Armando Benedetti defendió el debate político en el Congreso tras choque entre Paloma Valencia e Iván Cepeda: “Me gustan este tipo de discusiones”

Armando Benedetti defendió el Congreso como escenario válido para el debate político en época electoral - crédito Colprensa

El ministro del Interior, Armando Benedetti, se refirió a la controversia generada por el enfrentamiento entre los senadores Iván Cepeda y Paloma Valencia, señalando que el Congreso es un escenario legítimo para la confrontación política, incluso en medio de campañas presidenciales.

En el contexto del reinicio de sesiones legislativas, el jefe de la cartera política se pronunció sobre el papel del Congreso como espacio de debate, en momentos en que varios congresistas participan activamente en la contienda electoral.

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En respuesta a las preguntas sobre si los congresistas deberían mantener sus curules mientras adelantan sus aspiraciones presidenciales, Benedetti defendió la deliberación política dentro del legislativo. En sus declaraciones señaló: “Yo tengo una frase que es: a mí me gusta más un desacuerdo que un falso consenso y me gustan ese tipo de discusiones. Si yo fuera senador y fuera candidato a la presidencia, las buscaría”.

Iván Cepeda cuestionó el uso del Congreso para campañas y pidió centrarse en legislar, mientras Paloma Valencia respondió con críticas al gasto público y a un presunto uso político de recursos - crédito Colprensa

El ministro también se refirió al escenario en el que deberían desarrollarse estas discusiones, indicando que el Congreso cumple un papel central. “No, que la hagan campaña en el Congreso y ese es un buen escenario. ¿Qué mejor que el Congreso para que exista el debate, exista la diferenciación política, exista el debate de las ideas? Tiene que ser en el Congreso. ¿Qué es lo que tiene de malo que sea en el Congreso? Ese es el escenario natural”.

Frente a los cuestionamientos sobre el uso de recursos públicos en medio de actividades políticas, Benedetti respondió: “Pero es que están haciendo política y están viviendo de la política; y son políticos y van a hacer política, van a hacer una campaña política. ¿Por qué quiere usted que lo hagan en un hospital?”

El cruce evidenció tensiones entre actividad legislativa y aspiraciones presidenciales - crédito Presidencia de la República

Y es que el regreso al Capitolio estuvo marcado por un intercambio verbal entre Cepeda y Valencia, que protagonizaron un debate en torno a la conveniencia de realizar actividades de campaña dentro del Congreso. La discusión evidenció diferencias sobre los límites entre las funciones legislativas y la actividad política electoral.

Cepeda planteó la necesidad de separar los escenarios institucionales de las campañas. Durante su intervención, expresó: “Nos pagan para venir a legislar, no hacer campaña electoral, no hacer campaña electoral sucia además, porque es lo que saben hacer, campaña a punta de calumnias, mentiras, injurias, infundios, rumores, porque no tienen argumentos de fondo”.

A estas declaraciones respondió la senadora Paloma Valencia, que cuestionó el manejo de recursos públicos por parte del Gobierno y lo relacionó con posibles intereses políticos. En su intervención afirmó: “Que nos cuenten cómo entonces en este gobierno se están gastando 12 billones adicionales en nómina, empleo militante, contratan a la gente que ni siquiera trabaja para que voten por ellos”.

Además, durante el debate, Valencia propuso trasladar la discusión fuera del recinto legislativo, sugiriendo que el Congreso no debería ser el único espacio para este tipo de confrontaciones entre aspirantes presidenciales.

El periodo legislativo actual se extenderá hasta el 20 de junio, antes del cambio de Congreso - crédito Leonardo Muñoz/EFE

El episodio se presenta en un momento en el que el Congreso coincide con el inicio de dinámicas propias del calendario electoral. La presencia de varios candidatos presidenciales dentro del Senado ha intensificado los debates y ha puesto en discusión el alcance de las actividades políticas dentro del recinto legislativo. El actual periodo legislativo se extenderá hasta el 20 de junio, antes de la posesión del nuevo Congreso y del próximo presidente del país.

Además de Iván Cepeda y Paloma Valencia, también figura la senadora Clara López como parte del panorama político actual. Hasta ahora, los aspirantes no han renunciado a sus curules, aunque han dejado abierta la posibilidad de hacerlo en el futuro para concentrarse en sus campañas.