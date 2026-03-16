Colombia

María Fernanda Cabal habló de la dupla de Juan Daniel Oviedo y Paloma Valencia: “No me meto en la vida privada de nadie, ni en la cama de otro”

La senadora también expresó su inconformidad con la fórmula presidencial de Valencia, señalando que la “imposición” del exdirector del Dane afecta principios del Centro Democrático

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María Fernanda Cabal cuestionó el
María Fernanda Cabal cuestionó el rumbo de la campaña de Paloma Valencia por supuestas exigencias de Juan Daniel Oviedo - crédito Colprensa

Desde que Paloma Valencia oficializó a Juan Daniel Oviedo como su compañero de fórmula en la carrera presidencial, la controversia se ha instalado en forma persistente en el debate político colombiano.

Las críticas, provenientes de diversos sectores, han marcado el pulso de la discusión pública tras el anuncio de la senadora, generando reacciones en el entorno del Centro Democrático y entre figuras influyentes del partido.

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Uno de los pronunciamientos más destacados provino de María Fernanda Cabal, senadora del Centro Democrático, quien expresó su incomodidad acerca de la dinámica planteada por la candidatura conjunta.

Según relató en entrevista con El Tiempo, la molestia no radica en la orientación sexual de Oviedo, sobre la que afirmó: “No me importa su condición sexual porque yo no me meto en la vida de los demás ni en la cama de otro. Eso es su decisión individual”.

Cabal centró sus reparos en el manejo de las conversaciones internas y en lo que percibió como exigencias poco conciliadoras por parte de Oviedo.

La legisladora enfatizó que la invitación formulada por Valencia representó un gesto de apertura tras una consulta interna que, en sus palabras, “nos dio a todos una inmensa alegría porque yo pensé que no les iba a ir tan bien como les fue”.

En ese proceso, la candidatura obtuvo casi seis millones de votos, cifra que superó las previsiones iniciales. “En los cálculos que yo tenía, yo apostaba a tres ochocientos, cuatro millones de votos. Mire que sacaron casi seis”, subrayó.

La senadora interpretó este resultado como una señal de la vigencia del liderazgo de Álvaro Uribe Vélez en la política nacional: “Eso significa, primero, a mi juicio, puedo estar equivocada, que Uribe sigue siendo un gran elector”. A su vez, remarcó el mensaje transmitido por el electorado, al considerar que “Colombia quiere democracia, que Colombia no quiere comprar la continuidad del comunismo”.

En medio del ambiente de euforia tras la consulta, la designación de Oviedo generó una reacción inesperada por parte de algunos sectores del Centro Democrático.

Cabal recordó que su relación con el exdirector del Dane ha sido cordial desde hace años, aunque consideró inoportuno que, en su criterio, “esa imposición tocara puntos no negociables del Centro Democrático y fuera más allá de la derecha y de quienes sabemos que la JEP es un desastre y lo anticipamos”.

Los señalamientos públicos no se han limitado a la senadora. Otras voces dentro y fuera del partido han expresado reservas en torno a los términos de la alianza propuesta por Valencia y el alcance de las condiciones planteadas por Oviedo para aceptar la candidatura.

El entorno político ha seguido con atención las repercusiones de este acuerdo, que reconfigura parcialmente el mapa de alianzas en la antesala de la contienda presidencial.

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