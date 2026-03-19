Estos son los cortes de agua en Bogotá este jueves

Toma tus precauciones con los cortes de agua de hoy (Infobae)

El suministro de agua será suspendido temporalmente en diferentes barrios de la ciudad, informó la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá.

Una serie de trabajos provocarán cortes de agua que pueden durar desde unas cuantas horas hasta días enteros. Estos son los programados para este jueves 19 de marzo.

Los cortes de agua de hoy

Localidad: Suba.Barrios: San Carlos Suba, Bilbao, Tibabuyes Occidental.Lugar: De la Carrera 136A a la Carrera 153A, entre la Calle 142 a la Calle 144.Inicio del corte: 8:00 a.m.Duración del corte: 24 horas.Trabajos: Instalación macromedidor

Localidad: Teusaquillo y Barrios Unidos.Barrios: Galerías, Campín.Lugar: De la Calle 53B a la Calle 68, entre la Carrera 24 a la Carrera 30.Inicio del corte: 9:00 a.m.Duración del corte: 24 horas.Trabajos: Mantenimiento preventivo

Localidad: Kennedy.Barrios: Hipotecho, Hipotecho Occidental, Hipotecho Sur, La Igualdad, Nueva Marsella, Villa Claudia, Provivienda Oriental, Carvajal.Lugar: De la Avenida Calle 6 a la Calle 26 Sur, entre la Carrera 68 a la Carrera 72.Inicio del corte: 7:00 a.m.Duración del corte: 27 horas.Trabajos: Cierre a terceros

Localidad: Ciudad Bolívar.Barrios: Quiba, Estrella del Sur, Quintas del Sur, Lucero del Sur.Lugar: De la Calle 69B Sur a la Calle 76 Sur, entre la Carrera 18G a la Carrera 17M.Inicio del corte: 10:00 a.m.Duración del corte: 24 horas.Trabajos: Mantenimiento preventivo

Localidad: Bosa.Barrios: Antonia Santos, El Retazo, Gran Colombiano, Gran Colombiano I, Humberto Valencia, Islandia, Laureles, Palestina, Paso Ancho, San Pablo Bosa.Lugar: De la Calle 63 Sur a la Calle 66 Sur, entre la Carrera 81 a la Carrera 82De la Calle 66 Sur a la Calle 70 Bis Sur, entre la Carrera 80N a la Carrera 82ªDe la Carrera 82A a la Carrera 86, entre la Calle 67B Sur a la Calle 71A SurDe la Carrera 79 a la Carrera 86, entre la Calle 70 Bis Sur a la Calle 71F SurDe la Transversal 79D a la Carrera 87, entre la Calle 71F Sur a la Avenida Calle 75 Sur.Inicio del corte: 10:00 a.m.Duración del corte: 24 horas.Trabajos: Mantenimiento preventivo

¿Qué hacer en caso de cortes de agua?

Ante la suspensión temporal del servicio de suministro de agua, la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá realiza una serie de recomendaciones a los usuarios para evitar mayores afectaciones:

Antes del corte de agua, realice una reserva.

Si almacena agua en recipientes, consúmala antes de las 24 horas.

Use el agua de forma racional, privilegiando el lavado de manos y la preparación de alimentos.

Si se requiere suministro especial con carrotanques, se puede solicitar el servicio en la Acualínea 116.

Es importante mencionar que el servicio de carrotanques tendrá prioridad a clínicas, hospitales y centros de alta concentración de público.