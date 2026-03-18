Colombia

Armando Benedetti defendió el debate político en el Congreso tras choque entre Paloma Valencia e Iván Cepeda: “Me gustan este tipo de discusiones”

Las declaraciones del ministro del Interior se produjeron luego del intercambio de acusaciones entre los congresistas, durante la reanudación de las sesiones legislativas

Guardar
Armando Benedetti defendió el Congreso
Armando Benedetti defendió el Congreso como escenario válido para el debate político en época electoral - crédito Colprensa

El ministro del Interior, Armando Benedetti, se refirió a la controversia generada por el enfrentamiento entre los senadores Iván Cepeda y Paloma Valencia, señalando que el Congreso es un escenario legítimo para la confrontación política, incluso en medio de campañas presidenciales.

En el contexto del reinicio de sesiones legislativas, el jefe de la cartera política se pronunció sobre el papel del Congreso como espacio de debate, en momentos en que varios congresistas participan activamente en la contienda electoral.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

En respuesta a las preguntas sobre si los congresistas deberían mantener sus curules mientras adelantan sus aspiraciones presidenciales, Benedetti defendió la deliberación política dentro del legislativo. En sus declaraciones señaló: “Yo tengo una frase que es: a mí me gusta más un desacuerdo que un falso consenso y me gustan ese tipo de discusiones. Si yo fuera senador y fuera candidato a la presidencia, las buscaría”.

Iván Cepeda cuestionó el uso
Iván Cepeda cuestionó el uso del Congreso para campañas y pidió centrarse en legislar, mientras Paloma Valencia respondió con críticas al gasto público y a un presunto uso político de recursos - crédito Colprensa

El ministro también se refirió al escenario en el que deberían desarrollarse estas discusiones, indicando que el Congreso cumple un papel central. “No, que la hagan campaña en el Congreso y ese es un buen escenario. ¿Qué mejor que el Congreso para que exista el debate, exista la diferenciación política, exista el debate de las ideas? Tiene que ser en el Congreso. ¿Qué es lo que tiene de malo que sea en el Congreso? Ese es el escenario natural”.

Frente a los cuestionamientos sobre el uso de recursos públicos en medio de actividades políticas, Benedetti respondió: “Pero es que están haciendo política y están viviendo de la política; y son políticos y van a hacer política, van a hacer una campaña política. ¿Por qué quiere usted que lo hagan en un hospital?”

El cruce evidenció tensiones entre
El cruce evidenció tensiones entre actividad legislativa y aspiraciones presidenciales - crédito Presidencia de la República

Y es que el regreso al Capitolio estuvo marcado por un intercambio verbal entre Cepeda y Valencia, que protagonizaron un debate en torno a la conveniencia de realizar actividades de campaña dentro del Congreso. La discusión evidenció diferencias sobre los límites entre las funciones legislativas y la actividad política electoral.

Cepeda planteó la necesidad de separar los escenarios institucionales de las campañas. Durante su intervención, expresó: “Nos pagan para venir a legislar, no hacer campaña electoral, no hacer campaña electoral sucia además, porque es lo que saben hacer, campaña a punta de calumnias, mentiras, injurias, infundios, rumores, porque no tienen argumentos de fondo”.

A estas declaraciones respondió la senadora Paloma Valencia, que cuestionó el manejo de recursos públicos por parte del Gobierno y lo relacionó con posibles intereses políticos. En su intervención afirmó: “Que nos cuenten cómo entonces en este gobierno se están gastando 12 billones adicionales en nómina, empleo militante, contratan a la gente que ni siquiera trabaja para que voten por ellos”.

Además, durante el debate, Valencia propuso trasladar la discusión fuera del recinto legislativo, sugiriendo que el Congreso no debería ser el único espacio para este tipo de confrontaciones entre aspirantes presidenciales.

El periodo legislativo actual se
El periodo legislativo actual se extenderá hasta el 20 de junio, antes del cambio de Congreso - crédito Leonardo Muñoz/EFE

El episodio se presenta en un momento en el que el Congreso coincide con el inicio de dinámicas propias del calendario electoral. La presencia de varios candidatos presidenciales dentro del Senado ha intensificado los debates y ha puesto en discusión el alcance de las actividades políticas dentro del recinto legislativo. El actual periodo legislativo se extenderá hasta el 20 de junio, antes de la posesión del nuevo Congreso y del próximo presidente del país.

Además de Iván Cepeda y Paloma Valencia, también figura la senadora Clara López como parte del panorama político actual. Hasta ahora, los aspirantes no han renunciado a sus curules, aunque han dejado abierta la posibilidad de hacerlo en el futuro para concentrarse en sus campañas.

Temas Relacionados

Armando BenedettiPaloma ValenciaIván CepedaElecciones 2026Colombia-Noticias

Más Noticias

Bayern Múnich vs. Atalanta - EN VIVO: siga aquí el partido de vuelta de los octavos de final de la Uefa Champions League con Luis Díaz

El colombiano, en el partido de ida que los alemanes ganaron 6-1, registró una asistencia y tiene asegurada su titularidad para el encuentro de vuelta, ya que se perderá el próximo partido de Bundesliga por suspensión

Bayern Múnich vs. Atalanta -

Millonarios recupera a Falcao García, pero pierde a Sergio Mosquera: Fabián Bustos reveló detalles

El entrenador de los azules dio a conocer detalles sobre cuándo volverá a jugar el “Tigre”, además de la molestia del defensor central en el costado derecho

Millonarios recupera a Falcao García,

Fajardo se refirió a las críticas por haber agarrado la cara de Jennifer Pedraza para felicitarla: “No lo vuelvo a hacer”

El candidato presidencial aseguró que tuvo un gesto “paternal” con la congresista al momento de festejar su triunfo en las urnas. La legisladora fue elegida como senadora para el siguiente cuatrienio

Fajardo se refirió a las

Resultado oficial del Sinuano Día hoy miércoles 18 de marzo: chance ganador

Como todos los días, la tradicional lotería colombiana difundió la combinación ganadora del primer sorteo del día

Resultado oficial del Sinuano Día

Armando Benedetti pidió que el Gobierno sea el que acceda y audite el software electoral de la Registraduría

El ministro del Interior solicitó, además, que los partidos con candidatos a la Presidencia de la República tengan acceso a la información del programa

Armando Benedetti pidió que el
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

Célula de las disidencias de

Célula de las disidencias de las Farc operaba en Medellín y el Valle de Aburrá: el alcalde Federico Gutiérrez brindó detalles de cómo la desmantelaron

Alias Primo Gay, líder de las disidencias en Antioquia, resultó herido en operativo del Ejército: esto se sabe

Las Fuerzas Militares bombardearon campamentos de las disidencias de ‘Iván Mordisco’ en Arauca y Casanare: van tras ‘Antonio Medina’

Video: delincuencia común extorsiona comerciantes en Santa Rosa de Osos, Antioquia, bajo el nombre de las disidencias de las Farc

Conductor está en una UCI de Cali tras omitir un retén ilegal de las disidencias de las Farc en vía de Jamundí, Valle del Cauca

ENTRETENIMIENTO

J Álvarez presenta ‘El Dueño

J Álvarez presenta ‘El Dueño Del Sistema Vol. 3′ y tiene a Colombia en la mira: “Tengo una responsabilidad grande”

El actor Juan Pablo Obregón aseguró que Dios evitó que cometiera una infidelidad: “Empecé a llorar estando en el motel”

Nataly Umaña habría lanzado contundente mensaje tras la separación de Alejandro Estrada y Yuli en ‘La casa de los famosos’: “Dos años de terapia”

Feid expandió su negocio y abrió una nueva sede de ‘Caferxxo’ en Bogotá: esta es la ubicación y los precios

BTS regresa con concierto gratuito transmitido en vivo desde Seúl: hora y dónde verlo en Colombia

Deportes

Bayern Múnich vs. Atalanta -

Bayern Múnich vs. Atalanta - EN VIVO: siga aquí el partido de vuelta de los octavos de final de la Uefa Champions League con Luis Díaz

Deportivo Cali vs. Independiente Santa Fe - EN VIVO: siga aquí el partido de la fecha 12 de la Liga BetPlay I-2026

Alfredo Morelos trató de justificar el penalti que desperdició en el partido que perdió Atlético Nacional ante Millonarios: “Nos vemos en las finales”

Mario Alberto Yepes contundente sobre un posible llamado de Falcao a la selección Colombia: “Una falta de respeto”

Camila Osorio avanzó en el WTA 1000 de Miami, pero vivió un momento incómodo con su rival: qué pasó