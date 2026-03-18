María José Pizarro cuestionó a Jota Pé Hernández por enfrentamiento en el Congreso con Aida Quilcué: “Póngase las botas conmigo”

El 'rifirrafe' fue uno de los episodios que marcó la jornada - créditos Mariano Vimos y Lina Gasca / Colprensa

Luego de la tensión que se vivió en varios pasajes de la sesión del Congreso de la República el martes 17 de marzo de 2026, además del cruce entre Paloma Valencia e Iván Cepeda, otros de los dos senadores que se llevaron los focos de la jornada fueron Aida Quilcué (Mais —Movimiento Alternativo Indígena y Social—) y Jota Pe Hernández (Alianza Verde).

Todo por cuenta de lo que Hernández acusó a Quilcué de estar “poco preparada” y de supuestamente apropiarse de dineros para su campaña.

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Pero la respuesta por parte de la senadora y ahora fórmula vicepresidencial del aspirante a la Presidencia, Iván Cepeda, no fue la única que generó eco y debate a a través de las redes sociales.

Todo por cuenta de las declaraciones de la senadora y ahora jefe de debate de Cepeda, María José Pizarro (Pacto Histórico), que reprochó las palabras del senador que logró su segundo periodo en el Congreso luego de la jornada de elecciones al Congreso y consultas presidenciales del domingo 8 de marzo.

Pizarro compartió la respuesta de Quilcué a Hernández - crédito @PizarroMariaJo/X

“¿Será que Jota Pe Hernández es capaz de ir a los territorios para conocer la realidad y dejar de decir tantas mentiras desde la comodidad? Nuestra candidata vicepresidencial, @aida_quilcue, impecable en su respuesta frente a quienes buscan solo show con calumnias", señaló en el mensaje que compartió Pizarro la mañana del miércoles 18 de marzo en su cuenta de X.

Al final de su publicación, que cuenta con el video en el que se escucha la réplica por parte de Quilcué a Hernández, Pizarro sentenció: “¡Así se habla, vicepresidenta!”

La respuesta de Aida Quilcué a Jota Pé Hernández en la acalorada sesión del Congreso

En la grabación que difundió Pizarro, se escucha al comienzo a Quilcué apuntar contra Hernández, y le dice: “No venga a señalar lo que usted no sabe. Póngase las botas conmigo y nos vamos a caminar el territorio, porque aquí hombre, usted estará sentado desde aquí en el recinto. Tenemos que caminar el territorio, tenemos que ir a conocer las realidades de nuestro pueblo”.

Para darle otro ejemplo, la lideresa indígena agregó: “Y si no, miremos la periferia de las ciudades que el que no desayuna, no almuerza o simplemente no come, en cambio usted sí. Entonces, los invito a construir ese país distinto”.

El episodio provocó que la senadora María José Pizarro cuestionara a su colega Jota Pé Hernández - crédito @PizarroMariaJo/X

Sobre la pregunta que le hizo Hernández (“¿Que no hemos hecho nada?“), Quilcué aseveró: ”Pues le voy a demostrar con hechos y realidades lo que realmente hemos hecho. Así es de que lo invito allá (al Cauca) para que conozca lo que realmente se hace. Como mujer indígena, como líder social, como mujer que pisa el barro todos los días en el territorio, quiero decirle, senador JP, con todo el respeto, porque yo sí soy respetuosa de las diferencias, de las ideas que no comparto, pero sé que este país tiene que transformarse".

Sin perder la compostura, la congresista siguió con sus argumentos: “Y le digo con toda claridad al senador y al país, que nosotros vivimos la violencia en nuestros territorios no es porque seamos delincuentes, ni terroristas, ni guerrilleros, ni narcotraficantes. Porque no olviden que el narcotráfico y las grandes mafias ni siquiera son de Colombia y que se han guindado aquí de muchas de las prácticas”.

En su espacio de réplica, la lideresa puntualizó: “Por otro lado, pido respeto por nuestra niñez de Colombia. Aquí no vamos a hacer política y hablar de los niños para sacar ventaja a su proyecto político. No estoy de acuerdo con eso. ¿Quién más que nosotros, los indígenas y las autoridades, que todos los días luchamos por la vida y el territorio, luchamos por nuestra niñez?“

Quilcué buscará junto a Iván Cepeda la Presidencia de la República en la primera vuelta de las elecciones del domingo 31 de mayo de 2026 - crédito EFE/ Carlos Ortega

Al final la invitación a Hernández quedó abierta para que viaje con Quilcué al Cauca.

“Y si quiere, senador JP, lo invito a mi territorio, porque aquí no es echarse discurso, aquí es en la práctica atender a los niños que han sido violados, a los niños que han sido reclutados, a los niños que han sido excluidos de la sociedad”, destacó la senadora y fórmula vicepresidencial de Iván Cepeda.