Colombia

Sindicato de la ETB se reunió con Ministerio de Trabajo tras denunciar “despilfarro” y “faltas” en pagos de nómina de la empresa

Los líderes sindicales reportaron cambios en el reglamento interno de la empresa que estarían afectando el pago de sus salarios y su derecho a la asociación

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Alejandra Wilches, presidenta del Sintrateléfonos, conocido como el Sindicato de ETB, alzó la voz en medio de una movilización realizada por trabajadores de la compañía, para denunciar un cúmulo de posibles irregularidades en la empresa de telecomunicaciones que calificó como “despilfarro de los recursos públicos”, además de reportar posibles falencias en el pago de la nómina.

A través de un video divulgado por la concejala de Bogotá por el Pacto Histórico Heidy Sánchez, la líder del sindicato explicó que la protesta de los trabajadores, que se realizó durante la mañana del martes 17 de marzo de 2026, responde a años de advertencias desoídas.

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“Queremos comentarles que después de múltiples denuncias que hemos realizado en el Concejo de Bogotá con la compañía, hoy nos encontramos por una de las consecuencias de lo que hemos venido denunciando por más de cinco años”, dijo.

Afirmó que el motivo principal de la movilización desde la Plazoleta Eduardo Umaña Mendoza, en el centro de Bogotá, hasta la sede del Ministerio del Trabajo, obedeció a que “los trabajadores protestan porque no hay dinero para pagar la nómina”.

Los sindicalistas denuncian afectaciones en los salarios de los trabajadores de ETB - crédito @heidy_up/X

La dirigente sindical centró su denuncia en la gestión actual de la empresa, de la que refirió que está siendo “mal administrada por la burocracia y las pésimas decisiones administrativas que están favoreciendo a las multinacionales y al sector privado”.

La dirigente señaló la contradicción entre la situación de los empleados y el discurso oficial: “Mientras que el presidente de ETB sale en más de veinte medios de comunicación nacional diciendo que la empresa se encuentra en su mejor momento, el resultado y el discurso hacia sus trabajadores es que no hay recursos para pagar los salarios de las y los trabajadores”.

En su denuncia, Wilches también señaló que en la compañía de telecomunicaciones, desde antes de 2016 se ha presentado una reducción sostenida de hasta la mitad del personal sindicalizado.

La concejala Heidy Sánchez elevó
La concejala Heidy Sánchez elevó la denuncia del sindicato en sus redes sociales - crédito @heidy_up/X

“A pesar de que hemos sido víctimas de una persecución que nos tiene reducidos al 50% de la nómina que éramos hace más de diez años. En este momento tenemos menos de 1.300 trabajadores convencionados, lo cual es una clara persecución al movimiento sindical y es otra forma más de intentar acabar con el patrimonio de ciento cuarenta y un años que significa ETB”, dijo.

Entonces, emitió un llamado a la solidaridad de los sectores sindical, social y político para defender el futuro de la compañía, “a que no dejemos que nos sigan acabando con nuestra ETB. Esta es una empresa que le ha servido a la ciudad de Bogotá, como digo, por 141 años y queremos que sigan por lo menos otros 140 más”.

Concluyó la reunión con delegados del Ministerio de Trabajo

En horas de la tarde, en los canales informativos del sindicato sus voceros comunicaron “las conclusiones de la reunión del @SindicatoETB con @MintrabajoCol sobre la situación en @ETB, luego de la asamblea informativa y la movilización desde la Plazoleta Eduardo Umaña Mendoza hasta el Ministerio del Trabajo”.

Los dirigentes sindicales destacaron que fueron recibidos por el director territorial, el director de Derechos Humanos y un equipo interdisciplinario del ministerio.

Uno de los compromisos asumidos por la Dirección Territorial es la corrección de los errores jurídicos señalados en la Resolución 162, que había habilitado a la empresa a modificar el reglamento interno. Se reiteró que la empresa no puede cambiar unilateralmente el reglamento ni afectar la nómina mientras el proceso esté pendiente de apelación, tal como fue radicado el 13 de marzo del año en curso por el sindicato.

Los líderes de Sintrateléfonos ETB
Los líderes de Sintrateléfonos ETB anunciaron que en la compañía no pueden aplicarse presiones a los sindicalistas que se movilizaron - crédito @SindicatoETB/X

El Ministerio de Trabajo, a través de funcionarios de la Dirección Territorial, acompañará de cerca el avance del recurso de reposición y apelación presentado por la organización sindical.

Como parte de los acuerdos, se anunció que la viceministra de Trabajo convocará la mesa de diálogo establecida en la medida preventiva de noviembre de 2025. En ese espacio, se abordarán de manera estructural los problemas denunciados por el sindicato.

Los representantes del sindicato de ETB expresaron que ningún integrante de la administración puede ejercer represalias contra los trabajadores que participaron en la protesta, en coherencia con una medida preventiva que prohíbe los despidos como respuesta a las denuncias sindicales o a las acciones en defensa de derechos fundamentales.

El sindicato reiteró que, ante cualquier presión o acoso por parte de la administración hacia quienes participaron en la jornada, se deben reportar los casos para formalizar las denuncias ante el incumplimiento de la medida preventiva vigente.

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