Colombia

Sinuano Noche: Resultado y número ganador de hoy martes 17 de marzo de 2026

Como cada noche, se dieron a conocer los números que dieron suerte y fortuna en el último sorteo de este día

Guardar
Sinuano Noche (Infobae)
Sinuano Noche (Infobae)

El sorteo Sinuano Noche, uno de los juegos más importantes y tradicionales de la lotería en Colombia, ha dado a conocer los números ganadores de su más reciente sorteo, celebrado la noche de este martes 17 de marzo de 2026.

Tras el anuncio de los resultados, la emoción dominó a los participantes, quienes ven en este sorteo nocturno una oportunidad constante para modificar su destino.

Resultados Sinuano Noche hoy

  • Fecha: martes 17 de marzo de 2026.
  • Sorteo: 13.436.
  • Números ganadores: 1 7 2 9.
  • Quinta: 6.

Lo que debes saber de Sinuano Noche

El texto examina el origen de la lotería en Colombia, destacando su larga tradición que se remonta al virreinato. Se señala la ausencia de registros precisos sobre los primeros juegos, muchos de los cuales eran clandestinos debido a la desaprobación oficial y religiosa. Créditos: Podcast generado con IA - Imagen Ilustrativa Infobae

En Colombia, la Lotería El Sinuano Noche se ha consolidado como un juego popular, especialmente en la región de la Costa Caribe, donde su nombre rinde homenaje al río Sinú, una fuente vital para las comunidades locales. Este juego de azar ofrece a sus participantes la oportunidad de multiplicar sus apuestas de manera significativa, dependiendo de la cantidad de números acertados.

El sorteo de la Lotería El Sinuano Noche se lleva a cabo de lunes a sábado a las 22:30 horas, mientras que los domingos y días festivos se adelanta a las 20:30 horas. Este horario permite a los jugadores participar casi todos los días de la semana, aumentando así sus posibilidades de ganar.

El sistema de premios de este juego es atractivo para muchos. Si un jugador acierta los cuatro números, recibe 4,500 veces el valor de su apuesta. En caso de acertar tres números, el premio es 400 veces lo apostado. Dos aciertos otorgan un premio de 50 veces la apuesta y un solo acierto multiplica la inversión por cinco.

El río Sinú, que da nombre a este juego, es uno de los principales ríos de la región caribeña de Colombia. Históricamente, ha sido un elemento crucial para el desarrollo y la prosperidad de las comunidades que habitan sus riberas, lo que añade un valor cultural al nombre de la lotería.

La Lotería El Sinuano Noche no solo es un juego de azar, sino también una tradición que conecta a los participantes con la historia y la geografía de su región.

Recomendaciones para guardar y validar el billete ganador de la lotería Sinuano

Boletos de lotería colombiana con
Boletos de lotería colombiana con números impresos, representando una tradición popular de juegos de azar en Colombia. - (Imagen Ilustrativa Infobae)

Para guardar y validar el billete ganador de la Lotería Sinuano, es fundamental:

  • Conservar el boleto original en buen estado, ya que es el único documento legal que acredita el derecho a reclamar el premio.
  • Guardarlo en un lugar seguro, seco y protegido, para evitar que se deteriore, se moje o se ensucie, ya que un billete dañado puede impedir el cobro del premio.
  • Tomar una fotografía o escanear el billete apenas se adquiere para tener un respaldo digital por si acaso.

Para validar el boleto, debes:

  • Verificar el número ganador en fuentes oficiales como la página web de la Lotería Sinuano o medios confiables de resultados.
  • Presentar el billete original junto con tu documento de identidad en los puntos autorizados es indispensable para cobrar.
  • En caso de premios mayores, el trámite puede requerir adicionalmente documentos como certificado bancario.

Recuerda que el billete debe ser legible y sin alteraciones para que sea aceptado sin problemas al momento de reclamar. Evita divulgar públicamente que posees un billete ganador para evitar fraudes o presiones. Mantén la discreción mientras verificas los resultados. Respeta los plazos oficiales para reclamar el premio y acude a los distribuidores o oficinas autorizadas de la Lotería Sinuano para garantizar un proceso seguro y confiable.

Así proteges tu derecho y facilitas un cobro sin contratiempos.

Temas Relacionados

Sinuano NocheResultado de Sinuanocolombia-loteriascolombia-noticiasLoterías de ColombiaÚltimas actualizacionesSinuano noche ultimo sorteoSinuano noche ayer

Más Noticias

Los cortes de agua en Bogotá este 18 de marzo

Desde unas cuantas horas hasta un día entero, aquí la lista completa de barrios que se verán afectados por la suspensión temporal

Los cortes de agua en

Pico y Placa Cali evita multas este miércoles 18 de marzo

El programa de restricción vehicular Pico y Placa aplica de lunes a viernes en la ciudad

Pico y Placa Cali evita

Millonarios goleó y humilló a Atlético Nacional en El Campín: victoria por 3-0 en la Liga BetPlay

Con goles de Rodrigo Contreras, Mateo García y Leonardo Castro, los azules superaron a un cuadro verde que sufrió dos expulsiones y un penal fallado de Alfredo Morelos

Millonarios goleó y humilló a

Pico y Placa: ¿Puedes manejar en Medellín sin infringir la ley?

Esto le interesa si va a conducir por las calles de Medellin este miércoles

Pico y Placa: ¿Puedes manejar

Daniel Briceño se defendió de críticas por publicar fotos en TransMilenio; lo tildaron de populista: “No más derroche”

El representante electo renunció en 2024 a su esquema de seguridad y a la camioneta blindada que le proporcionaron

Daniel Briceño se defendió de
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

Alias Primo Gay, líder de

Alias Primo Gay, líder de las disidencias en Antioquia, resultó herido en operativo del Ejército: esto se sabe

Las Fuerzas Militares bombardearon campamentos de las disidencias de ‘Iván Mordisco’ en Arauca y Casanare: van tras ‘Antonio Medina’

Video: delincuencia común extorsiona comerciantes en Santa Rosa de Osos, Antioquia, bajo el nombre de las disidencias de las Farc

Conductor está en una UCI de Cali tras omitir un retén ilegal de las disidencias de las Farc en vía de Jamundí, Valle del Cauca

Masacre en Cimitarra, Santander, dejó cuatro muertos: dos eran sospechosos del asesinato de una docente en Antioquia

ENTRETENIMIENTO

Maluma y Ryan Castro fueron

Maluma y Ryan Castro fueron vistos repartiendo flores en las calles: el video se viralizó en redes sociales

Amaranta Hank se despachó contra ‘La casa de los famosos Colombia’ por retos humillantes contra Mariana Zapata: “Está muy lejos de ser chistoso”

‘La Reina del Flow’ anunció gira por Latinoamérica con su espectáculo en vivo para 2026: esto es lo que se sabe

Yeferson Cossio está de luto, así le dio el último adiós a uno de sus seres queridos: “Supongo que todo tiene que acabar”

Jhon Alex Castaño celebra 20 años de carrera con su primer concierto en el Movistar Arena: “El trabajo que se ha hecho no ha sido en falso”

Deportes

Millonarios vs. Atlético Nacional EN

Millonarios vs. Atlético Nacional EN VIVO, minuto a minuto por Liga BetPlay: Leonardo Castro anota el tercer gol sobre el verde

Aterciopelados inspira a Internacional de Bogotá: así se ve la nueva camiseta Rebeldía Dorada que une fútbol y música

La convicción de Gustavo Puerta para jugar con la Tricolor: “Voy a demostrar que merezco estar en la selección Colombia”

Álvaro Montero recibe la “bendición” de un ídolo de Vélez: “Está tapando bien el colombiano”

El futuro de Pablo Repetto en Santa Fe quedó en la cuerda floja: “El juego ya genera preocupación”