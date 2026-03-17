Daniel Noboa lanzó pulla a Gustavo Petro en medio de la polémica por bombardeo en zona fronteriza: “En Colombia les dan espacio a la familia de Fito”

El cruce de mensajes entre ambos mandatarios agudiza la crisis diplomática entre Colombia y Ecuador - créditos @danielnoboaok/IG | @gustavopetrourrego/IG | Fuerzas Militares de Ecuador

La movida mañana del martes 17 de marzo de 2026 en materia diplomática entre los gobiernos de Colombia (en cabeza de Gustavo Petro) y Ecuador (Daniel Noboa) por cuenta de los detalles aún por confirmarse de una serie de bombardeos que se presentaron en zona de frontera, dejó un nuevo round en las redes sociales.

En esta ocasión, por la respuesta de Noboa la Petro vía X, y que no se dio no en los mejores términos.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

Y es que en la publicación que el mandatario ecuatoriano compartió, le lanzó un par de dardos al Gobierno Petro, en medio de la lucha antidrogas, uno de los puntos claves que, por ejemplo, fue parte de la agenda en la reunión bilateral que tuvo el jefe de Estado colombiano con Donald Trump el 3 de febrero de 2026 en la Casa Blanca (Washington).

“Desde el primer día hemos combatido al narcoterrorismo en todas sus formas: a los que operan en las calles y a los que, desde la política o incluso desde la función judicial, se prestan para proteger a los delincuentes”, inicia su mensaje Noboa en X.

Este fue uno de los mensajes que dejó el presidente de Ecuador, Daniel Noboa, la mañana del martes 17 de marzo de 2026 - crédito @DanielNoboaOk/X

El jefe de Estado ecuatoriano resaltó las acciones por parte su administración, y destacó que parte de los resultados han sido en contra de, lo que para Noboa, son células de estructuras criminales del país vecino.

“Hoy, junto a la cooperación internacional, continuamos en esa lucha, bombardeando los lugares que servían de escondite para estos grupos, en gran parte colombianos que su mismo gobierno permitió infiltrarse en nuestro país por descuido de su frontera”, argumentó en su publicación Noboa.

Más adelante, el presidente de Ecuador apuntó contra su homólogo vecino: “Presidente Petro, sus declaraciones son falsas; estamos actuando en nuestro territorio, no en el suyo”.

Por todo lo anterior, Noboa no dejó pasar la ocasión y le lanzó una pulla a su colega: “Nosotros no daremos un paso atrás. Mientras en Colombia les dan espacio a la familia de Fito (haciendo alusión a osé Adolfo Macías Villamar, alias Fito, capturado y extraditado a los EE. UU.), que cruzaron al país en pleno toque de queda nacional, coincidentemente al mismo tiempo que la excandidata Luisa González”.

Al final. Noboa señaló que seguirán en su ofensiva contra las organizaciones dedicadas al narcotráfico y que utilizan las aguas del Pacífico como corredor para llegar a mercados en Centro Norteamérica, además de Europa y Así.

“Nosotros seguiremos limpiando y levantando a Ecuador”, cerró Noboa.

Petro le respondió a Noboa la misma mañana del martes 17 de marzo de 2026 a través de X - crédito @petrogustavo/X

Las palabras del mandatario ecuatoriano hicieron recordar las que Petro mencionó el 18 de enero de 2024, cuando El Tiempo recordó en un informe la declaración del presidente colombiano sobre la posible presencia de “Fito” en territorio nacional: “Si es una realidad (que alias Fito está en Colombia), la orden es capturarlo y la inteligencia policial está trabajando ante los indicios para confirmar ese tipo de afirmaciones. Todo gran criminal tiene que ser capturado y Colombia ha de capturar a sus más grandes criminales”.

El presidente Petro exige explicaciones tras hallar 27 cuerpos calcinados en la frontera

La crisis diplomática se agudizó el martes 17 de marzo de 2026 luego de que Gustavo Petro cuestionara la oficial versión de Daniel Noboa, presidente de Ecuador, acerca de los recientes bombardeos registrados en la frontera binacional.

Petro reclamó la falta de una explicación satisfactoria sobre el origen de 27 cuerpos calcinados hallados en la zona y reiteró su pedido de esclarecimiento sobre si la orden de ataque provino o no del lado ecuatoriano, en lo que no se descarta, podría ser una posible violación territorial.

La preocupación del mandatario colombiano, transmitida mediante mensajes en la red social X y durante un Consejo de Ministros, situó en el centro del debate la amenaza de una escalada militar y el respeto a la soberanía.

“Hay 27 cuerpos calcinados y la explicación no es creíble”, destacó el presidente, al advertir que el hallazgo de artefactos explosivos junto a cultivos de familias que han abandonado la hoja de coca agrava el escenario humanitario.

En el encuentro ministerial de la noche del 16 de marzo, Petro presentó proyectos alternativos de sustitución de cultivos en la zona, liderados por Gloria Miranda, directora de Sustitución de Cultivos de Uso Ilícito, como parte de una estrategia para limitar la presencia de actores armados ilegales.

El presidente colombiano amplió la denuncia durante el Consejo de Ministros, afirmando que existe una grabación que dejaría constancia de bombardeos originados desde Ecuador:

“Han aparecido bombas, una bomba tirada desde avión. Se va a investigar bien los modos, muy en la frontera con Ecuador. Ratificando un poco mi sospecha, pero hay que investigarla bien, de que están bombardeándonos desde el Ecuador y no son los grupos armados. Ya van muchos estallidos. Ya hay una grabación que creo debe hacerse pública. No lo hicimos nosotros, llegó, porque eso proviene de Ecuador”, informó Petro.