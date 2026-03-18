Colombia

Álvaro Uribe no descartó posible alianza entre Paloma Valencia y Abelardo de la Espriella: “Construir condiciones”

El expresidente y líder natural del Centro Democrático aseguró que el principal propósito es cerrar filas para impedir una posible elección de Iván Cepeda como presidente de Colombia

Guardar
El líder del Centro Democrático
El líder del Centro Democrático aseguró que una posible alianza sería para vencer el proyecto político de Gustavo Petro y su candidato Iván Cepeda - crédito Colprensa/montaje Infobae

Mientras el país empieza a conocer los programas de gobierno de los candidatos presidenciales que ‘se medirán el aceite’ el 31 de mayo de 2026 en las urnas, además de revelarse las fórmulas vicepresidenciales de los aspirantes más fuertes, la idea de posibles alianzas empieza a tomar fuerza.

De hecho, en la mañana del miércoles 18 de marzo, el expresidente y líder natural del Centro Democrático, Álvaro Uribe Vélez, puso sobre la mesa la posibilidad de una posible alianza entre la candidata de su partido, Paloma Valencia, y el aspirante independiente de derecha Abelardo de la Espriella.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

Según indicó el exmandatario, desde varios sectores les han solicitado consolidar una alianza entre candidatos con el fin de sumar apoyos en las elecciones del 31 de mayo.

Sin embargo, el expresidente Uribe aseguró que dicho trámite debe ser analizado con cautela y definirse las bases de una posible unión, aunque no descartó que dicho diálogo pueda darse.

El expresidente Uribe aseguró que
El expresidente Uribe aseguró que se estarían estableciendo las bases de una posible alianza entre Valencia y De la Espriella - crédito X

Piden unidad Paloma-Abelardo. Nuestro deber es total respeto para construir condiciones. Piden unidad muchos ciudadanos que temen la continuidad de Petro y Cepeda que significa consolidación del poder narco terrorista, asfixia del emprendimiento privado para anular la creación de empleo y la inversión, destrucción de la salud e imposición del estatismo ineficiente y corrupto, saqueo de los fondos de pensiones de propiedad de los trabajadores, inseguridad energética sin energías alternativas, ni petróleo, ni gas, ni carbón, ni hidroeléctricas, etc“, escribió Uribe en su cuenta de X.

En su mensaje, el exmandatario aseguró que, independientemente de que prospere la unión, la misión desde la derecha consistirá en impedir que el proyecto político del presidente Gustavo Petro y el candidato de su partido, Iván Cepeda, quede como victorioso en las urnas.

“Continuidad perversa de Petro y Cepeda que significa remplazar la alianza público privada de la Constitución de 1991 por la imposición del estatismo. Petro y Cepeda significan reducir el empleo al “Rebusque callejero” o a la esclavitud burocrática. Petro y Cepeda significan anulación de la creatividad del individuo. Que Colombia gane con Libertad y Bienestar Colectivo“, concluyó el exmandatario.

La idea de una posible alianza entre los dos aspirantes se dio después de que la senadora expresara de forma explícita su disposición a integrar a De la Espriella en su campaña, bajo el entendido de que las coincidencias programáticas y el contexto político así lo recomiendan.

La alianza entre Valencia y
La alianza entre Valencia y De la Espriella buscaría interrumpir el proyecto político de Gustavo Petro - crédito @PalomaValenciaL/X - @delaespriella_style/Instagram

Durante su intervención en el programa La Luciérnaga de Caracol Radio, Valencia aseguró: “Ah, bueno, si se quiere unir, que le haga”, frase que remarcó su apertura a sumar apoyos estratégicos en su proyecto.

Si se quiere subir aquí, bienvenido”, señaló Valencia mostrando pragmatismo ante la posibilidad de afianzar la unidad de su bloque. Estas declaraciones llegan en un contexto donde la elección de la fórmula vicepresidencial comienza a perfilarse como un elemento clave para el éxito de la coalición.

Por su parte, el lunes 9 de marzo de 2026, Abelardo de la Espriella confirmó en Blu Radio que si no logra pasar a la segunda vuelta presidencial, brindará “sin reservas” su respaldo a Paloma Valencia.

El abogado justificó esta decisión como parte de una estrategia para impedir el eventual triunfo de Iván Cepeda, quien, según sus palabras, “aparece con opciones de alcanzar la mayoría en primera vuelta” y cuya victoria sería, de acuerdo con de la Espriella, inaceptable para el sector que representan.

Paloma Valencia y Abelardo de
Paloma Valencia y Abelardo de la Espriella - crédito Lina Gasca/Colprensa/Paloma Valencia/Facebook

Entre Paloma y yo tenemos los votos suficientes para derrotar a Cepeda”, comentó el candidato presidencial al medio radial.

La coincidencia en los ejes económicos y sociales es otro factor central en el diálogo entre ambos candidatos. De la Espriella subrayó que existe una afinidad sustancial en las prioridades programáticas, lo que facilitaría la conformación de un frente unido.

Temas Relacionados

Álvaro UribePaloma ValenciaAbelardo de la EspriellaElecciones Colombia 2026Colombia-noticias

Más Noticias

Paloma Valencia cuestionó a Gustavo Petro en el Congreso: “Que el papá de la Paz Total explique los 40 mil homicidios durante este gobierno”

La candidata presidencial cuestionó que el también aspirante la Presidencia, Iván Cepeda, siempre salga a plaza pública con hoja en mano cada vez que pronuncia un discurso

Paloma Valencia cuestionó a Gustavo

Alejandro Estrada está ‘en el ojo del huracán’: Juanse Laverde expuso polémicos episodios dentro de ‘La casa de los famosos Colombia’

El cantante compartió anécdotas inéditas sobre enfrentamientos, motivaciones estratégicas y supuestas jugadas detrás de cámaras que complican la imagen del actor ante el público del programa

Alejandro Estrada está ‘en el

Aerolínea Satena anunció la suspensión de vuelos por problemas de seguridad: “Aumenta la probabilidad de accidentes”

Una evaluación interna alertó sobre situaciones que comprometen la seguridad operacional, al constatarse un control insuficiente de acceso y ausencia de mecanismos esenciales dentro de las instalaciones aeroportuarias chocoanas

Aerolínea Satena anunció la suspensión

Con hermosa imagen de Cartagena, así es el polémico cartel que usa el gobierno de Estados Unidos para pedirle a los colombianos que se autodeporten: “Fly to Colombia for free”

Esta campaña ofrece a migrantes indocumentados un vuelo gratuito y hasta USD 2.600 si aceptan regresar voluntariamente a su país

Con hermosa imagen de Cartagena,

Nuevos datos sobre el explosivo hallado en la frontera colombo-ecuatoriana: era una Mark85 y pudo afectar 580 metros a la redonda

Campesinos hallaron un artefacto militar junto a los cultivos, y la divulgación de la noticia por parte de un medio extranjero provocó tensión diplomática y alarma entre los habitantes de zonas rurales

Nuevos datos sobre el explosivo
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

Alias Primo Gay, líder de

Alias Primo Gay, líder de las disidencias en Antioquia, resultó herido en operativo del Ejército: esto se sabe

Las Fuerzas Militares bombardearon campamentos de las disidencias de ‘Iván Mordisco’ en Arauca y Casanare: van tras ‘Antonio Medina’

Video: delincuencia común extorsiona comerciantes en Santa Rosa de Osos, Antioquia, bajo el nombre de las disidencias de las Farc

Conductor está en una UCI de Cali tras omitir un retén ilegal de las disidencias de las Farc en vía de Jamundí, Valle del Cauca

Masacre en Cimitarra, Santander, dejó cuatro muertos: dos eran sospechosos del asesinato de una docente en Antioquia

ENTRETENIMIENTO

El uruguayo Jorge Drexler regresa

El uruguayo Jorge Drexler regresa a Colombia con su álbum Taracá y una nueva gira: esta es la fecha y horarios de preventa

Karola Alcendra aclaró que no será “la segunda opción” de Eidevin López en ‘La casa de los famosos Colombia’

Willy García despidió con un sentido mensaje al percusionista Luder Quiñónez tras su asesinato en Cali: “La violencia me lo arrebató”

Beba se pronunció sobre el ‘shippeo’ entre Tebi y Alexa Torrex en ‘La casa de los famosos’: “Me está siendo infiel porque me está faltando”

Actor de ‘La reina del flow 3′ respondió a críticas tras viralizarse video donde trabaja como conductor de Uber: “Me pagan bien”

Deportes

Así reaccionó Radamel Falcao García

Así reaccionó Radamel Falcao García a la goleada de Millonarios contra Atlético Nacional

Técnico argentino estaría en la carpeta de los dirigentes de Atlético Nacional para reemplazar a Diego Arias: esto se sabe

Bayern Múnich vs. Atalanta - EN VIVO: siga aquí el partido de vuelta de los octavos de final de la Uefa Champions League con Luis Díaz

Deportivo Cali vs. Independiente Santa Fe - EN VIVO: siga aquí el partido de la fecha 12 de la Liga BetPlay I-2026

Así va la tabla de posiciones de la Liga BetPlay tras el 3-0 de Millonarios ante Atlético Nacional: el Azul se metió a la fiesta de los 8