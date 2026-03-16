Colombia

Sergio Fajardo rechazó las declaraciones de Cepeda y Petro sobre Antioquia: “Trivializan el significado de la cultura antioqueña”

El exgobernador de Antioquia recordó que el departamento ha atravesado situaciones difíciles y afirmó que la región logró salir adelante gracias a la resiliencia de su gente y al apoyo de otras regiones del país

Guardar

El candidato presidencial rechazó las declaraciones de Iván Cepeda y Gustavo Petro sobre Antioquia, departamento en el que fue gobernador - crédito @sergio_fajardo/X

Iván Cepeda, aspirante a la presidencia por el Pacto Histórico, fue cuestionado tras referirse al departamento de Antioquia en relación con el paramilitarismo y el narcotráfico.

“Antioquia se convirtió en cuna de la parapolítica, de la narcoeconomía y del terrorismo de Estado. Surgió una alianza nefasta entre sectores económicos, políticos y armados que utilizaron la represión, el miedo y el exterminio para proteger intereses, acumular riquezas a costa de la vida de las poblaciones en territorios rurales y urbanos”, aseveró Cepeda.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

Iván Cepeda, aspirante a la
Iván Cepeda, aspirante a la presidencia por el Pacto Histórico, fue cuestionado tras referirse al departamento de Antioquia en relación con el paramilitarismo y el narcotráfico - crédito Nathalia Angarita/REUTERS

El presidente Gustavo Petro, a través de su cuenta oficial en X, sostuvo que existe una percepción errónea sobre la realidad de Antioquia y subrayó que, en su opinión, la región enfrenta problemas estructurales persistentes.

“Al pueblo trabajador del que se enorgullece la élite antioqueña, lo masacraron los paramilitares dirigidos por la narcopolítica de Antioquia”, señaló Petro.

Al respecto, el candidato presidencial Sergio Fajardo, que fue gobernador de Antioquia, rechazó las declaraciones del candidato presidencial y el presidente colombiano.

A través de un video publicado en su cuenta oficial de X, Fajardo indicó que las afirmaciones de los líderes políticos nacionales constituyen a un supuesto ataque injustificado contra Antioquia.

“Otra vez, este fin de semana, el presidente Petro y su candidato Iván Cepeda unieron fuerzas para atacar al departamento de Antioquia”, sostuvo Sergio Fajardo, exgobernador del departamento, en un video publicado en su cuenta oficial de X.

Fajardo recordó que meses atrás, el mandatario nacional “sacó de la cárcel a uno de los peores criminales y lo puso en frente de la alcaldía y la gobernación y los convirtió en actores públicos, políticos. Les dio una voz”.

Según el exalcalde de Medellín, “ahora desconocen la historia del departamento de Antioquia. Con su ceguera ideológica trivializan lo que ha significado la construcción de la cultura antioqueña”.

Sergio Fajardo indicó que las
Sergio Fajardo indicó que las afirmaciones de los líderes políticos nacionales constituyen a un supuesto ataque injustificado contra Antioquia - crédito Sergio Acero/REUTERS

El exgobernador advirtió que los recientes señalamientos generan confrontación en la región y profundizan divisiones.

“Minimizan los sentidos que le da Antioquia a su desarrollo. Se burlan de lo que se ha construido y de esa manera llevan rabia y confrontación, resentimiento”, manifestó Fajardo. Añadió que “habitualmente hablan de construir la paz, pero así nunca se va a construir la paz”.

Al referirse a su experiencia al frente del departamento, el candidato presidencial aseguró que conoce el territorio, su composición social y los desafíos históricos que enfrenta la región.

“Yo tuve el honor de ser alcalde y gobernador de Antioquia. Conozco todo su territorio, conozco la composición social, conozco sus problemas, sus dolores, sus posibilidades infinitas”, puntualizó.

Subrayó que el departamento ha superado momentos difíciles y ha contado con el apoyo del país.

“Hemos pasado por momentos muy amargos y hemos recibido la ayuda de Colombia. Nos han acompañado en momentos muy difíciles, pero para avanzar tenemos que sanar las heridas, no abrir las heridas, no confrontar lo que no se tiene que confrontar. Tenemos que reconocerlas para transformarnos”, precisó el exmandatario local.

Para Fajardo, “Antioquia significa resiliencia. Antioquia significa una comunidad echada para adelante. Antioquia significa una comunidad diversa”.

Destacó el papel de la región en el desarrollo del país y cuestionó los discursos que, en su opinión, promueven el resentimiento. “Antioquia puede contribuir y siempre ha contribuido al desarrollo de nuestro país, pero de esa manera, como lo han hecho, hacen daño, llevan resentimiento, llevan rencor, llevan rabias, no construyen, destruyen”.

Finalmente, el exgobernador hizo un llamado a la reconciliación y al reconocimiento de la diversidad. “Nosotros hoy tenemos que ser la expresión de la resiliencia, que se puede avanzar, que nosotros podemos construir en lugar de volvernos en el pasado, quedarnos en este presente para destruirnos”, concluyó.

Gustavo Petro criticó a las
Gustavo Petro criticó a las élites antioqueñas por ignorar la historia violenta del departamento y la invisibilización de sus víctimas - crédito @petrogustavo/X

En otra publicación, Sergio Fajardo indicó que “Medellín pasó del miedo a la esperanza gracias al trabajo de nuestra alcaldía, cuando en el momento más oscuro de la ciudad decidimos apostarle a la educación”.

Temas Relacionados

Sergio FajardoIván CepedaGustavo PetroAntioquiaElecciones 2026Elecciones ColombiaColombia-Noticias

Más Noticias

Mujer murió tras fuerte incendio en su vivienda en Yumbo, Valle: grabó video despidiéndose en medio de las llamas

La publicación en redes sociales está siendo analizada por las autoridades como pieza central para entender las causas del siniestro que, al parecer, fue provocado por la propia víctima mortal

Mujer murió tras fuerte incendio

Técnico del FPC puso su cargo a disposición de los directivos: sería el segundo entrenador despedido del equipo en apenas tres meses

Jaguares de Córdoba está en el puesto 18 de la tabla del descenso y lejos de los puestos de clasificación a las finales del fútbol profesional colombiano en el primer semestre del 2026

Técnico del FPC puso su

Joven de 20 años murió esperando un medicamento gestionado por EPS intervenida por el Gobierno Petro: tenía tutela con fallo a su favor

Se trata de Jeison Javier Pinzón Sandoval, quien recibió el diagnóstico de leucemia en febrero de 2025 y desde octubre del mismo año enfrentó dificultades para acceder al medicamento blinatumumab

Joven de 20 años murió

Jhonny Rivera aclaró por qué viajó con los papás de su esposa a la luna de miel: “La próxima semana viene mi mamá también”

El artista despejó dudas y señaló que en este momento están cumpliendo algunos compromisos que tenían antes del matrimonio y después si disfrutarán en pareja la ciudad que tenían entre sus planes

Jhonny Rivera aclaró por qué

Gustavo Petro le quitó el crédito a Federico Gutiérrez por la reducción de homicidios en Medellín: “Gracias a la política de Paz Total”

El alcalde de Medellín aseguró que el Gobierno nacional ha desatado una guerra moral en su contra ante la distancia que ha tomado del mandatario nacional por cuenta de su ideología política

Gustavo Petro le quitó el
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

Las Fuerzas Militares bombardearon campamentos

Las Fuerzas Militares bombardearon campamentos de las disidencias de ‘Iván Mordisco’ en Arauca y Casanare: van tras ‘Antonio Medina’

Video: delincuencia común extorsiona comerciantes en Santa Rosa de Osos, Antioquia, bajo el nombre de las disidencias de las Farc

Conductor está en una UCI de Cali tras omitir un retén ilegal de las disidencias de las Farc en vía de Jamundí, Valle del Cauca

Masacre en Cimitarra, Santander, dejó cuatro muertos: dos eran sospechosos del asesinato de una docente en Antioquia

Se conoció prueba de supervivencia de dos niñas secuestradas por las disidencias en El Bagre, Antioquia: por qué el video causa indignación

ENTRETENIMIENTO

Jhonny Rivera aclaró por qué

Jhonny Rivera aclaró por qué viajó con los papás de su esposa a la luna de miel: “La próxima semana viene mi mamá también”

Reapareció Verónica Giraldo, hermana de Karol G, con emotivo mensaje: “A veces nos toca alejarnos”

Luisa Fernanda W reveló la “señal divina” que le hizo pensar que Pipe Bueno era “la persona indicada”

Mari Manotas, ‘ex’ del comediante Alejandro Riaño, confirmó que terminó con su pareja: “Estoy entusada, me ha dado duro”

Karol G habló de lo que significa ser la primera latina ‘headliner’ del festival de Coachella: “Va a ser tan hermoso”

Deportes

Técnico del FPC puso su

Técnico del FPC puso su cargo a disposición de los directivos: sería el segundo entrenador despedido del equipo en apenas tres meses

Estos son los puntos que deben sumar los clubes del FPC para clasificar a las finales: equipos históricos hacen cuentas

Analista arbitral en Alemania aseguró que Luis Díaz debió haber sido expulsado minutos antes en el último partido del Bayern Múnich

Así despidió la barra del Atlético Bucaramanga a Aldair Quintana: piden a los directivos retirar el #1

Tribunal deportivo tomó fuerte decisión sobre la expulsión de Luis Díaz ante el Bayer Leverkusen: el colombiano quedará por fuera de las canchas