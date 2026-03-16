Colombia

Buenas noticias para el Gobierno Petro por aval de la Procuraduría al cobro de nuevos impuestos de la emergencia económica

El organismo anotó que la legitimidad de las medidas tributarias depende de que se apliquen para corregir el desequilibrio en el sistema de salud, pero que si se destinan a otros propósitos, pierden su fundamento

Guardar
La emergencia económica estableció un
La emergencia económica estableció un nuevo impuesto al patrimonio en Colombia - crédito Leonardo Muñoz/EFE

La emergencia económica declarada en Colombia en diciembre de 2025 fue calificada de inconstitucional por la Procuraduría, pero el organismo avala la mayoría de las medidas tributarias temporales si los recursos recaudados se destinan exclusivamente a cubrir el déficit del sector salud.

El organismo sostiene que la inconstitucionalidad de la emergencia radica en que solo se justifica por la crisis del sistema sanitario, no por necesidades como sentencias judiciales o subsidios, y condiciona su apoyo a los nuevos impuestos a que los fondos sean usados solo para el financiamiento del sector salud. El impuesto al patrimonio desde 40.000 unidades de valor tributario (UVT), equivalentes a $2.094.960.000, y el aumento temporal del IVA al 19% para bebidas alcohólicas solo recibirían respaldo institucional bajo este requisito.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

El concepto institucional, de 45 páginas y enviado a la Corte Constitucional con la firma del procurador General de la República, Gregorio Eljach, reitera que “tan solo lo relacionado con la prestación del servicio de salud agravada por la crisis fiscal supera los presupuestos fácticos, valorativos y de suficiencia”. Así, la entidad delimita su apoyo al resaltar que ningún otro componente de la emergencia encuentra suficiente fundamento constitucional.

En febrero, Gregorio Eljach, procurador,
En febrero, Gregorio Eljach, procurador, había pedido a la Corte Constitucional tumbar cinco puntos de la emergencia económica - crédito Procuraduría

Y es que el Decreto 1474 de 2025 introdujo cargas fiscales extraordinarias para lograr un recaudo estimado de $11 billones, por medio de instrumentos como el impuesto al patrimonio desde 40.000 UVT, el incremento del IVA al 19% para bebidas alcohólicas y juegos de azar, y el impuesto especial para la estabilidad fiscal en el sector extractivo.

Juicios de finalidad, conexidad, necesidad y proporcionalidad

Al respecto, recalcó que, “en primer término, las medidas relacionadas con la ampliación temporal del impuesto sobre las ventas (artículos 1, 2, 3 y 7), el impuesto al patrimonio (artículos 4 y 5), la sobretasa al sector financiero (artículo 6), el impuesto especial para la estabilidad fiscal aplicable al sector extractivo (artículos 8 al 13) y el impuesto al consumo (artículos 15 al 19) superan los juicios de finalidad, conexidad, necesidad y proporcionalidad”.

Asimismo, enfatizó en que si la Corte Constitucional declara constitucional dicho decreto, las medidas tributarias establecidas en el Decreto 1474 de 2025 solo podrán destinarse al recaudo de recursos para cubrir el déficit fiscal del sector salud. Así, la validez de estas iniciativas tributarias está supeditada a la utilización para contrarrestar el desbalance sanitario; si se orientan a otros fines, la justificación desaparece, según el concepto remitido.

Medidas tributarias excepcionales y su impacto fiscal

La Procuraduría respalda la implementación acotada y temporal de figuras tributarias como el impuesto al patrimonio. Por eso, describió que “estas disposiciones tienen carácter transitorio y buscan incentivar el pago oportuno de obligaciones, reducir la litigiosidad administrativa y judicial, ampliar la base gravable real y generar un recaudo extraordinario de corto plazo”. No obstante, el respaldo depende de la destinación exclusiva de los fondos al déficit del sistema de salud.

La Corte Constitucional tumbó la
La Corte Constitucional tumbó la emergencia económica establecida por el Gobierno Petro en enero de 2026 - crédito Corte Constitucional

De igual forma, considera constitucionales los alivios tributarios transitorios, los ajustes en sanciones y la creación de un impuesto especial para la estabilidad fiscal en el sector extractivo, destacando su temporalidad y función ante una emergencia puntual.

Restricción sobre regalías y reparos constitucionales

El único punto que la Procuraduría solicita declarar inexequible es la prohibición de deducir las regalías de empresas de hidrocarburos y minería del impuesto sobre la renta. Señala que solo pidió “tumbar el artículo 14 de este decreto, el 1390, que establecía que las regalías por la explotación de recursos naturales no renovables no serían deducibles del impuesto sobre la renta”.

Añadió que “esta prohibición desconoce los principios de justicia y equidad, ya que obliga a tributar sobre una base que no refleja la verdadera capacidad económica del contribuyente”. Además, indica que dicha restricción altera el cálculo de la renta líquida gravable y contradice el diseño constitucional del sistema tributario, al impedir deducir un gasto de carácter obligatorio.

Criticó también la falta de justificación oficial suficiente para imponer esta restricción, ya que el Gobierno solo argumentó la necesidad de recaudo sin demostrar que otras alternativas serían ineficaces para enfrentar la emergencia.

El Ministerio de Salud definió,
El Ministerio de Salud definió, mediante la Resolución 2764 de 2025, estableció un aumento del 9,03% para el valor de la UPC en 2026 - crédito Mauricio Dueñas Castañeda/EFE

Crisis del sector salud, déficit y perspectivas estructurales

Detrás de la postura del órgano está la dimensión del déficit en la unidad de pago por capitación (UPC) y la crisis financiera del sistema de salud. En 2025, la Administradora de los Recursos del Sistema de Seguridad Social en Salud (Adres) destinó $88,4 billones a la UPC y proyecta desembolsar $101 billones en 2026. La siniestralidad comunicada por las EPS llegó al 109,5%, lo que representa un déficit presupuestal calculado en $5,95 billones.

Aunque se hizo un ajuste parcial en la UPC, persisten déficits estructurales. La Defensoría informó que “el ajuste proyectado de la UPC para 2026 corrige solo parcialmente el problema”. Por su parte, la Procuraduría afirmó que “optimizar la prestación del servicio de salud sin duda contribuirá a garantizar los derechos fundamentales de las personas”.

Según el análisis remitido a la Corte Constitucional, “si bien la situación fiscal del país reviste gravedad, únicamente el componente relacionado con la financiación del sistema de salud —en particular, lo concerniente a la suficiencia de la UPC y al aseguramiento— cumplía plenamente los presupuestos de sobreviniencia y suficiencia exigidos para la activación del estado de emergencia”. Por esta razón, la excepcionalidad solo tiene sustento en la coyuntura sanitaria, no en otros problemas estructurales de gasto o endeudamiento.

Temas Relacionados

ProcuraduríaImpuesto al PatrimonioEmergencia EconómicaColombia-EconomíaColombia-Noticias

Más Noticias

Desafortunado final para una bebé en Antioquia: murió ahogada tras caer en el inodoro de su casa

Las autoridades trabajan para esclarecer las causas del suceso, evaluar las condiciones de seguridad en el hogar e implementar medidas de prevención en las casas vecinas con presencia de menores de edad

Desafortunado final para una bebé

Centro Democrático desmintió a Gustavo Petro, que acusó a Álvaro Uribe de haber creado las Convivir: “Deje de repetir falsedades”

La colectividad opositora al Ejecutivo hizo una serie de claridades sobre el origen de las Cooperativas de Vigilancia y Seguridad Privada, resaltó la gestión del exmandatario en la revocatoria de entidades irregulares y negó cualquier responsabilidad en la expansión del paramilitarismo

Centro Democrático desmintió a Gustavo

Top 12 de las colombianas que están transformando a Colombia con tecnología

En organizaciones como Nubank, Tesla, LG Electronics y muchas otras, mujeres líderes están promoviendo transformaciones tecnológicas

Top 12 de las colombianas

Déficit fiscal de Colombia dispara alertas, pero Petro mantiene una tranquilidad inquietante: “El Gobierno proyecta una disminución”

El presidente indicó que se espera una economía más favorable a finales de 2026 y destacó que esto dependerá de varias acciones, incluyendo una alianza económica con el mercado chino

Déficit fiscal de Colombia dispara

Gustavo Bolívar advirtió sobre el ‘peligro’ que correría Juan Daniel Oviedo en un eventual gobierno de Paloma Valencia: “Se dejó utilizar”

El exdirector del DPS y exprecandidato presidencial por el Pacto Histórico entregó sus impresiones frente a la alianza entre la senadora del Centro Democrático y el exconcejal de Bogotá, que irán juntos a la primera vuelta presidencial tras efectuarse La Gran Consulta por Colombia

Gustavo Bolívar advirtió sobre el
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

Las Fuerzas Militares bombardearon campamentos

Las Fuerzas Militares bombardearon campamentos de las disidencias de ‘Iván Mordisco’ en Arauca y Casanare: van tras ‘Antonio Medina’

Video: delincuencia común extorsiona comerciantes en Santa Rosa de Osos, Antioquia, bajo el nombre de las disidencias de las Farc

Conductor está en una UCI de Cali tras omitir un retén ilegal de las disidencias de las Farc en vía de Jamundí, Valle del Cauca

Masacre en Cimitarra, Santander, dejó cuatro muertos: dos eran sospechosos del asesinato de una docente en Antioquia

Se conoció prueba de supervivencia de dos niñas secuestradas por las disidencias en El Bagre, Antioquia: por qué el video causa indignación

ENTRETENIMIENTO

Jhonny Rivera aclaró por qué

Jhonny Rivera aclaró por qué viajó con los papás de su esposa a la luna de miel: “La próxima semana viene mi mamá también”

Reapareció Verónica Giraldo, hermana de Karol G, con emotivo mensaje: “A veces nos toca alejarnos”

Luisa Fernanda W reveló la “señal divina” que le hizo pensar que Pipe Bueno era “la persona indicada”

Mari Manotas, ‘ex’ del comediante Alejandro Riaño, confirmó que terminó con su pareja: “Estoy entusada, me ha dado duro”

Karol G habló de lo que significa ser la primera latina ‘headliner’ del festival de Coachella: “Va a ser tan hermoso”

Deportes

Se va otro entrenador del

Se va otro entrenador del FPC: este es el técnico que puso su cargo a disposición de los directivos

Estos son los puntos que deben sumar los clubes del FPC para clasificar a las finales: equipos históricos hacen cuentas

Analista arbitral en Alemania aseguró que Luis Díaz debió haber sido expulsado minutos antes en el último partido del Bayern Múnich

Así despidió la barra del Atlético Bucaramanga a Aldair Quintana: piden a los directivos retirar el #1

Tribunal deportivo tomó fuerte decisión sobre la expulsión de Luis Díaz ante el Bayer Leverkusen: el colombiano quedará por fuera de las canchas