Colombia

Ingrid Betancourt defendió a Juan Daniel Oviedo tras las críticas por su alianza con Paloma Valencia para la primera vuelta: “Maldita envidia”

La irrupción del político bogotano como fórmula vicepresidencial de la aspirante del Centro Democrático reconfiguró el escenario político y desató una serie de ataques centrados en su vida privada y orientación sexual, según reseñó la exsenadora, directora del partido Oxígeno

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La excandidata presidencial denunció los ataques que estaría recibiendo, en especial, el aspirante vicepresidencial, por cuenta de su orientación sexual y su deseo de sumar en la campaña de la senadora de derecha - crédito @IbetancourtCol/X

La irrupción de Juan Daniel Oviedo como fórmula vicepresidencial de Paloma Valencia, con miras a la primera vuelta presidencial, el domingo 31 de mayo, continúa causando una oleada de ataques sustentados en su vida privada y orientación sexual. Así lo reseñó Ingrid Betancourt, directora de Oxígeno, que en sus redes sociales afirmó cómo la candidatura estaría siendo blanco de un patrón de juego sucio por parte, según ella, de sectores afines al Gobierno.

Betancourt puntualizó que el 8 de marzo quedó demostrado el peso electoral de Oviedo, que logró una votación considerable en La Gran Consulta, hecho que, a su entender, alteró las expectativas de partidos rivales. “La masiva votación que obtuvo Juan Daniel Oviedo en las urnas cambió el tablero político”, afirmó la excandidata presidencial, exsenadora y que en la actualidad viene de quedar al margen en los comicios legislativos, pues no logró el umbral.

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La excandidata presidencial Ingrid Betancourt
La excandidata presidencial Ingrid Betancourt salió en defensa de la alianza entre Juan Daniel Oviedo y Paloma Valencia, con miras a los comicios del 31 de mayo, en los que Colombia acudirá a escoger nuevo presidente - crédito Colprensa - suministrada a Infobae Colombia

Al examinar la naturaleza de las críticas, Betancourt sostuvo que el detonante fue la decisión de Valencia de sumarlo como vicepresidente. “Cuando Paloma Valencia decide incluirlo como su fórmula vicepresidencial, la candidatura comienza a proyectarse como una combinación de liderazgo político con capacidad técnica. Y fue justo en ese momento cuando iniciaron los ataques. No contra sus propuestas. No por su experiencia, sino por su orientación sexual”, detalló.

Los ataques que Ingrid Betancourt identificó contra la campaña Valencia - Oviedo

En consecuencia, la excongresista identificó episodios de hostigamiento provenientes de sectores, incluso, cercanos ideológicamente a la candidatura de derecha. “El primer episodio vino desde el entorno político del candidato Abelardo de la Espriella. En redes sociales comenzaron a circular comentarios con desinformación, con declaraciones editadas y descontextualizadas y sobre todo abiertamente homofóbicas", expresó la mujer, exsecuestrada de las Farc.

Paloma Valencia y Juan Daniel
Paloma Valencia y Juan Daniel Oviedo ya recibieron la 'bendición' del expresidente Álvaro Uribe Vélez - crédito Colprensa

Desde su óptica, lo más inquietante fue el silencio de De La Espriella frente a lo que serían estos ataques. “Sobre todo después de su episodio de burla contra Juan Daniel Oviedo que propulsó el estrellato electoral del último”, afirmó Betancourt, que prosiguió en su exposición y trajo a colación al presidente de la República, Gustavo Petro, y a la exalcaldesa de Bogotá, que con sus declaraciones -a su parecer- la habrían emprendido contra el político.

Habló de plumas y lentejuelas cuando él se pasea cogido de la mano con mujeres trans exhibiendo su propia condición de sexualidad diferente. Y para rematar apareció Claudia López, perteneciente a la misma comunidad Lgbti+ cuestionando políticamente a Oviedo, como si toda esa comunidad tuviera la obligación de apoyarla solo a ella. Poco les importan los problemas del país, es decir, nos volvieron el debate político como un reality show”, sostuvo.

De acuerdo con la política colombo-francesa, la adopción de discursos discriminatorios revela el temor de distintos sectores políticos a confrontar ideas y trayectorias de vida. Y sentenció que “cuando una campaña necesita el prejuicio para tratar de debilitar al adversario, no es fortaleza ni inteligencia política. Es miedo de debatir ideas, confrontar trayectorias, miedo a competir con quienes han demostrado capacidad, preparación, credibilidad pública”.

Ingrid Betacourt se indignó por
Ingrid Betacourt se indignó por el silencio de Abelardo de la Espriella frente a lo que serían los ataques a Juan Daniel Oviedo - crédito Diego Pineda/Colprensa

Fue entonces cuando dijo que la envidia es la raíz de estas conductas y que en política es reflejo de una actitud de “malos perdedores”, pues tendrían temor del éxito de esta dupla, que ya marca un 17.5% en la reciente encuesta de Atlas-Intel, dada a conocer el jueves 12 de marzo. “Maldita envidia (...) Ahí les dejo para que revisen sus pasiones”, expresó la mujer, que se sumó a la coalición como una de las voces preponderantes, al lado del expresidente Álvaro Uribe.

De hecho, también abordó las diferencias dentro de la alianza recientemente conformada. “Eso es lo que ha hecho Paloma Valencia con Juan Daniel Oviedo. Con él he tenido fuertes diferencias, en la campaña al Senado nos dio palo, con sus periodicazos y nos criticó fuertemente. Estoy completamente desacuerdo con su defensa de la JEP y eso que yo apoyé el proceso de paz de 2016″, reconoció la exsenadora, que aún así está dispuesta a sumar en la contienda.

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