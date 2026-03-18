Aerolínea Satena anunció la suspensión de vuelos por problemas de seguridad: “Aumenta la probabilidad de accidentes”

La aerolínea Satena señaló la falta de cerramiento perimetral y mangaveletas operativas como factores críticos para la seguridad aérea en Pizarro - crédito Satena

La aerolínea Satena interrumpió temporalmente los vuelos hacia Pizarro, Chocó, debido a preocupaciones serias sobre la seguridad operacional en el aeródromo.

La compañía advirtió que la situación actual implica un nivel de riesgo que consideró inaceptable para sus operaciones.

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La suspensión fue confirmada mediante un comunicado oficial, en el que Satena precisó: “Tras el análisis técnico realizado por su Departamento de Seguridad Operacional y en el marco del Sistema de Gestión de Seguridad Operacional (SMS), se determinó la suspensión temporal de la operación aérea hacia el aeródromo de Pizarro en Chocó”.

Entre los factores identificados, la empresa señaló la presencia de personas en la pista, objetos abandonados y la carencia de cerramiento perimetral, que permite el acceso sin control al área de movimiento de aeronaves.

La aerolínea puntualizó que estos hechos “representan una exposición no tolerable al riesgo: presencia recurrente de personas en la pista, objetos abandonados en zonas de seguridad, ausencia de mangaveletas operativas, falta de cerramiento perimetral, lo que permite el ingreso no controlado al área de movimiento”.