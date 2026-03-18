Colombia

Abelardo de la Espriella respondió a Álvaro Uribe sobre posible alianza con Paloma Valencia: “Unidad para derrotar a Cepeda y Petro”

El abogado y aspirante presidencial aseguró que su campaña representa a quienes nunca han gobernado y reiteró que la prioridad es consolidar la unidad opositora

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Abelardo de la Espriella contestó
Abelardo de la Espriella contestó a propuesta del expresidente Álvaro Uribe Vélez - crédito De la Espriella Style

El expresidente Álvaro Uribe Vélez llamó, a través de su cuenta en X, a la conformación de una alianza entre Paloma Valencia y Abelardo de la Espriella como respuesta a lo que considera una amenaza para el país en caso de mantenerse en el poder el actual gobierno y sus aliados.

En su mensaje, destacó la importancia del respeto mutuo para forjar acuerdos y enfatizó que la unidad debe ser el principio rector de cualquier estrategia política en el escenario electoral.

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Uribe sostuvo que numerosos ciudadanos insisten en la necesidad de una coalición ante el riesgo de continuidad de Gustavo Petro e Iván Cepeda, a quienes asoció con la “consolidación del poder narco terrorista, asfixia del emprendimiento privado para anular la creación de empleo y la inversión, destrucción de la salud e imposición del estatismo ineficiente y corrupto”.

Sumó advertencias sobre un posible “saqueo de los fondos de pensiones de propiedad de los trabajadores” y una “inseguridad energética sin energías alternativas, ni petróleo, ni gas, ni carbón, ni hidroeléctricas”.

El expresidente Uribe aseguró que
El expresidente Uribe aseguró que se estarían estableciendo las bases de una posible alianza entre Valencia y De la Espriella - crédito X

Para el exmandatario, la permanencia de Petro y Cepeda implicaría el reemplazo de la alianza público-privada establecida por la Constitución de 1991 por un modelo estatista.

“Continuidad perversa de Petro y Cepeda que significa remplazar la alianza público privada de la Constitución de 1991 por la imposición del estatismo”, aseveró.

Uribe también advirtió que “Petro y Cepeda significan reducir el empleo al ‘rebusque callejero’ o a la esclavitud burocrática”, además de considerar que dicho proyecto político anularía “la creatividad del individuo”.

En su mensaje, el exjefe de Estado concluyó: “Que Colombia gane con Libertad y Bienestar Colectivo”. Su llamado se produce en medio de un clima de polarización de cara a las elecciones presidenciales del domingo 31 de mayo de 2026.

Tras lo anterior, la respuesta del abogado y candidato presidencial Abelardo de la Espriella no tardó en llegar. El abogado y candidato reafirmó su disposición a sumarse a cualquier esfuerzo colectivo que tenga como objetivo derrotar al actual gobierno y al senador Cepeda.

Abelardo de la Espriella reafirmó
Abelardo de la Espriella reafirmó apertura a una coalición amplia para derrotar al oficialismo - crédito @ABDELAESPRIELLA/X

Desde que inicié el trasegar político, hace 7 meses, lo dije: aquí los únicos enemigos son Petro y Cepeda”, señaló. De la Espriella enfatizó que, a pesar de las críticas y los obstáculos, ha mantenido una línea de acción coherente.

“He avanzado sin detenerme con las piedras que me lanzan desde arriba, desde abajo, desde afuera y desde adentro, desde la izquierda y desde la derecha”, sostuvo.

El aspirante subrayó que su campaña representa a quienes, según él, nunca han ocupado el poder ni defraudado a la ciudadanía.

Yo represento a los que NUNCA hemos gobernado y NUNCA hemos defraudado al Pueblo”, declaró. Añadió que, de cara a una eventual segunda vuelta, su prioridad será consolidar la unidad opositora.

“En esa cruzada, en segunda vuelta, seguiré repitiendo mi mantra: UNIDAD para derrotar a Cepeda y Petro”, afirmó. De la Espriella aseguró que, por su parte, la disposición para unificar esfuerzos está garantizada.

La UNIDAD está asegurada, siempre he dicho: aquí caben todos los que estén en la misma lucha”, resaltó en su mensaje. La postura del candidato apunta a una estrategia de apertura, en la que todos los sectores adversos al actual gobierno puedan integrarse a un proyecto común.

Abelardo de la Espriella insistió en que la segunda vuelta debe ser el escenario para unir fuerzas y derrotar a Gustavo Petro e Iván Cepeda - crédito @ABDELAESPRIELLA/X

Esto dijo Paloma Valencia sobre posibles alianzas a su campaña: “Es de puertas abiertas”

La candidata presidencial del Centro Democrático Paloma Valencia reiteró su invitación a todos los partidos políticos para respaldar su proyecto desde la primera vuelta.

Valencia aseguró que su campaña “es de puertas abiertas” y enfatizó que no solo busca el apoyo de sectores uribistas, sino también de simpatizantes de otras tendencias, incluyendo petristas.

Somos una campaña abierta a todos los ciudadanos de todas las fuerzas políticas que quieran llegar aquí”, afirmó la senadora, quien mencionó que conservadores, liberales, miembros de Cambio Radical, La U, el Pacto Histórico, Mais, petristas satisfechos y arrepentidos son bienvenidos en su equipo.

Quiero ser presidenta de todos los colombianos”, expresó Valencia, y prometió igualdad en el trato para toda la ciudadanía. La aspirante insistió en que cualquier colectividad puede sumarse a su candidatura, confirmando que figuras del liberalismo, conservatismo, Cambio Radical y La U ya han mostrado interés en unirse a su campaña.

Valencia subrayó que su objetivo es construir una Colombia inclusiva y sin distinciones políticas.

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