Que no te tomen por sorpresa: los cortes de la luz en Santander de este miércoles 18 de marzo

Toma tus precauciones con los cortes del servicio de electricidad de hoy (Jovani Pérez/Infobae)

Con el fin de mejorar la calidad y la confiabilidad del servicio eléctrico en el departamento, la Electrificadora de Santander (ESSA) hará cortes y mantenimientos este miércoles 18 de marzo.

Las afectaciones son necesarias para ofrecer un mejor servicio a losconsumidores, así como para cuidar la seguridad del personal de ESSA durante los trabajos.

El ente informó que la actualización de la red eléctrica en el área es el motivo de las labores frecuentes que se realizan, las cuales son imprescindibles para ofrecer una mejor calidad del servicio.

ESSA aconsejó a sus clientes desenchufar sus equipos electrónicos para prevenir daños y no planificar actividades que dependan de la electricidad, ya que el suministro podría interrumpirse en cualquier instante.

Aquí está la ubicación de los trabajos, las localidades y sectores donde se verá afectado el servicio, así como la duración de los cortes.

Los cortes en el servicio hoy

Localidad: Gámbita.

Sector(es): Vereda El Palmar.

Estatus: Cancelada.

Duración del corte: 07:00 - 07:30

Trabajos: Mantenimiento preventivo de redes.

Localidad: Piedecuesta.

Sector(es): Escuela Normal de Señoritas, barrios Reserva De La Loma, Primavera II, Edymar, Portanova, Nueva Candelaria, San Silvestre, Bosques De Piedecuesta, Prados De Miraflores, Candelaria II Etapa, Boulevar Del Puente, Piedemonte, San Antonio, Candelaria Antigua y Los Cedros.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 08:00 - 08:30

Trabajos: Remodelación de redes.

Localidad: Piedecuesta.

Sector(es): Barrios Portal Del Valle, Los Cisnes, Villa Marcela II, Portal De La Loma, Paseo Del Puente, Hacienda San Miguel, Barroblanco, Cerros Del Mediterráneo, Villa Amar, Primavera I, Villas de Cenaprov, Villas Del Rio, así como sectores de Puerto Madero, Hoyo Grande, Centro y las veredas Las Amarillas y Barro Blanco.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 08:00 - 08:30

Trabajos: Remodelación de redes.

Localidad: Floridablanca.

Sector(es): Barrio Prados Del Sur sectores de las calles 146B, 146C, 147 y 147A.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 07:30 - 09:30

Trabajos: Mantenimiento preventivo de redes.

Localidad: Barrancabermeja.

Sector(es): Barrio Cincuentenario sector Del Mirador.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 07:15 - 10:00

Trabajos: Mantenimiento preventivo de redes.

Localidad: Puerto Wilches.

Sector(es): Casco urbano sectores de las carreras 1,2 3 y 3A con calle 6.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 08:00 - 11:00

Trabajos: Mantenimiento correctivo de redes.

Localidad: Santa Helena Del Opón.

Sector(es): Corregimientos Plan De Álvarez, La Aragua, Veredas Filipinas, Plan De Álvarez, La Campana, San Isidro, El Hoyo, Bocas Del Plan, La Belleza, Vainales, Palo De Cuches, La Fortuna y sectores de El Danto.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 11:00 - 11:30

Trabajos: Mantenimiento preventivo de redes.

Localidad: Simacota.

Sector(es): Serranía De Los Cobardes O Yariguis.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 11:00 - 11:30

Trabajos: Mantenimiento preventivo de redes.

Localidad: Vélez.

Sector(es): Veredas Vista Hermosa y La Tablona.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 11:00 - 11:30

Trabajos: Mantenimiento preventivo de redes.

Localidad: Floridablanca.

Sector(es): Barrio La Cumbre carrera 6AE # 34 - 24.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 09:45 - 11:30

Trabajos: Mantenimiento preventivo de redes.

Localidad: Piedecuesta.

Sector(es): Vereda Guatiguará sector Villa Josefina.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 09:00 - 13:00

Trabajos: Mantenimiento preventivo de redes.

Localidad: Floridablanca.

Sector(es): Barrio La Cumbre sectores de las calles 27B, 28 y 28A con carreras 6E y 7E.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 13:00 - 15:00

Trabajos: Mantenimiento preventivo de redes.

Localidad: Puente Nacional.

Sector(es): Algunos sectores de la vereda Peñitas.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 08:30 - 15:00

Trabajos: Mantenimiento preventivo de redes.

Localidad: Barrancabermeja.

Sector(es): Barrio La Península sectores de la carrera 41 con calle 24.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 13:15 - 15:00

Trabajos: Mantenimiento preventivo de redes.

Localidad: Florián.

Sector(es): Corregimiento La Mesa, Veredas Colorada, Altamira, Guacos, Pan de Azúcar, Ayacucho, Sanra Rita y algunos sectores de Mess Grande y San José de La Mesa.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 10:00 - 15:00

Trabajos: Mantenimiento preventivo de redes.

Localidad: Piedecuesta.

Sector(es): Algunos sectores de la vereda Guatiguará.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 07:00 - 16:00

Trabajos: Mantenimiento preventivo de redes.

Localidad: Girón.

Sector(es): Centro poblado Chocoita.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 07:00 - 16:00

Trabajos: Mantenimiento preventivo de redes.

Localidad: San Martín.

Sector(es): Urbanización Alto Prado.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 07:00 - 16:00

Trabajos: Mantenimiento preventivo de redes.

Localidad: Santa Bárbara.

Sector(es): Veredas Chacara, Apure, Labradas y sectores de Tahona.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 08:00 - 16:00

Trabajos: Remodelación de redes.

Localidad: Santa Bárbara.

Sector(es): Veredas Chacara, Apure y sectores de Tahona y Labradas.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 08:00 - 16:00

Trabajos: Remodelación de redes.

Localidad: Bucaramanga.

Sector(es): Vereda Angelinos urbanización Campestre Norte.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 13:00 - 17:00

Trabajos: Mantenimiento preventivo de redes.

Localidad: Guaca.

Sector(es): Veredas Nueva Granada y sectores de El Potrero, Nacubuca y Cupaga.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 07:00 - 17:00

Trabajos: Mantenimiento preventivo de redes.

Localidad: Barrancabermeja.

Sector(es): Urbanización Pablo Acuña.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 07:30 - 17:00

Trabajos: Mantenimiento preventivo de redes.

Localidad: Sabana De Torres.

Sector(es): Algunos sectores de las veredas La Moneda y Agua Bonita.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 07:30 - 17:00

Trabajos: Mantenimiento preventivo de redes.

Localidad: Cimitarra.

Sector(es): Urbanización Lagos sectores de las carreras 12E,13,14,15 y 16 y calles 7,8 y 9.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 07:30 - 17:00

Trabajos: Mantenimiento preventivo de redes.

Localidad: Vélez.

Sector(es): Veredas San Pedro, El Tagual y San Ignacio.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 11:00 - 17:00

Trabajos: Mantenimiento preventivo de redes.

Localidad: San Vicente De Chucurí.

Sector(es): Algunos sectores de las veredas Pertrecho y La Fortuna.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 08:00 - 17:00

Trabajos: Mantenimiento preventivo de redes.

Localidad: Landázuri.

Sector(es): Veredas San Pedro Opon, Pitalito y Buenos Aires.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 11:00 - 17:00

Trabajos: Mantenimiento preventivo de redes.

Localidad: Gámbita.

Sector(es): Vereda El Palmar.

Estatus: Cancelada.

Duración del corte: 16:30 - 17:00

Trabajos: Mantenimiento preventivo de redes.

Localidad: Simacota.

Sector(es): Serranía De Los Cobardes O Yariguis.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 16:30 - 17:00

Trabajos: Mantenimiento preventivo de redes.

Localidad: Piedecuesta.

Sector(es): Vereda Guatiguará sector Villa Valentina.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 13:00 - 17:00

Trabajos: Mantenimiento preventivo de redes.

Localidad: Carcasí.

Sector(es): Algunos sectores de la vereda Victarigua.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 08:00 - 17:00

Trabajos: Remodelación de redes.

Localidad: Barrancabermeja.

Sector(es): Barrio Arenales sectores de las calles 47 y 49 con carrera 16.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 07:30 - 17:00

Trabajos: Mantenimiento preventivo de redes.

Localidad: Gámbita.

Sector(es): Veredas Corontujo y algunos sectores de Castame, Moscachoque y El Palmar.

Estatus: Cancelada.

Duración del corte: 07:00 - 17:00

Trabajos: Mantenimiento preventivo de redes.

Localidad: Barrancabermeja.

Sector(es): Urbanización Pablo Acuña.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 07:30 - 17:00

Trabajos: Mantenimiento preventivo de redes.

Localidad: Mogotes.

Sector(es): Algunos sectores del corregimiento Pitiguao.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 08:00 - 17:00

Trabajos: Mantenimiento preventivo de redes.

Localidad: Barichara.

Sector(es): Algunos sectores de la vereda Lubigara.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 08:00 - 17:00

Trabajos: Mantenimiento preventivo de redes.

Localidad: Barrancabermeja.

Sector(es): Urbanización Napoles.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 07:30 - 17:00

Trabajos: Mantenimiento preventivo de redes.

Localidad: Barrancabermeja.

Sector(es): Urbanización Pablo Acuña.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 07:30 - 17:00

Trabajos: Mantenimiento preventivo de redes.

Localidad: Floridablanca.

Sector(es): Barrio Caracolí sectores de las carreras 1, 2, 3, 4, 5 entre calles 7 y 8.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 15:15 - 17:00

Trabajos: Mantenimiento preventivo de redes.

Localidad: Santa Helena Del Opón.

Sector(es): Corregimientos Plan De Álvarez, La Aragua, Veredas Filipinas, Plan De Álvarez, La Campana, San Isidro, El Hoyo, Bocas Del Plan, La Belleza, Vainales, Palo De Cuches, La Fortuna y sectores de El Danto.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 16:30 - 17:00

Trabajos: Mantenimiento preventivo de redes.

Localidad: Bolívar.

Sector(es): Veredas Hatico y sectores de San Antonio y Guamal.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 07:00 - 17:00

Trabajos: Mantenimiento preventivo de redes.

Localidad: Barrancabermeja.

Sector(es): Bario El Castillo sectores de las carreras 49 y 50 con calles 28 y 29.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 15:15 - 17:00

Trabajos: Mantenimiento preventivo de redes.

Localidad: Macaravita.

Sector(es): Algunos sectores de la vereda Rasgón.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 07:00 - 17:00

Trabajos: Mantenimiento preventivo de redes.

Localidad: Vélez.

Sector(es): Veredas Vista Hermosa y La Tablona.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 16:30 - 17:00

Trabajos: Mantenimiento preventivo de redes.

Localidad: Cantagallo.

Sector(es): Casco urbano sectores desde la calle 1 hasta la calle 3 y desde la carrera 1 hasta la carrera 8B.

Estatus: Cancelada.

Duración del corte: 07:00 - 17:00

Trabajos: Remodelación de redes.

Localidad: Betulia.

Sector(es): Algunos sectores de la vereda San Mateo.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 08:00 - 17:00

Trabajos: Mantenimiento preventivo de redes.

Localidad: Coromoro.

Sector(es): Algunos sectores de las veredas La Laguna y Menempa.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 08:00 - 17:00

Trabajos: Mantenimiento preventivo de redes.

Localidad: Oiba.

Sector(es): Algunos sectores de la vereda Guayabito.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 08:00 - 17:00

Trabajos: Mantenimiento preventivo de redes.

Localidad: Puente Nacional.

Sector(es): Algunos sectores de la vereda Jarantiva.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 08:00 - 17:00

Trabajos: Mantenimiento preventivo de redes.

Localidad: Bucaramanga.

Sector(es): Algunos sectores de la vereda Pedregal.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 07:00 - 17:00

Trabajos: Mantenimiento preventivo de redes.

Localidad: Barrancabermeja.

Sector(es): Algunos sectores de las veredas La Colorada y Santo Domingo.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 07:00 - 17:05

Trabajos: Mantenimiento preventivo de redes.

Localidad: Piedecuesta.

Sector(es): Escuela Normal de Señoritas, barrios Reserva De La Loma, Primavera II, Edymar, Portanova, Nueva Candelaria, San Silvestre, Bosques De Piedecuesta, Prados De Miraflores, Candelaria II Etapa, Boulevar Del Puente, Piedemonte, San Antonio, Candelaria Antigua y Los Cedros.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 17:00 - 17:30

Trabajos: Remodelación de redes.

Localidad: Piedecuesta.

Sector(es): Barrios San Rafael, así como sectores de Puerto Madero, Centro, San Antonio y Villas De Coaviconsa.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 08:00 - 17:30

Trabajos: Remodelación de redes.

Localidad: Piedecuesta.

Sector(es): Barrios Portal Del Valle, Los Cisnes, Villa Marcela II, Portal De La Loma, Paseo Del Puente, Hacienda San Miguel, Barroblanco, Cerros Del Mediterráneo, Villa Amar, Primavera I, Villas de Cenaprov, Villas Del Rio, así como sectores de Puerto Madero, Hoyo Grande, Centro y las veredas Las Amarillas y Barro Blanco.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 17:00 - 17:30

Trabajos: Remodelación de redes.

Localidad: Albania.

Sector(es): Veredas Sabaneta y algunos sectores de Pueblo Viejo.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 08:00 - 18:00

Trabajos: Remodelación de redes.

Si quieres ahorrar luz lo más recomendable es utilizar focos LED en lugar de los convencionales. (Pixabay)

Tips para ahorrar luz

Hacer un mejor uso de la energía eléctrica hará posible que la factura de la luz sea menor y, además, contribuirás a la preservación del medio ambiente.

Para ello, la ESSA tiene una serie de recomendaciones con el fin de tener un mayor control en el consumo de la electricidad que tu bolsillo y el planeta agradecerá:

Usar bombillas LED que son más duraderas y eficientes que los focos incandescentes tradicionales.

Disminuir el uso de aparatos electrónicos es otra de las opciones, incluso desconectarlos de la corriente si no están siendo ocupados.

Apagar las luces de la casa que no se estén utilizando es un punto importante si quieres reducir el consumo de electricidad.

Aprovechar la luz natural del sol es importante para bajar el consumo de luz y limitarlo solo en las noches

Estar al pendiente del estado de los electrodomésticos, ya que cuando estos aparatos tienen algún defecto pueden consumir más luz.