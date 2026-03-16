Sergio Fajardo rechazó las declaraciones de Cepeda y Petro sobre Antioquia: “Trivializan el significado de la cultura antioqueña”

El candidato presidencial rechazó las declaraciones de Iván Cepeda y Gustavo Petro sobre Antioquia, departamento en el que fue gobernador - crédito @sergio_fajardo/X

Iván Cepeda, aspirante a la presidencia por el Pacto Histórico, fue cuestionado tras referirse al departamento de Antioquia en relación con el paramilitarismo y el narcotráfico.

“Antioquia se convirtió en cuna de la parapolítica, de la narcoeconomía y del terrorismo de Estado. Surgió una alianza nefasta entre sectores económicos, políticos y armados que utilizaron la represión, el miedo y el exterminio para proteger intereses, acumular riquezas a costa de la vida de las poblaciones en territorios rurales y urbanos”, aseveró Cepeda.

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Iván Cepeda, aspirante a la presidencia por el Pacto Histórico, fue cuestionado tras referirse al departamento de Antioquia en relación con el paramilitarismo y el narcotráfico - crédito Nathalia Angarita/REUTERS

El presidente Gustavo Petro, a través de su cuenta oficial en X, sostuvo que existe una percepción errónea sobre la realidad de Antioquia y subrayó que, en su opinión, la región enfrenta problemas estructurales persistentes.

“Al pueblo trabajador del que se enorgullece la élite antioqueña, lo masacraron los paramilitares dirigidos por la narcopolítica de Antioquia”, señaló Petro.

Al respecto, el candidato presidencial Sergio Fajardo, que fue gobernador de Antioquia, rechazó las declaraciones del candidato presidencial y el presidente colombiano.

A través de un video publicado en su cuenta oficial de X, Fajardo indicó que las afirmaciones de los líderes políticos nacionales constituyen a un supuesto ataque injustificado contra Antioquia.

“Otra vez, este fin de semana, el presidente Petro y su candidato Iván Cepeda unieron fuerzas para atacar al departamento de Antioquia”, sostuvo Sergio Fajardo, exgobernador del departamento, en un video publicado en su cuenta oficial de X.

Fajardo recordó que meses atrás, el mandatario nacional “sacó de la cárcel a uno de los peores criminales y lo puso en frente de la alcaldía y la gobernación y los convirtió en actores públicos, políticos. Les dio una voz”.

Según el exalcalde de Medellín, “ahora desconocen la historia del departamento de Antioquia. Con su ceguera ideológica trivializan lo que ha significado la construcción de la cultura antioqueña”.

Sergio Fajardo indicó que las afirmaciones de los líderes políticos nacionales constituyen a un supuesto ataque injustificado contra Antioquia - crédito Sergio Acero/REUTERS

El exgobernador advirtió que los recientes señalamientos generan confrontación en la región y profundizan divisiones.

“Minimizan los sentidos que le da Antioquia a su desarrollo. Se burlan de lo que se ha construido y de esa manera llevan rabia y confrontación, resentimiento”, manifestó Fajardo. Añadió que “habitualmente hablan de construir la paz, pero así nunca se va a construir la paz”.

Al referirse a su experiencia al frente del departamento, el candidato presidencial aseguró que conoce el territorio, su composición social y los desafíos históricos que enfrenta la región.

“Yo tuve el honor de ser alcalde y gobernador de Antioquia. Conozco todo su territorio, conozco la composición social, conozco sus problemas, sus dolores, sus posibilidades infinitas”, puntualizó.

Subrayó que el departamento ha superado momentos difíciles y ha contado con el apoyo del país.

“Hemos pasado por momentos muy amargos y hemos recibido la ayuda de Colombia. Nos han acompañado en momentos muy difíciles, pero para avanzar tenemos que sanar las heridas, no abrir las heridas, no confrontar lo que no se tiene que confrontar. Tenemos que reconocerlas para transformarnos”, precisó el exmandatario local.

Para Fajardo, “Antioquia significa resiliencia. Antioquia significa una comunidad echada para adelante. Antioquia significa una comunidad diversa”.

Destacó el papel de la región en el desarrollo del país y cuestionó los discursos que, en su opinión, promueven el resentimiento. “Antioquia puede contribuir y siempre ha contribuido al desarrollo de nuestro país, pero de esa manera, como lo han hecho, hacen daño, llevan resentimiento, llevan rencor, llevan rabias, no construyen, destruyen”.

Finalmente, el exgobernador hizo un llamado a la reconciliación y al reconocimiento de la diversidad. “Nosotros hoy tenemos que ser la expresión de la resiliencia, que se puede avanzar, que nosotros podemos construir en lugar de volvernos en el pasado, quedarnos en este presente para destruirnos”, concluyó.

Gustavo Petro criticó a las élites antioqueñas por ignorar la historia violenta del departamento y la invisibilización de sus víctimas - crédito @petrogustavo/X

En otra publicación, Sergio Fajardo indicó que “Medellín pasó del miedo a la esperanza gracias al trabajo de nuestra alcaldía, cuando en el momento más oscuro de la ciudad decidimos apostarle a la educación”.