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Insólitos detalles de la vida de Epa Colombia tras las rejas: peleas, lujos y amenazas

Un informe reveló que la joven ha violado reiteradamente el reglamento, además de tener enfrentamientos con custodios y diferencias con otros privados de la libertad

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La creadora de contenido Epa
La creadora de contenido Epa Colombia incumple las normas durante su reclusión en Bogotá - crédito Más Allá del Silencio Podcast/Youtube

Daneidy Barrera Rojas, conocida en redes sociales como Epa Colombia, enfrenta restricciones estrictas durante su reclusión en la Escuela de Carabineros en Bogotá tras la confirmación de una condena de 63 meses de prisión en enero de 2025.

Sin embargo, un informe divulgado por Noticias RCN demostró que la joven estaría incumpliendo con las normas de los internos, pues ha protagonizado varios escándalos, entre los que se encuentran peleas con otras personas privadas de la libertad, así como discusiones con el personal que custodia el lugar y hasta el hecho de tener en su poder objetos no permitidos, como celulares.

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El informe, revelado por el noticiero, detalló que Barrera Rojas ha tenido acceso no autorizado a cinco teléfonos celulares entre noviembre de 2025 y enero de 2026, lo que representa una clara violación a la normativa para personas privadas de la libertad.

Hay preocupación para las autoridades
Hay preocupación para las autoridades penitenciarias por sus conductas - crédito Cristian Bayona / Colprensa

Además, la creadora de contenido protagonizó un episodio en el que los custodios no lograron ubicarla por varios minutos por lo que empezaron a buscarla en toda la guarnición. Finalmente, fue localizada dentro de un Mini Cooper morado, vehículo de su propiedad que, según indicó, planeaba regalar a su pareja.

Además, el documento revela varias situaciones de mal comportamiento por parte de la joven, así como conflictos de convivencia, incluidas discusiones con Margaret Chacón, reclusa condenada por el asesinato del fiscal paraguayo Marcelo Pecci.

La relación entre ambas se ha tornado bastante compleja y, de acuerdo con el reporte de las autoridades, al ser interrogadas por sus constantes enfrentamientos, las dos “manifestaron tener diferencias de carácter personal”.

Del mismo modo, se reportaron también episodios de altercados con el personal policial, como una amenaza verbal en respuesta a la regulación del protocolo de visitas, donde se registró la declaración: “Ya van 2 veces con usted, a la tercera aténgase”.

De acuerdo con el informe, Epa Colombia ha provocado incomodidad a otras internas al reproducir música a alto volumen por las noches, negándose a acatar indicaciones: “Barrera se encuentra con música a alto volumen, generándole incomodidad a las demás personas privadas de la libertad. Al llamarle la atención la PPL se niega a bajar el volumen manifestando que se encontraba con permiso para escuchar su culto hasta las 20:00 horas”, especificó el reporte revelado por Noticias RCN.

Daneidy Barrera Rojas genera molestias
Daneidy Barrera Rojas genera molestias con fiestas improvisadas y conflictos personales con otras internas - crédito @johana_bahamon_ / Instagram

Epa Colombia en prisión

La creadora de contenido fue detenida por las autoridades en su salón de belleza del barrio Restrepo de Bogotá el 27 de enero de 2025, tras la ratificación de su condena por parte de la Corte Suprema de Justicia.

Luego de cumplir 12 meses en privación de libertad, en enero de 2026, la defensa de Epa Colombia solicitó la extinción de la pena bajo la ley 2477 de 2025, legislación que promueve la justicia restaurativa y la descongestión de juzgados, solicitud que fue rechazada por un juez.

La condena a 5 años y 3 meses de prisión se originó por hechos ocurridos en noviembre de 2019, cuando la creadora de contenido vandalizó una estación de TransMilenio y subió los videos a redes sociales durante el paro nacional contra el Gobierno de Iván Duque. Además, la pena incluyó los delitos de daño en bien ajeno agravado, perturbación del servicio de transporte público e instigación a delinquir con fines terroristas.

Karol Samanta, novia de Epa
Karol Samanta, novia de Epa Colombia, la sigue esperando junto con su hija - crédito @karolsamantaoficial/Instagram

Cabe recordar que el traslado de Epa Colombia a la Escuela de Carabineros se llevó a cabo en agosto de 2025, fecha en la que se le concedió el cambio desde la prisión El Buen Pastor como medida de protección ante riesgos de seguridad vinculados a su reconocimiento en plataformas digitales.

Desde que fue condenada, su pareja y familiares la han acompañado visitándola de forma frecuente, por lo que ha asegurado en varias entrevistas que se casará con Karol Samantha tan pronto cumpla con su sentencia.

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