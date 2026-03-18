Álvaro Uribe no descartó posible alianza entre Paloma Valencia y Abelardo de la Espriella: “Construir condiciones”

El líder del Centro Democrático aseguró que una posible alianza sería para vencer el proyecto político de Gustavo Petro y su candidato Iván Cepeda - crédito Colprensa/montaje Infobae

Mientras el país empieza a conocer los programas de gobierno de los candidatos presidenciales que ‘se medirán el aceite’ el 31 de mayo de 2026 en las urnas, además de revelarse las fórmulas vicepresidenciales de los aspirantes más fuertes, la idea de posibles alianzas empieza a tomar fuerza.

De hecho, en la mañana del miércoles 18 de marzo, el expresidente y líder natural del Centro Democrático, Álvaro Uribe Vélez, puso sobre la mesa la posibilidad de una posible alianza entre la candidata de su partido, Paloma Valencia, y el aspirante independiente de derecha Abelardo de la Espriella.

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Según indicó el exmandatario, desde varios sectores les han solicitado consolidar una alianza entre candidatos con el fin de sumar apoyos en las elecciones del 31 de mayo.

Sin embargo, el expresidente Uribe aseguró que dicho trámite debe ser analizado con cautela y definirse las bases de una posible unión, aunque no descartó que dicho diálogo pueda darse.

El expresidente Uribe aseguró que se estarían estableciendo las bases de una posible alianza entre Valencia y De la Espriella - crédito X

“Piden unidad Paloma-Abelardo. Nuestro deber es total respeto para construir condiciones. Piden unidad muchos ciudadanos que temen la continuidad de Petro y Cepeda que significa consolidación del poder narco terrorista, asfixia del emprendimiento privado para anular la creación de empleo y la inversión, destrucción de la salud e imposición del estatismo ineficiente y corrupto, saqueo de los fondos de pensiones de propiedad de los trabajadores, inseguridad energética sin energías alternativas, ni petróleo, ni gas, ni carbón, ni hidroeléctricas, etc“, escribió Uribe en su cuenta de X.

En su mensaje, el exmandatario aseguró que, independientemente de que prospere la unión, la misión desde la derecha consistirá en impedir que el proyecto político del presidente Gustavo Petro y el candidato de su partido, Iván Cepeda, quede como victorioso en las urnas.

“Continuidad perversa de Petro y Cepeda que significa remplazar la alianza público privada de la Constitución de 1991 por la imposición del estatismo. Petro y Cepeda significan reducir el empleo al “Rebusque callejero” o a la esclavitud burocrática. Petro y Cepeda significan anulación de la creatividad del individuo. Que Colombia gane con Libertad y Bienestar Colectivo“, concluyó el exmandatario.

La idea de una posible alianza entre los dos aspirantes se dio después de que la senadora expresara de forma explícita su disposición a integrar a De la Espriella en su campaña, bajo el entendido de que las coincidencias programáticas y el contexto político así lo recomiendan.

La alianza entre Valencia y De la Espriella buscaría interrumpir el proyecto político de Gustavo Petro - crédito @PalomaValenciaL/X - @delaespriella_style/Instagram

Durante su intervención en el programa La Luciérnaga de Caracol Radio, Valencia aseguró: “Ah, bueno, si se quiere unir, que le haga”, frase que remarcó su apertura a sumar apoyos estratégicos en su proyecto.

“Si se quiere subir aquí, bienvenido”, señaló Valencia mostrando pragmatismo ante la posibilidad de afianzar la unidad de su bloque. Estas declaraciones llegan en un contexto donde la elección de la fórmula vicepresidencial comienza a perfilarse como un elemento clave para el éxito de la coalición.

Por su parte, el lunes 9 de marzo de 2026, Abelardo de la Espriella confirmó en Blu Radio que si no logra pasar a la segunda vuelta presidencial, brindará “sin reservas” su respaldo a Paloma Valencia.

El abogado justificó esta decisión como parte de una estrategia para impedir el eventual triunfo de Iván Cepeda, quien, según sus palabras, “aparece con opciones de alcanzar la mayoría en primera vuelta” y cuya victoria sería, de acuerdo con de la Espriella, inaceptable para el sector que representan.

Paloma Valencia y Abelardo de la Espriella - crédito Lina Gasca/Colprensa/Paloma Valencia/Facebook

“Entre Paloma y yo tenemos los votos suficientes para derrotar a Cepeda”, comentó el candidato presidencial al medio radial.

La coincidencia en los ejes económicos y sociales es otro factor central en el diálogo entre ambos candidatos. De la Espriella subrayó que existe una afinidad sustancial en las prioridades programáticas, lo que facilitaría la conformación de un frente unido.