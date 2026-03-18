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“Ya nos cansamos de ver tanto atropello”: taxistas paralizan El Dorado por cobros y condiciones en Bogotá

Taxistas del aeropuerto El Dorado realizaron un cese de actividades denunciando cobros, contratos y condiciones que, según ellos, afectan sus ingresos y aumentan los tiempos de espera

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Taxistas del aeropuerto El Dorado
Taxistas del aeropuerto El Dorado protestaron por cobros y condiciones contractuales que, según denuncian, afectan sus ingresos y aumentan los tiempos de espera en Bogotá- crédito Aeropuerto El Dorado

Un grupo de taxistas que opera en el aeropuerto El Dorado realizó un cese de actividades para protestar por cobros y condiciones que, según denuncian, afectan su trabajo, según información publicada por Semana. La manifestación se llevó a cabo el 17 de marzo en Bogotá.

Los conductores señalaron que las problemáticas se originan en acuerdos entre empresas privadas y la administración del aeropuerto, de acuerdo con ese medio de comunicación. Estas condiciones impactarían directamente sus ingresos.

Entre las principales quejas están los cobros mensuales, los descuentos adicionales y los tiempos prolongados de espera para conseguir pasajeros. La situación ha generado inconformidad entre los trabajadores del sector.

Servicio de taxi en Bogotá
Servicio de taxi en Bogotá - crédito Álvaro Tavera/Colprensa

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Cobros y contratos en el centro del reclamo

Uno de los conductores explicó que las dificultades estarían relacionadas con contratos entre empresas privadas y la administración del aeropuerto.

“Resulta y sucede que Imperial había firmado un contrato con Opain, el cual le faltaba un año por completar el compromiso (…)”, señaló, citado por ese medio de comunicación.

Según su versión, los taxistas deben asumir cobros mensuales que consideran elevados.

Servicio de taxi en Bogotá
Servicio de taxi en Bogotá - crédito Colprensa

Indicó que a cada vehículo se le descuentan 572 mil pesos mensuales, lo que, multiplicado por los 1.280 taxis, representaría sumas significativas.

Los conductores han solicitado que estos valores sean revisados o reducidos.

Costos operativos y uso del terreno

Otro de los puntos de inconformidad está relacionado con el uso del espacio dentro del aeropuerto.

De acuerdo con el testimonio recogido, el terreno donde operan los taxis tendría un costo alto para las empresas, el cual termina trasladándose a los conductores.

“Dicen ellos que Opain cobra 300 millones por prestar este terreno (…) a nosotros por servicio público no deberían cobrarnos”, afirmó el taxista, citado por ese medio de comunicación.

El conductor cuestionó que no existan zonas destinadas sin costo para este tipo de servicio.

También mencionó que el espacio habría sido entregado a una empresa vinculada al sector turístico.

Servicios, legalidad y nuevos cobros

Los taxistas también expresaron inquietudes sobre la operación de otros servicios en la terminal aérea.

Según indicaron, algunos no estarían habilitados para prestar transporte tipo taxi.

“Ellos no tienen ningún convenio con el Ministerio del Transporte, no tienen una licencia para manejar carros de servicio tipo individual”, afirmó el conductor.

Además, denunció que se les estaría cobrando un 15 % adicional sobre los ingresos, lo que incrementa la carga económica para los conductores.

Estas condiciones, según el testimonio, han generado preocupación en el gremio.

Impacto en ingresos y tiempos de espera

Los conductores aseguraron que la situación ha afectado directamente su capacidad de trabajo.

Servicio de taxi en Bogotá
Servicio de taxi en Bogotá | Colprensa

Uno de los principales problemas es el aumento en los tiempos de espera para conseguir pasajeros.

Según lo expuesto, actualmente pueden tardar entre cuatro y cinco horas para obtener un servicio.

Esto reduce significativamente los ingresos diarios y aumenta la presión económica sobre los trabajadores.

Además, señalaron inconformidades frente a la fijación de tarifas para los usuarios.

“Eso es lo que estamos protestando nosotros porque ya nos vemos abocados a cuatro y cinco horas para esperar una carrera (…) ya nos cansamos de ver tanto atropello”, concluyó el conductor, citado por ese medio de comunicación.

Un conflicto que escala en el transporte

El cese de actividades refleja tensiones en la operación del transporte público en uno de los puntos más importantes de movilidad en Bogotá.

Las denuncias apuntan a problemas estructurales relacionados con contratos, regulación y condiciones laborales.

Mientras tanto, los taxistas piden soluciones que les permitan mejorar sus condiciones de trabajo y reducir los costos operativos.

El caso pone en evidencia los desafíos que enfrenta el servicio de transporte en el aeropuerto El Dorado, donde confluyen distintos actores y modelos de operación que generan disputas en el sector.

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