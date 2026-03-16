Gustavo Bolívar advirtió sobre el ‘peligro’ que correría Juan Daniel Oviedo en un eventual gobierno de Paloma Valencia: “Se dejó utilizar”

El exprecandidato presidencial Gustavo Bolívar fue especialmente crítico con la fórmula entre Paloma Valencia y Juan Daniel Oviedo para la primera vuelta, por parte de la centro-derecha - crédito Colprensa - suministrada a Infobae Colombia

En declaraciones que causaron reacciones en el espectro político, el exsenador, exdirector del Departamento de Prosperidad Social (DPS) y exprecandidato presidencial Gustavo Bolívar advirtió el lunes 16 de marzo que la unión entre la candidata presidencial Paloma Valencia y el exdirector del Dane Juan Daniel Oviedo en la fórmula del Centro Democrático puede acarrear consecuencias negativas tanto en las urnas como en un eventual Gobierno.

Según Bolívar, en diálogo con Semana, Oviedo se integró a un movimiento que históricamente ha mantenido posturas contrarias a temas de diversidad sexual y derechos de las minorías, lo que podría desilusionar a parte importante de su base electoral. Un comentario que ya había adelantado en sus redes sociales y con el que expresó sus duros cuestionamientos frente a esta alianza, que ha sacudido el periodo de campañas presidenciales en Colombia.

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Paloma Valencia y Juan Daniel Oviedo consolidaron su alianza el 12 de marzo, tras varios días de negociaciones en las que pusieron las "cartas sobre la mesa" - crédito Sergio Acero/REUTERS

En sus afirmaciones al citado medio, el excongresista sostuvo que muchos de esos 1.255.510 votos que sacó el exdirector del Dane podrían migrar a otras candidaturas al percibir incoherencia entre los principios y la decisión de unirse a la aspirante del Centro Democrático.“Muchas personas, de esas que lo apoyaron para lograr más de un millón de votos en La Gran Consulta, ahora se irán hacia otro lado”, dijo el también exfuncionario del Ejecutivo..

Los motivos por los que Gustavo Bolívar calificó como error la alianza Paloma Valencia - Juan Daniel Oviedo

Según Bolívar, el Centro Democrático “siempre ha sido un enemigo de la diversidad sexual, del matrimonio igualitario, de la adopción de niños por parte de parejas homosexuales y de otros temas de manera abierta”. Y por ello, ante esa tradición partidaria, señaló que Oviedo aterrizará “en ese movimiento donde no los quieren”, por lo que no entiende por qué tomó la decisión de sumarse a la propuesta de Valencia, pese a que ya registran en las encuestas.

Gustavo Bolívar cuestionó la coherencia en la fórmula Oviedo-Valencia y señaló contradicciones clave - crédito Carlos Ortega/EFE - Juan Daniel Oviedo/Facebook

“No es algo coherente en donde Paloma se sienta bien y Oviedo se sienta bien con ella”, expresó el exsenador, que no dudó en expresar sus reparos. Para Bolívar, el matrimonio político Valencia-Oviedo es percibido como una alianza forzada que no responde a afinidades ideológicas, sino a un entendimiento utilitario, pues “simplemente (él) se dejó utilizar para que la señora ganara, pero no va a tener un rol creíble dentro de ese Gobierno”, remarcó el político.

Bolívar enfatizó que, a diferencia del resto de las fórmulas, la que integran Valencia y Oviedo carece de la sintonía y frescura que él observa en otras alianzas. “Uno ve que todas las fórmulas son muy orgánicas, menos la de Paloma, eso ya el país lo notó y se está conversando, no se siente bien esa fórmula, es un matrimonio por conveniencia y no va a salir bien”, afirmó Bolívar, que habló de José Manuel Restrepo con Abelardo de la Espriella e Iván Cepeda con Aida Quilcué.

Hay simpatizantes del Centro Democrático que están en contra de la coalición con Juan Daniel Oviedo, por sus posturas pro aborto y en defensa de la comunidad LGTBIQ+ - crédito REUTERS - Centro Democrático

En ese orden de ideas, el exdirector del DPS vaticinó lo que podría suceder si Valencia llega a la presidencia. “Oviedo va a estar anulado completamente porque ninguna de sus visiones de país tiene coincidencias mínimas con su presidenta”, e insistió en que el exdirector del Dane no tendría un “rol creíble” en un eventual Gobierno, en la medida que sus propuestas y posturas quedarían relegadas por la falta de afinidad con la jefatura presidencial.

Por último, Bolívar concluyó que la verdadera disputa electoral gira en torno a los votantes de centro. Así pues, se atrevió a decir que el candidato que logre seducir y mantener ese segmento tiene el camino despejado para reemplazar a Gustavo Petro en la Casa de Nariño, pese a que sea justamente Oviedo el que represente, en cierto modo, las más amplias opciones para conquistar sufragios en este segmento electoral.