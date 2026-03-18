Colombia

Capturan a integrante de grupo delincuencial que mató a abuelo de 70 años con una piedra en Cartagena

Alias El Soldadito ya contaba con once anotaciones judiciales antes de ser capturado por involucrarse en una riña con el adulto mayor, al que le tiró una piedra y lo hirió de muerte

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'El Soldadito' tenía 11 anotaciones judiciales, antes de cometer el homicidio contra un adulto mayor - crédito Policía Metropolitana de Cartagena

Un operativo desplegado por uniformados de la Policía Metropolitana de Cartagena resultó en la captura de un hombre conocido como “El Soldadito”, señalado como presunto responsable del homicidio de Nicolás Antonio Cabrera Pérez, un ciudadano de de 70 años, en el barrio El Pozón, al suroriente de La Heroica.

El homicidio se produjo el miércoles 4 de marzo de 2026, cerca de las 11:30 p. m., durante una riña de un hecho de intolerancia en el que el adulto mayor recibió una herida con una piedra y, pese a ser trasladada a un centro asistencial, falleció minutos después por la gravedad del golpe.

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La investigación, realizada en coordinación con servidores de la Fiscalía General de la Nación, facilitó la expedición de una orden de captura en tiempo récord. Las autoridades localizaron a “El Soldadito” en el mismo barrio El Pozón y le notificaron el requerimiento judicial por homicidio.

El detenido acumulaba 11 anotaciones judiciales por delitos que incluyen homicidio, porte ilegal de armas de fuego, tráfico de estupefacientes, hurto y lesiones personales.

Alias El Soldadito fue acusado
Alias El Soldadito fue acusado de homicidio tras el asesinato de un adulto mayor - crédito Policía Metropolitana de Cartagena

El comandante de la Policía Metropolitana de Cartagena, brigadier general Gelver Yecid Peña Araque, afirmó que el operativo contribuye a las acciones contra el actuar de grupos delincuenciales en los barrios populares de la capital del departamento de Bolívar, en el contexto de la estrategia policial Plan Cazador.

“Continuamos nuestra ofensiva contra los delitos de alto impacto en Cartagena, a través del trabajo articulado entre la Policía, la Fiscalía y, por supuesto, la Alcaldía Distrital, que sumado al apoyo y la colaboración de la comunidad nos permite seguir entregando muy importantes resultados para garantizar la seguridad y convivencia de los cartageneros y sus visitantes”, dijo el uniformado.

En lo que va de 2026, la Policía ha capturado a 24 personas por delitos que afectan la vida y la integridad en la ciudad, como parte de las ofensivas de las autoridades para reducir los índices de homicidios, en aras de una mejoría de la seguridad de los cartageneros.

El barrio El Pozón es
El barrio El Pozón es uno de los sectores con más altos índices de inseguridad de Cartagena - crédito captura de pantalla Google Maps

Cayeron “El Negro” y “El Niño” en Cartagena

De manera paralela, voceros de la Policía de La Heroica comunicaron que se desarrolló un operativo que culminó con la captura de dos presuntos expendedores de droga, conocidos como “El Negro” y “El Niño”, en el corregimiento de Tierra Baja, al norte de la ciudad.

La acción policial se llevó a cabo mediante una orden de allanamiento y registro en una vivienda que, según las investigaciones, funcionaba como punto fijo de venta de estupefacientes, en particular base de coca y drogas sintéticas. Los uniformados sorprendieron en flagrancia a los dos sujetos, de 33 y 19 años respectivamente, mientras distribuían sustancias ilícitas.

Los jóvenes fueron sorprendidos expendiendo
Los jóvenes fueron sorprendidos expendiendo estupefacientes en Cartagena - crédito Policía de Cartagena

En el inmueble se hallaron 612 dosis de base de coca, un frasco de droga sintética y una gramera. Las autoridades estiman que este punto de expendio, con una renta criminal cercana a 20 millones de pesos mensuales, distribuía más de mil dosis cada mes, principalmente en zonas turísticas de Cartagena.

Los capturados y las sustancias incautadas fueron puestos a disposición de la Fiscalía General de la Nación, donde se definirán las medidas judiciales correspondientes en las próximas audiencias.

El comandante de la Policía Metropolitana de Cartagena, brigadier general Gelver Yecid Peña Araque, destacó los resultados obtenidos en lo que va de 2026: “Por eso nuestro llamado a los cartageneros es a seguir cooperando, bajo absoluta reserva, para identificar a los delincuentes y a todas estas estructuras criminales que atentan contra la seguridad y convivencia de la ciudadanía”.

En lo que va de 2026, las autoridades confirmaron 953 capturas por tráfico de estupefacientes e incautaron más de 471 kilos de alucinógenos, reforzando la ofensiva contra el microtráfico en la ciudad caribeña.

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