanavaldelaorinoquia/Instagtram

“Este tipo de material resulta altamente apetecido en mercados ilegales por su uso en la fabricación de dispositivos electrónicos, baterías de alta capacidad y componentes para telecomunicaciones”, señaló el oficial. Su demanda constante impulsa redes de extracción ilegal que afectan tanto el medio ambiente como la seguridad en distintas regiones del país.

Durante el procedimiento, dos personas fueron capturadas y puestas a disposición de las autoridades competentes. El cargamento, por su parte, quedó bajo custodia mientras la Dian, entidad dirigida por Carlos Emilio Betancourt, realiza una inspección detallada para confirmar su composición y origen.

El general Martínez afirmó que el resultado representa “un golpe significativo a las redes ilegales que explotan recursos naturales de forma indiscriminada”. Las autoridades insisten en que estas acciones buscan debilitar las finanzas de los grupos armados y proteger los ecosistemas estratégicos afectados por la minería ilegal.

La minería ilegal de coltán impacta ecosistemas estratégicos de la Amazonía y genera rentas ilícitas para estructuras criminales - crédito Agustin Marcarian/Reuters

Coltán: el “oro negro” que impulsa la tecnología y alimenta su expropiación ilegal

El coltán se consolidó como uno de los recursos más estratégicos y al mismo tiempo controvertidos del siglo XXI. Frecuentemente denominado “oro negro”, este mineral es vital para la industria tecnológica por su capacidad para almacenar carga eléctrica en espacios reducidos y resistir altas temperaturas, lo que lo hace indispensable en la fabricación de dispositivos electrónicos.

A diferencia de lo que su nombre podría sugerir, el coltán no es un mineral único, sino una mezcla de dos minerales: la columbita y la tantalita. También es referido, de manera errónea, como “tierras raras” y como “minerales de sangre” debido a que su explotación financia conflictos armados, especialmente en la República Democrática del Congo (RDC) -centro de África-.

El coltán se encuentra principalmente en regiones con alto riesgo de ilegalidad. Aproximadamente el 80% de las reservas globales están en la RDC, un país con inestabilidad política donde grupos armados controlan las minas y utilizan los ingresos para sostener conflictos.

El coltán se utiliza en la fabricación de baterías de alta capacidad y componentes electrónicos, indispensables para smartphones y laptops - crédito Zohra Bensemra/Reuters

Además, existen yacimientos en la Amazonía, que abarcan territorios de Venezuela, Brasil y Colombia. La extracción suele ser manual o artesanal; los trabajadores, incluidos menores de edad en algunos casos, utilizan picos y palas para recolectar el mineral, lo que facilita su explotación sin supervisión estatal.

Su alta demanda en el mercado tecnológico explica el auge de la minería ilegal. El coltán es el motor de dispositivos como smartphones, laptops y tablets, ya que se utiliza para fabricar condensadores electrolíticos. Estos componentes permiten que las baterías duren más y que los equipos sean más delgados, compactos y eficientes.

No obstante, estimaciones basadas en el contenido de tantalio sitúan su valor entre USD150 y USD250 por kilogramo, dependiendo de la pureza. Por tonelada, el costo puede superar los USD200.000, lo que convierte cada mina ilegal en una fuente significativa de ingresos para quienes controlan su extracción y comercialización.