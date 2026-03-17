Colombia

Resultado Super Astro Sol hoy: números ganadores del martes 17 de marzo de 2026

Esta lotería celebra dos sorteos al día, compruebe los números ganadores del primer sorteo de hoy

Guardar
Super Astro (Infobae)
Super Astro (Infobae)

Súper Astro Sol compartió los números ganadores de su más reciente sorteo celebrado este martes 17 de marzo de 2026.

Este popular juego le da la posibilidad de ganar hasta 42.000 veces la cantidad de su apuesta. Descubra si fue uno de los ganadores de hoy.

Resultados Súper Astro Sol

Signo y números ganadores del
Signo y números ganadores del Super Astro Sol del martes 17 de marzo de 2026. (Infobae)
  • Fecha: martes 17 de marzo de 2026.
  • Sorteo: 5386.
  • Número ganador: 1 7 9 6.
  • Signo ganador: Piscis.

A qué hora se juega Súper Astro

El texto examina el origen de la lotería en Colombia, destacando su larga tradición que se remonta al virreinato. Se señala la ausencia de registros precisos sobre los primeros juegos, muchos de los cuales eran clandestinos debido a la desaprobación oficial y religiosa. Créditos: Podcast generado con IA - Imagen Ilustrativa Infobae

Súper Astro tiene dos sorteos que se juegan prácticamente todos los días de la siguiente manera:

  • El Súper Astro Sol se celebra de lunes a sábado a las 16:00 horas.
  • El Súper Astro Luna que se celebra de lunes a viernes a las 22:50 horas, los sábados a las 22:45 horas y los domingos, así como días festivos, a las 20:30 horas.

Recuerde que solo se tiene un lapso de un año, contando a partir del día en que se realizó el sorteo, para cobrar el premio, de no hacerlo se perderá.

Para exigir el dinero se tiene que presentar el tiquete original sin enmendaduras y alteraciones, con las letras claras y legibles; también una fotocopia de la cédula de ciudadanía ampliada al 150%; y el formato SIPLAFT totalmente diligenciado que puedes encontrar en un punto de venta.

¿Cómo ganar el Súper Astro?

Boletos de lotería colombiana con
Boletos de lotería colombiana con números impresos, representando una tradición popular de juegos de azar en Colombia. - (Imagen Ilustrativa Infobae)

Para participar y tener la posibilidad de ganar uno de los miles de millones de pesos en premios del Súper Astro, primero se tiene que acercar a cualquiera de los puntos de venta de Su Red o Super Giros. O si se prefiere hacerlo en línea, se puede ingresar a la página oficial o descargar la aplicación de cualquiera de los dos distribuidores autorizados.

Posteriormente, se tienes que elegir la combinación ganadora la cual debe estar conformada por cuatro cifras del 0 al 9 más un signo zodiacal. También se puedes elegir los 12 signos zodiacales para aumentar las posibilidades de ganar.

Ya con la apuesta definida, hay que realizar el pago que va desde los 500 pesos hasta los 10 mil pesos por tiquete. Mientras mayor sea el pago, el premio por resultar ganador será más grande.

Para ganar el premio mayor, los cuatro números y el signo de la apuesta tiene que coincidir con los resultados del día, sin embargo, se tiene la posibilidad de obtener alguna recompensa desde los dos aciertos.

El premio mayor, es decir, para aquel que haya atinado las cuatro cifras y el signo, se define multiplicando 42 mil veces el monto apostado. Para quien atinó a tres de las cifras más el signo el dinero entregado se definirá multiplicando mil veces el monto apostado. Mientras que para aquel que atinó a dos cifras más el signo el premio ascenderá a 100 veces el monto apostado.

Cabe mencionar que los premios menores a 182 UVT ($8.565.830) serán pagados en los puntos de venta autorizados de cada distribuidor. Mientras que los premios iguales o mayores a 182 UV, el ganador deberá acercarse a un punto de venta SuRed o Super Giros para formalizarse como ganador, posteriormente el premio será pagado en las oficinas del Banco de Occidente a través de un cheque.

¿Qué impuestos se aplican en Súper Astro?

Boletos de lotería colombiana con
Boletos de lotería colombiana con números impresos, representando una tradición popular de juegos de azar en Colombia. - (Imagen Ilustrativa Infobae)

Los premios del Súper Astro están sujetos principalmente a dos impuestos:

Una retención en la fuente del 20%, que se aplica únicamente a premios iguales o superiores a 48 UVT (aproximadamente $1.709.136 a $2.259.120 pesos, según la fuente). Esta retención corresponde a un impuesto sobre los premios ganados en juegos de suerte y azar.

El Gravamen a los Movimientos Financieros (GMF) o impuesto 4x1000, que se cobra sobre las transacciones financieras realizadas al momento de la consignación o retiro del dinero del premio. Este impuesto es indirecto y lo asume el beneficiario del premio.

Además, para premios mayores a 182 UVT (alrededor de $6.600.000 o $8.500.000 según distintas referencias), el cobro se realiza por transferencia bancaria, aplicándose estos descuentos antes de que el ganador reciba el monto neto. Estos impuestos son obligatorios y se retienen en la fuente para garantizar el cumplimiento de las normativas fiscales en Colombia.

Temas Relacionados

Resultado Super Astro SolSuper AstroSuper Astro Solcolombia-noticiascolombia-loteríasLoterías de ColombiaÚltimas actualizaciones

Más Noticias

Histórica condena de la Corte Suprema por espionaje: filtración de datos de la Fuerza Aeroespacial comprometió la seguridad nacional

La decisión de la Sala Penal ratificó la responsabilidad de un ingeniero vinculado a un contrato de ciberseguridad, quien divulgó información sensible en plataformas digitales abiertas

Histórica condena de la Corte

Empresas y trabajadores tendrán varias dificultades a la hora de aplicar la negociación colectiva que estableció el Gobierno Petro

Especialistas advierten sobre la falta de mecanismos claros y los desafíos para pymes frente a los nuevos acuerdos sectoriales

Empresas y trabajadores tendrán varias

Vecinos denuncian proliferación de ratas en sectores residenciales de Bogotá por mal manejo de basuras

Hay preocupación entre los habitantes de la capital del país por la cantidad de plagas surgidas en los sectores transitados por residentes y trabajadores

Vecinos denuncian proliferación de ratas

Millonarios vs. Atlético Nacional EN VIVO, fecha 12 de la Liga BetPlay: siga el minuto a minuto del partido en El Campín

El clásico del fútbol profesional colombiano se volverá a reeditar por el campeonato local, tras la clasificación del cuadro azul en la Copa Sudamericana

Millonarios vs. Atlético Nacional EN

Condenaron a soldado del Ejército que vendió fusil a un grupo delincuencial en Medellín: “Su actuación fue grave”

Voceros de la Justicia Penal Militar y Policial aseguraron que hay un cabo de la misma brigada que facilitó la comercialización del arma

Condenaron a soldado del Ejército
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

Alias Primo Gay, líder de

Alias Primo Gay, líder de las disidencias en Antioquia, resultó herido en operativo del Ejército: esto se sabe

Las Fuerzas Militares bombardearon campamentos de las disidencias de ‘Iván Mordisco’ en Arauca y Casanare: van tras ‘Antonio Medina’

Video: delincuencia común extorsiona comerciantes en Santa Rosa de Osos, Antioquia, bajo el nombre de las disidencias de las Farc

Conductor está en una UCI de Cali tras omitir un retén ilegal de las disidencias de las Farc en vía de Jamundí, Valle del Cauca

Masacre en Cimitarra, Santander, dejó cuatro muertos: dos eran sospechosos del asesinato de una docente en Antioquia

ENTRETENIMIENTO

Roberto Velásquez defendió el reingreso

Roberto Velásquez defendió el reingreso de Altafulla a ‘La casa de los famosos’ de las críticas de los fans: “Se lo pasaba durmiendo”

Participante de ‘MasterChef Celebrity 2026′ tuvo un accidente que afectó su rostro: “Me quemé con aceite”

Alexa y Tebi se besaron en ‘La casa de los famosos’, a pesar de que ambos tienen pareja fuera del programa: “Están jugando con fuego”

Mari Manotas se refirió a las razones por las que terminó su relación con el empresario Alejandro Calderón: “Yo creo que ahí tengo una oportunidad”

Andrea Valdiri reveló cómo convenció a su novio para que la ayudara con el lujoso carro que le regaló a su hija Isabella en sus 15 años

Deportes

Millonarios vs. Atlético Nacional EN

Millonarios vs. Atlético Nacional EN VIVO, fecha 12 de la Liga BetPlay: siga el minuto a minuto del partido en El Campín

Luis Javier Suárez lideró la carga en la remontada del Sporting Lisboa contra Bodø Glimt en la Champions League

Cuándo vuelve a jugar Luis Suárez en Champions con el Sporting de Lisboa: le espera un duro partido

Directivo de la Federación Colombiana de Fútbol lanzó fuerte crítica contra Jhon Jader Durán: “Muy mal muchacho”

Bucaramanga se molestó con la Dimayor porque les reprogramaron el partido contra Once Caldas: sus rivales no pudieron viajar por culpa de la aerolínea