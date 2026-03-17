Estos son los nuevos detalles del incidente de un helicóptero atravesado en El Dorado: 64 registros analizados, una nueva misión y 24 horas para enviar pruebas

La exigencia del órgano de control busca identificar si existieron errores administrativos y determinar acciones sobre eventuales deficiencias en la gestión de seguridad aérea tras la entrada no autorizada de un helicóptero - crédito Colprensa/FAC

Un incidente aéreo en el aeropuerto El Dorado de Bogotá ha puesto en duda las prácticas de seguridad en la principal terminal aérea de Colombia, luego de que un helicóptero militar presuntamente cruzara una pista sin autorización.

La situación provocó una alerta y desencadenó investigaciones oficiales.

El incidente, ocurrido el 20 de febrero, implicó a una aeronave militar que solo transportaba a su tripulación y realizaba la ruta Bogotá-Neiva antes de asignarse a una nueva misión.

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Las autoridades investigan la causa exacta, mientras la ministra de Transporte, María Fernanda Rojas, señaló que la única certeza es que el helicóptero estaba ocupado exclusivamente por personal militar. Hasta el momento, no se han divulgado nombres ni rangos de los involucrados.

Fuentes militares informaron a Semana que, en efecto, había personal militar en la aeronave, aunque descartaron la presencia de generales a bordo. Precisaron que el recorrido correspondía a la ruta Bogotá-Neiva y que, posteriormente, la tripulación iniciaría una nueva misión, cuyos detalles no fueron divulgados.

La investigación oficial busca establecer si la responsabilidad del incidente recae en la tripulación militar o en fallas de las instrucciones emitidas por la torre de control. “Será la investigación la que determine quién cometió el mal procedimiento, si fue la aeronave militar o las indicaciones de la controladora”, dijo una fuente militar citada por Semana.

María Fernanda Rojas es la ministra de Transporte - crédito Ministerio de Transporte

De acuerdo con La Fm, la Aerocivil presentó un informe técnico elaborado tras analizar 64 registros de radar y 915 datos del sistema de comunicaciones de la torre.

Este informe permitió reconstruir los hechos y formular recomendaciones orientadas a fortalecer la seguridad del tráfico aéreo. Rojas advirtió sobre los riesgos de especular en torno a un tema delicado para las operaciones nacionales.

Tras el hecho, los militares implicados fueron asignados a otras responsabilidades mientras avanzan las pesquisas, según Semana. La Procuraduría General de la Nación exigió a la Aerocivil y a la Fuerza Aeroespacial Colombiana información detallada y estableció un plazo de 24 horas para el envío de documentación, detalló La Fm.

El órgano de control revisará si existieron fallas administrativas o responsabilidades en la gestión de la seguridad y si se implementaron las medidas necesarias para proteger los derechos de los pasajeros y la continuidad del servicio aéreo.

Además, se reportó un segundo incidente el 13 de marzo, con otra aeronave del Ejército Nacional, lo que llevó a nuevas revisiones de los procedimientos y registros operacionales, informó la Aerocivil a La Fm.

La atención permanece centrada en las decisiones que adopten las autoridades, mientras ya cuentan con un informe técnico que servirá como base para determinar posibles medidas correctivas dirigidas a fortalecer la seguridad de la aviación civil en Colombia.

Los pilotos de un helicóptero militar enfrentan denuncia penal por cruce de pista en El Dorado

Los pilotos de un helicóptero militar modelo Black Hawk afrontan una denuncia penal tras cruzar en repetidas ocasiones la pista principal del Aeropuerto Internacional El Dorado de Bogotá durante operaciones comerciales, acto realizado el 13 de marzo de 2026 que, según la Fiscalía General de la Nación, puso en riesgo la seguridad de miles de pasajeros y plantea dudas sobre la coordinación en el principal terminal aéreo del país.

El supervisor de la torre permitió que el joven diera instrucciones a pilotos sin la presencia de su padre, en uno de los aeropuertos más transitados de la región - crédito Colprensa

La situación se agrava por el antecedente de un incidente similar menos de un mes antes, lo que intensifica el debate sobre los procedimientos de seguridad en operaciones militares dentro de aeropuertos civiles, según reportó el medio Infobae.

La investigación penal detallada por la Fiscalía se sustenta en hechos recogidos por Caracol Radio W, que publicó audios donde una controladora evidencia su alarma al registrar que la aeronave militar atravesaba la pista 14 derecha mientras otros aviones estaban en aproximación y despegue, indicando: “No entiendo qué está haciendo… nuevamente está cruzando la trayectoria de la pista derecha”.

A este momento se suma la instrucción a los pilotos para que se dirigieran hacia una cancha de fútbol militar próxima a instalaciones de la fuerza pública, una orden que muestra la tensión y la urgencia presentes en la torre de control.

El propio ministro de Defensa Pedro Sánchez, quien cuenta con experiencia como piloto de la Fuerza Aérea Colombiana, pidió calma y subrayó ante Caracol Radio que debe escucharse la grabación íntegra antes de formular conclusiones, ya que “lo que uno puede inferir aquí en este momento es que están hablando de dos cosas distintas y eso puede producir la confusión”.

La densa neblina provoca restricción aérea en el aeropuerto El Dorado de Bogotá, según la Aeronáutica Civil - crédito @AerocivilCol/X

Sánchez advirtió sobre la complejidad del control aéreo en situaciones de alta presión, diciendo que “un segundo que uno se demore en tomar una decisión puede producir eventos fatales”.