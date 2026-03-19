Colombia

Padre de Abelardo de la Espriella cuestionó a Álvaro Uribe tras sugerir una alianza entre Paloma Valencia y su hijo: “No necesita que nadie lo lleve de la mano”

El empresario denunció que hubo un entrampamiento en la llamada Gran Consulta por Colombia y detalló que el abogado estuvo ‘adportas’ de participar en el mecanismo en la que Valencia salió victoriosa

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El padre de Abelardo de
El padre de Abelardo de la Espriella denuncia que la Gran Consulta por Colombia fue una trampa contra sectores uribistas alternativos - crédito @ABDELAESPRIELLA - X/Paloma Valencia - Instagram

Abelardo de la Espriella Juris, padre del abogado y candidato presidencial Abelardo de la Espriella, se refirió a la propuesta realizada por el expresidente Álvaro Uribe Vélez en la que sugiere una posible alianza entre su hijo y la senadora Paloma Valencia, aspirante del Centro Democrático.

En una intervención que fue ampliamente divulgada en las redes sociales, el empresario invitó al exmandatario nacional para que no insistan en la inclusión de De la Espriella en la campaña presidencial del partido de oposición.

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“No vemos con buenos ojos que el presidente Uribe, que es una institución, que él es el hombre más importante que tiene este país, lleve de la mano a Paloma a todas las manifestaciones (...) yo desde aquí le ruego, le pido al presidente Uribe, que ha sido mi amigo de siempre, que nos deje pelear libres. Abelardo no necesita que nadie lo lleve de la mano”, indicó De la Espriella Juris durante una intervención pública revelada el 18 de marzo en X.

Abelardo De la Espriella Juris reclama la exclusión de su hijo de la consulta y critica la falta de mecanismos alternativos como las encuestas - crédito @ANIABELLO_R/X

‘Trampa’ en la Consulta, según De la Espriella

Incluso, denunció públicamente que la convocatoria de la Gran Consulta por Colombia constituyó una “trampa” para los sectores uribistas que no respaldaban a Paloma Valencia, instando directamente a Álvaro Uribe a que permita una competencia política libre entre los precandidatos.

Hubiera participado en la tal consulta, que en el fondo fue una trampa. Y fue una trampa porque le pidieron al uribismo, que no estaba con Paloma, que votara la consulta y mucha gente lo hizo de buena fe. Y resulta que tomaron la consulta y el triunfo de Paloma para enfrentar la aspiración de Abelardo, cuando lo que queríamos es que no se asistiera a esa consulta, que hubiera otro mecanismo donde Abelardo entrara, por ejemplo, encuestas, y no lo aceptaron”, recalcó.

Igualmente, el empresario reveló que el candidato Abelardo de la Espriella estuvo a punto de participar en la consulta interpartidista, pero señaló que hubo voces de la misma coalición que no avalaron su ingreso.

crédito @PalomaValenciaL/X
crédito @PalomaValenciaL/X

Abelardo estuvo a punto de participar en la consulta y lo rechazaron. Hay que dejar en claro eso por si acaso pasa algo que no previsto”, indicó.

Así mismo, subrayó que el enfrentamiento real previsto para la primera vuelta no es con Iván Cepeda, sino internamente, con Paloma Valencia.

“La lucha en la primera vuelta no tiene como objetivo derrotar a Cepeda. El enfrentamiento, que quede claro, es con Paloma, porque si hacemos cuentas, Cepeda tiene asegurada la segunda vuelta, va a pasar a la segunda vuelta. Está en discusión quién pasa, si Abelardo o Paloma. Entonces, hemos terminado enfrentados dos hermanos, sin necesidad alguno, por culpa de una mala estrategia”, concluyó.

FOTO DE ARCHIVO. El candidato
FOTO DE ARCHIVO. El candidato a la presidencia de Colombia Abelardo De La Espriella habla en una entrevista con Reuters en Bogotá, Colombia, 11 de febrero, 2026. REUTERS/Luisa González

A partir de este diagnóstico, el padre del candidato presidencial llamó a los líderes de la derecha colombiana, especialmente al sector del uribismo, a no persistir en las ofensas internas, recordando que cualquier escenario futuro, sea con Paloma Valencia o con su hijo avanzando en el proceso, requerirá la unidad para enfrentar al candidato del Pacto Histórico.

Yo estoy de acuerdo con lo que han dicho ustedes, que no debemos ofendernos, porque tarde o temprano, pase Paloma o pase Abelardo, tenemos que votar por quien esté enfrentado a Cepeda. El enemigo, el enemigo es Cepeda”, puntualizó.

El líder del Centro Democrático
El líder del Centro Democrático aseguró que una posible alianza sería para vencer el proyecto político de Gustavo Petro y su candidato Iván Cepeda - crédito Colprensa/montaje Infobae

Propuesta de Uribe

Según indicó el exmandatario colombiano en su cuenta de X, desde varios sectores les han solicitado consolidar una alianza entre candidatos con el fin de sumar apoyos en las elecciones del 31 de mayo.

Sin embargo, el expresidente Uribe aseguró que dicho trámite debe ser analizado con cautela y definirse las bases de una posible unión, aunque no descartó que dicho diálogo pueda darse.

Piden unidad Paloma-Abelardo. Nuestro deber es total respeto para construir condiciones. Piden unidad muchos ciudadanos que temen la continuidad de Petro y Cepeda que significa consolidación del poder narco terrorista, asfixia del emprendimiento privado para anular la creación de empleo y la inversión, destrucción de la salud e imposición del estatismo ineficiente y corrupto, saqueo de los fondos de pensiones de propiedad de los trabajadores, inseguridad energética sin energías alternativas, ni petróleo, ni gas, ni carbón, ni hidroeléctricas, etc.“, escribió Uribe en su cuenta de X.

El expresidente Uribe aseguró que
El expresidente Uribe aseguró que se estarían estableciendo las bases de una posible alianza entre Valencia y De la Espriella - crédito X

La eventual alianza entre Valencia y de la Espriella se inscribe en la fase de definición de fórmulas vicepresidenciales, la cual se ha transformado en un factor decisivo para el éxito de las coaliciones.

No obstante, De la Espriella ha manifestado que, en caso de no ganar la contienda electoral, respaldará la candidatura de Valencia si llega a estar en una segunda vuelta.

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