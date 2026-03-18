Colombia

Armando Benedetti pidió que el Gobierno sea el que acceda y audite el software electoral de la Registraduría

El ministro del Interior solicitó, además, que los partidos con candidatos a la Presidencia de la República tengan acceso a la información del programa

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Armando Benedetti le pidió al
Armando Benedetti le pidió al registrador Penagos que permita una "auditoría real" con el software para las elecciones presidenciales de 2026 - crédito Colprensa y @AABenedetti/X

El ministro del Interior, Armando Benedetti, volvió a pedirle a la Registraduría Nacional del Estado Civil que el Gobierno nacional, a través del Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, audite el programa informático utilizado en los procesos electorales de 2026 en Colombia.

El alto funcionario planteó su solicitud en línea con la reanudación de la Comisión Nacional para la Coordinación y Seguimiento Electoral, “de cara a las elecciones presidenciales con la presencia de partidos políticos y grupos significativos de ciudadanos”, luego del receso generado por los comicios legislativos, dijo el ministro.

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Benedetti argumentó la necesidad de permitir al Ejecutivo examinar el código fuente del software de preconteo y escrutinio. Aseguró que el acceso a esta información permitiría despejar sospechas sobre posibles inconsistencias entre la cantidad de votantes y los votos registrados.

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Armando Benedetti afirmó que la "verdadera auditoría" sea hecha desde el Gobierno nacional - crédito @AABenedetti/X

“Hemos pedido a la Registraduría que se pueda hacer una verdadera auditoría del software del preconteo y el escrutinio para que no haya lugar a dudas y que los partidos tengan acceso al código fuente el día de las elecciones y durante el escrutinio”, escribió el ministro en su perfil de X.

En el encuentro, Benedetti indicó que él y la ministra TIC solicitaron a la Registraduría Nacional del Estado Civil no solo “que nos muestre, sino que nos deje auditar”, es decir, que entreguen el acceso del software, para realizar la auditoría con tiempo suficiente y “peritos especializados”.

“Estamos a tiempo de que la @Registraduria haga la agenda para ver desde cuándo se haría esto. También se quiere que los partidos el día de las elecciones tengan acceso a la información de ese software y durante la semana de escrutinios”; continuó el jefe de la cartera del Interior.

Adicionalmente, Benedetti reconoció que el Ministerio TIC no cuenta con expertos propios en este campo, por lo que sería necesario contratar consultores externos para examinar los sistemas.

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Armando Benedetti solicitó que la auditoría se permita a la ministra de las TIC - crédito @AABenedetti/X

De acuerdo con el ministro, la actual petición representa un giro respecto a la costumbre de que la vigilancia y verificación de los softwares electorales esté bajo la responsabilidad de partidos, veedurías y misiones internacionales.

La vigilancia institucional ha sido realizada, entre otros, por el Centro de Asesoría y Promoción Electoral (Capel), contratada por la Registraduría, y ha contado con la presencia de observadores nacionales e internacionales.

El planteamiento del Ejecutivo ha despertado, especialmente en el registrador Nacional, Hernán Penagos Giraldo, cuestionamientos sobre la imparcialidad de una auditoría realizada directamente por el Gobierno, en particular, tras los ataques que el presidente Gustavo Petro ha hecho en contra de la institución y el software que usa, además de cuestionar la objetividad de sus resultados por el vínculo con la empresa Thomas Greg & Sons.

Gustavo Petro también insistió en hacer “la debida auditoría”

El presidente Petro ha insistido en presuntas irregularidades en cuanto al manejo del software. Por eso, el 13 de marzo de 2026 volvió a pedir a la Registraduría Nacional del Estado Civil la entrega de los códigos fuente utilizados en el software de preconteo y escrutinio electoral, para disipar cualquier sospecha de fraude o manipulación de resultados tras las elecciones legislativas del 8 de marzo de 2026.

El jefe de Estado anunció que delegará la revisión del sistema a expertos extranjeros para garantizar la transparencia y brindar un informe claro a la ciudadanía, como respuesta a las desconfianzas que le genera el sistema, desde 2018, con “miles de páginas de pruebas judiciales sobre el fraude con el software en Colombia”.

Petro sigue con sus denuncias,
Petro sigue con sus denuncias, sin pruebas entregadas a las autoridades, sobre fraude electoral - crédito @petrogustavo/X

Además, el Tribunal Administrativo de Cundinamarca admitió una demanda que exige medidas urgentes ante la reiterada denuncia del mandatario sobre presuntas irregularidades en el proceso electoral.

La audiencia pública correspondiente a la acción judicial se realizó el viernes 13 de marzo. En su intervención, los delegados de la Procuraduría afirmaron, ante el Tribunal: “No existe información fehaciente de tales situaciones, debidamente soportada y corroborada por las autoridades judiciales, los órganos de control o las entidades que conforman la organización electoral, incluida la Comisión Nacional de Control Electoral”, como se leyó en el expediente oficial.

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