Daniel Briceño aseguró cupo en la campaña de Paloma Valencia; es su nuevo jefe de volanteo: “Es un honor”

La candidata presidencial Paloma Valencia confirmó la inclusión de Briceño en su campaña. Tendrá que liderar a millones de personas que espera que la apoyen con el volanteo - crédito @PalomaValenciaL/X

Al exconcejal de Bogotá y representante a la Cámara electo Daniel Briceño se le cumplió su deseo de acompañar a la senadora y candidata presidencial Paloma Valencia en su campaña: será el jefe nacional de volanteo de la aspirante. Su trabajo se centrará en motivar a los votantes a respaldar a Valencia en las elecciones del 31 de mayo de 2026.

La candidata presidencial confirmó la noticia ante los medios de comunicación, indicando que espera que millones de ciudadanos se unan a la estrategia que implementará Briceño, para conseguir los votos que necesita para los comicios. La idea es que tanto el congresista electo como los volanteros recorran distintos territorios del país impulsando su campaña.

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“Hoy queremos informarles a todos los colombianos que tenemos el jefe nacional de volanteo: el congresista más votado de Colombia, Daniel Briceño, quien va a adelantar una campaña, y queremos invitar a 10 millones de colombianos a que se conviertan en nuestros volanteros. Que no quede una esquina de Colombia sin que le entreguemos un volante a los colombianos”, detalló la aspirante del Centro Democrático ante los micrófonos de la prensa.

Daniel Briceño agradeció a Paloma Valencia el haberlo elegido como jefe de volanteo. Aseguró que su trabajo será a nivel nacional - crédito @PalomaValenciaL/X

La posibilidad de que el exconcejal tuviera un espacio oficial en la campaña de Valencia ya sonaba. El 13 de marzo, el político del Centro Democrático dio a conocer que hizo una petición expresa a la aspirante: que le permitiera ejercer como líder de los “volanteros” de su campaña.

“Le he pedido a la campaña de Paloma Valencia me nombre como ‘jefe de volanteros’. Mi compromiso por el país es estar en la calle, con la gente como siempre lo he hecho. Allá nos vemos (sic)”, indicó Briceño en su momento en una publicación en X.

Daniel Briceño publicó en X un mensaje humorístico ofreciendo ser “jefe de volanteros” en la campaña presidencial de Paloma Valencia y Juan Daniel Oviedo - crédito Daniel Briceño/X

Paloma Valencia aceptó la solicitud del representante electo y, del mismo modo, agradeció públicamente su interés por impulsar su candidatura presidencial en las regiones. Y Daniel Briceño no se quedó atrás; ante los medios de comunicación, aseguró que el trabajo que desarrollará en la campaña es uno de los más relevantes de la política, porque involucra un acercamiento con la población.

“Muchas gracias a nuestra próxima presidenta de la República, Paloma Valencia. Para mí es un honor dirigir, yo creo que la cosa más importante de la política, que es estar en la calle con las personas. Yo creo fundamentalmente que la política se construye en el día a día, dando la mano, saludando a la gente y generando cercanía”, aseveró.

Paloma Valencia garantiza apoyos en su campaña

Conforme avanza la temporada electoral y se acerca la primera vuelta de las elecciones presidenciales, la candidata Paloma Valencia y su fórmula vicepresidencial, Juan Daniel Oviedo (exdirector del Departamento Administrativo Nacional de Estadística-Dane), van acumulando apoyos.

Exministros que apoyan candidatura de Paloma Valencia - crédito Sergio Acero/Reuters

La dupla, que se enfrenta a otros 13 aspirantes presidenciales con sus respectivas fórmulas vicepresidenciales, ya cuenta con el respaldo de varios exministros de Defensa y de generales retirados. Los exfuncionarios dieron a conocer su decisión de apoyar a Valencia y a Oviedo a través de una carta.

“Este momento exige valores, liderazgo firme, claridad estratégica y una política integral de seguridad y defensa nacional que permita recuperar el control del territorio, fortalecer nuestras fronteras y restablecer la presencia efectiva del Estado”, indicaron en la misiva.

De igual manera, los exalcaldes de Envigado (Antioquia) Braulio Espinosa Márquez y Héctor Londoño informaron sobre su apoyo a Valencia y Oviedo.

“Con el doctor Héctor Londoño, como jefe del liberalismo de Envigado, hemos tomado la decisión por Antioquia y por Colombia. Apoyaremos de manera incondicional con todo nuestro equipo a Paloma Valencia y a Juan Daniel Oviedo, para dirigir los destinos de nuestro país. Paloma será nuestra primera mujer presidenta. ¡Liberales con Paloma!“, precisó Espinosa Márquez en X.