Yuli Ruiz hizo fuerte acusación contra Alejandro Estrada en ‘La casa de los famosos’: “Sentí maltrato físico”

Alejandro Estrada y Yuli Ruiz sacuden La casa de los famosos Colombia con una acusación de maltrato físico - crédito cortesía Canal RCN

La tensión aumentó en La casa de los famosos Colombia entre Alejandro Estrada y Yuli Ruiz por una acusación de maltrato físico durante el reality. La modelo describió un episodio durante el posicionamiento que se llevó a cabo el domingo 15 de marzo de 2026, en el que afirmó haberse sentido “estrujada” por una acción del actor, lo que desató la controversia dentro y fuera del show televisivo.

Ruiz sostuvo una conversación con su compañera Manuela Gómez en la que le contó: “Eso yo lo sentí acá entre nos como un maltrato físico. Cómo me estruja así… yo me sentí estrujada. Yo me iba a despedir y él me jaló porque estaba molesto con Campanita al haber montado a Alexa en la placa”, lo que provocó reacciones inmediatas tanto en los participantes como en la audiencia del reality.

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La famosa continuó su relato de la siguiente manera: “Cuando yo me doy cuenta realmente quién es la persona, no vuelvo al pasado”, lo que fue tomado por los televidentes como el cierre definitivo de la relación sentimental que los dos empezaron en el formato.

Karola, creadora de contenido y participante del programa, cuestionó públicamente la versión de Estrada durante una de las galas, llamándolo “cínico” ante sus demás compañeros.

Los participantes tuvieron una cercanía que terminó muy mal - crédito cortesía Canal RCN

Como respuesta a las acusaciones, el actor utilizó el espacio de la gala en vivo para rechazar cualquier conducta agresiva: “Nunca he sido brusco con una mujer en mi vida, menos aquí dentro de la casa. Lo que hicieron querer ver varios de ellos no sé de dónde salió o en qué momento... ni mucho menos controlador. Sencillamente quise controlar un grupo, no a una mujer”.

El señalamiento de maltrato físico que fue protagonizado por Ruiz en contra de Estrada, escaló la tensión en el reality y coincidió con el regreso al formato de Altafulla, ganador de la temporada anterior, lo que desató conversaciones dentro de la casa frente al supuesto comportamiento violento del actor.

Cabe mencionar que Karola no se quedó callada y explicó su postura al afirmar: “Yo sí tengo los huevos para aceptarlo y no ponerte frente a toda Colombia a decir ‘qué pena mis amores, es mentira’”.

Ruiz, por su parte, sostuvo durante la emisión en directo: “Para mí, Alejo, fue una falta de respeto”. Así, la participante mostró su posición ante lo ocurrido con los demás concursantes, desatando el debate en las redes sociales en torno al comportamiento dentro de los límites del juego.

El señalamiento por maltrato desató rechazo en redes sociales - crédito cortesía Canal RCN

Cabe mencionar que Estrada fue previamente sancionado en el programa por “incumplir las reglas” y ahora está pasando por un segundo episodio que podría poner en riesgo no solo su permanencia, sino el formato como tal por causa del supuesto episodio de violencia surgido durante la convivencia entre figuras públicas sometidas al escrutinio permanente.

Y es que el famoso fue castigado durante la gala del martes 24 de febrero, debido a que aprovechaba la música matutina del programa, utilizada para despertar a los participantes, para abordar temas sensibles con sus compañeros sin dejar registro claro en los micrófonos. La sanción en ese momento fue dormir dos noches en el calabozo, tras confirmarse que vulneró deliberadamente las reglas.

Las opiniones están divididas entre los internautas - crédito cortesía Canal RCN

En las redes sociales continúa encendido el debate sobre los límites entre la estrategia del juego y los comportamientos violentos. Sobre esta polémica, los internautas dejaron comentarios como: “Exigimos muestren empatía y consideración por la carrera de tantos años, el prestigio de Alejandro Estrada, puede ser viejo zorro y manipular del juego, pero jamás un misógino, violentador de mujeres exigimos la expulsión de Yuli Ruiz callen el hocico a Karola”.