Colombia

Resultado Super Astro Sol hoy: números ganadores del jueves 19 de marzo de 2026

El primer sorteo del día ya cuenta con sus números ganadores; puede consultarlos a continuación

Guardar
Super Astro (Infobae)
Super Astro (Infobae)

Súper Astro Sol compartió los números ganadores de su más reciente sorteo celebrado este jueves, 19 de marzo de 2026.

Este popular juego le da la posibilidad de ganar hasta 42.000 veces la cantidad de su apuesta. Descubra si fue uno de los ganadores de hoy.

Resultados Súper Astro Sol

Signo y números ganadores del
Signo y números ganadores del Super Astro Sol del jueves 19 de marzo de 2026. (Infobae)
  • Fecha: jueves 19 de marzo de 2026.
  • Sorteo: 5388.
  • Número ganador: 9 3 9 2.
  • Signo ganador: Libra.

A qué hora se juega Súper Astro

El texto examina el origen de la lotería en Colombia, destacando su larga tradición que se remonta al virreinato. Se señala la ausencia de registros precisos sobre los primeros juegos, muchos de los cuales eran clandestinos debido a la desaprobación oficial y religiosa. Créditos: Podcast generado con IA - Imagen Ilustrativa Infobae

Súper Astro tiene dos sorteos que se juegan prácticamente todos los días de la siguiente manera:

  • El Súper Astro Sol se celebra de lunes a sábado a las 16:00 horas.
  • El Súper Astro Luna que se celebra de lunes a viernes a las 22:50 horas, los sábados a las 22:45 horas y los domingos, así como días festivos, a las 20:30 horas.

Recuerde que solo se tiene un lapso de un año, contando a partir del día en que se realizó el sorteo, para cobrar el premio, de no hacerlo se perderá.

Para exigir el dinero se tiene que presentar el tiquete original sin enmendaduras y alteraciones, con las letras claras y legibles; también una fotocopia de la cédula de ciudadanía ampliada al 150%; y el formato SIPLAFT totalmente diligenciado que puedes encontrar en un punto de venta.

¿Cómo ganar el Súper Astro?

Boletos de lotería colombiana con
Boletos de lotería colombiana con números impresos, representando una tradición popular de juegos de azar en Colombia. - (Imagen Ilustrativa Infobae)

Para participar y tener la posibilidad de ganar uno de los miles de millones de pesos en premios del Súper Astro, primero se tiene que acercar a cualquiera de los puntos de venta de Su Red o Super Giros. O si se prefiere hacerlo en línea, se puede ingresar a la página oficial o descargar la aplicación de cualquiera de los dos distribuidores autorizados.

Posteriormente, se tienes que elegir la combinación ganadora la cual debe estar conformada por cuatro cifras del 0 al 9 más un signo zodiacal. También se puedes elegir los 12 signos zodiacales para aumentar las posibilidades de ganar.

Ya con la apuesta definida, hay que realizar el pago que va desde los 500 pesos hasta los 10 mil pesos por tiquete. Mientras mayor sea el pago, el premio por resultar ganador será más grande.

Para ganar el premio mayor, los cuatro números y el signo de la apuesta tiene que coincidir con los resultados del día, sin embargo, se tiene la posibilidad de obtener alguna recompensa desde los dos aciertos.

El premio mayor, es decir, para aquel que haya atinado las cuatro cifras y el signo, se define multiplicando 42 mil veces el monto apostado. Para quien atinó a tres de las cifras más el signo el dinero entregado se definirá multiplicando mil veces el monto apostado. Mientras que para aquel que atinó a dos cifras más el signo el premio ascenderá a 100 veces el monto apostado.

Cabe mencionar que los premios menores a 182 UVT ($8.565.830) serán pagados en los puntos de venta autorizados de cada distribuidor. Mientras que los premios iguales o mayores a 182 UV, el ganador deberá acercarse a un punto de venta SuRed o Super Giros para formalizarse como ganador, posteriormente el premio será pagado en las oficinas del Banco de Occidente a través de un cheque.

¿Qué impuestos se aplican en Súper Astro?

Boletos de lotería colombiana con
Boletos de lotería colombiana con números impresos, representando una tradición popular de juegos de azar en Colombia. - (Imagen Ilustrativa Infobae)

Los premios del Súper Astro están sujetos principalmente a dos impuestos:

Una retención en la fuente del 20%, que se aplica únicamente a premios iguales o superiores a 48 UVT (aproximadamente $1.709.136 a $2.259.120 pesos, según la fuente). Esta retención corresponde a un impuesto sobre los premios ganados en juegos de suerte y azar.

El Gravamen a los Movimientos Financieros (GMF) o impuesto 4x1000, que se cobra sobre las transacciones financieras realizadas al momento de la consignación o retiro del dinero del premio. Este impuesto es indirecto y lo asume el beneficiario del premio.

Además, para premios mayores a 182 UVT (alrededor de $6.600.000 o $8.500.000 según distintas referencias), el cobro se realiza por transferencia bancaria, aplicándose estos descuentos antes de que el ganador reciba el monto neto. Estos impuestos son obligatorios y se retienen en la fuente para garantizar el cumplimiento de las normativas fiscales en Colombia.

Temas Relacionados

Super Astro SolResultado Super Astro SolSuper AstroAstro SolLoterías de Colombiacolombia-loteríascolombia-noticiasÚltimas actualizaciones

Más Noticias

Cómo tomar un taxi a la salida del Estéreo Picnic: rutas especiales y zonas seguras para llegar y salir del festival

Durante el evento musical se anunciaron cambios logísticos, rutas específicas para transporte y restricciones inusuales dirigidas a quienes estén pensando asistir

Cómo tomar un taxi a

María Fernanda Cabal estalló contra Gustavo Petro: lo llamó “mitómano” y pidió que fuera sometido a un tratamiento médico

Tras las acusaciones del presidente sobre un supuesto bombardeo en la frontera entre Colombia y Ecuador, las autoridades desmintieron la versión, lo que generó fuertes críticas por parte de la senadora

María Fernanda Cabal estalló contra

Medellín vs. Junior EN VIVO, Liga BetPlay: siga el minuto a minuto en el Atanasio Girardot

En uno de los partidos más destacados de la fecha 12 del fútbol colombiano, Tiburones y Poderosos se volverán a citar en un partido apasionante

Medellín vs. Junior EN VIVO,

Nuevo impuesto del Gobierno Petro traerá problemas para los que invierten en Colombia, alerta por desincentivos para las empresas

Solo cinco países en el mundo exigen tributos similares y expertos alertan sobre un escenario menos favorable para la llegada de nuevos capitales extranjeros

Nuevo impuesto del Gobierno Petro

Mauricio Gaona lanzó dura advertencia en caso de prosperar propuesta de constituyente de Petro: “Podrían estar eligiendo el último presidente”

El jurista, que es reconocido como Oppenheimer Scholar, O’Brien Fellow y doctor en derechos humanos de la Universidad de McGill, expresó la manera en que se estaría impulsando un mecanismo que eliminaría la división de poderes en el organigrama del Estado

Mauricio Gaona lanzó dura advertencia
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

Indepaz calificó como “preocupante” que

Indepaz calificó como “preocupante” que disidencias de ‘Iván Mordisco’ restrinjan el ingreso de misiones de ONU, OEA y Defensoría del Pueblo en zonas donde operan

Estas son las implicaciones de las restricciones territoriales impuestas por ‘Mordisco’ a la misiones humanitarias, según analista

Paro armado del ELN encierra a miles en Chocó y desató una crisis sin alimentos ni atención médica, así lo alertó la Defensoría

Célula de las disidencias de las Farc operaba en Medellín y el Valle de Aburrá: el alcalde Federico Gutiérrez brindó detalles de cómo la desmantelaron

Alias Primo Gay, líder de las disidencias en Antioquia, resultó herido en operativo del Ejército: esto se sabe

ENTRETENIMIENTO

Qué ponerse para ir al

Qué ponerse para ir al Estéreo Picnic 2026: prendas vintage y consejos de moda para destacar y sobrevivir a las lluvias de Bogotá

Bryan Adams en Colombia: este sería el ‘setlist’ del canadiense en el Movistar Arena

La Toxi Costeña estalló en X con fuertes mensajes contra concursantes de ‘La Casa de los Famosos’: “Quitamaridos, mitómana, vagabunda...”

Andrea Valdiri organizará un sorteo para regalarle la fiesta de 15 años a quince niñas: “Todas merecen sentirse princesas”

Alejandro Estrada se quebró tras el beso entre Yuli Ruiz y Altafulla en ‘La casa de los famosos’: “Ella es un objeto”

Deportes

Medellín vs. Junior EN VIVO,

Medellín vs. Junior EN VIVO, Liga BetPlay: siga el minuto a minuto en el Atanasio Girardot

Estos serían los primeros jugadores en salir de Atlético Nacional: dos figuras lideran la lista

Así se podrán ver los partidos del repechaje para el Mundial 2026 en Colombia: fechas, horarios y canal

Bayern Múnich vs. Real Madrid por los cuartos de final de la Champions League: fechas de la serie que disputará Luis Díaz con el conjunto bávaro

Sebastián Villa sería la gran “sorpresa” de Néstor Lorenzo en la convocatoria de la selección Colombia en la fecha FIFA