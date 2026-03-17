Paloma Valencia aseguró que Petro le entregó el control de las empresas a los sindicatos y el Presidente respondió: “Aumentará la riqueza”

Petro y Paloma Valencia chocaron por sus posturas contrapuestas sobre los trabajdores - créditos @PalomaValenciaL/X | @gustavopetrourrego/IG

Paloma Valencia, candidata a la Presidencia de la República por el Centro Democrático, denunció el 17 de marzo de 2026 en redes sociales los efectos negativos que, según ella, tendría el decreto 0234 de 2026, con el que el Gobierno nacional busca modificar la posición de los trabajadores en las empresas.

A criterio de la también senadora, el articulado perjudica al sector empresarial, puesto que otorga información clave de las compañías a los sindicatos, permitiendo a los empleados tener acceso a datos financieros de las organizaciones, lo que crea un desequilibrio entre empleado y empleador.

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Paloma Valencia, candidata a la Presidencia de la República por el Centro Democrático, denunció via redes sociales los efectos negativos del decreto 0234 de 2026 - crédito @PalomaValencial/X

“El Gobierno sacó un Decreto que prácticamente le entrega el manejo de las empresas a los sindicatos. Van a tener acceso a toda la información financiera de la compañía y a los secretos empresariales”, escribió Valencia en su cuenta de X.

Otro de los cuestionamientos de la senadora de oposición sobre la pertinencia del decreto apunta a que este obliga a los trabajadores a pagar una comisión a los sindicatos, sin importar si pertenecen a ellos.

“Todos los trabajadores deberán pagar la cuota sindical, sin importar si están afiliados o no, y las empresas quedarán cobijadas por acuerdos sindicales por sectores. Esto va a acabar con el sector productivo. Los sindicatos se van a apoderar de las empresas”, expuso la aspirante presidencial.

La respuesta de Gustavo Petro a Paloma Valencia

En reacción a los argumentos de la candidata Paloma Valencia, el presidente de la República, Gustavo Petro, utilizó la misma plataforma digital para señalar que el decreto 0234 de 2026 está vigente en países de Europa y en Estados Unidos.

El jefe de Estado aseguró que se le han quitado los derechos a los trabajadores, enfatizando que Colombia tiene la jornada más larga y la más baja productividad - crédito @petrogustavo/X

“En decreto de mejoramiento de la posicion de las y los trabajadores en una empresa respecto a su poder de negociación existe en la realidad en Europa y en EEUU y en todos los países desarrollados como Japón y Corea del sur. Muchos trabajadores son dueños de empresas en Corea del sur, etc. No sé ve obstáculo al desarrollo en ninguno de estos países (sic)”, señaló.

El mandatario colombiano argumentó que “la constitución de Colombia ordena un Estatuto del Trabajo que debe ser presentado por mi gobierno el 20 de julio en el nuevo congreso elegido en Colombia, será mi gobierno quien lo presente. Será allí norma legal el salario vital y sus formas de calcularse y los derechos del pueblo trabajador (sic)”.

El jefe de Estado defendió en un extenso mensaje la resolución orientada, según indicó, a restablecer derechos perdidos y otorgar más herramientas a los trabajadores a la hora de negociar con los empleadores.

Petro señaló que con mayor salario a los trabajadores se puede mejorar su calidad de vida - crédito @petrogustavo/X

“En estás décadas se le han quitado los derechos a los trabajadores, como la estabilidad laboral, el salario que permita vivir, el derecho a la pensión, han incrementado tanto la explotación laboral que teníamos la jornada más larga de la OCDE con Turquía y la más baja productividad de la orden (sic)”, sostuvo Petro.

Y agregó: “La productividad se mide por la del trabajo, no hay más productividad, y a partir del salario vital el aumento salarial real debe calcularse es con esta productividad. Así aumentará la riqueza en toda la sociedad”.

En su análisis, señaló que la universidad gratuita, la salud preventiva, el derecho a la pensión, el derecho a trabajar y estudiar deben ser normas y garantías reales en el Estatuto del Trabajo. “El Estatuto del trabajador y el salario vital que ordena la constitución permitirán un mejor nivel de vida a todas y todos los colombianos”.

En efecto, sostuvo que “el solo hecho que podamos garantizar pensiones al campesinado, que está contenido en el proyecto de ley de reforma pensional ya aprobado en el Congreso, pero detenido en la Corte Constitucional por demanda que puso la ex congresista que ahora nos critica aquí, nos permitirá el salto de calidad de vida de la población Colombiana (sic)”.