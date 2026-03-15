Se conoce nuevo video del momento exacto en el que cayó una tolva sobre el escolta que acompañaba al concejal Jesús Araque

El concejal Araque grababa una queja por el monumental trancón en la Autopista Norte, causado por el descargue de una estructura en plena vía, cuando la pesada tolva se desprendió y cayó sobre un uniformado que se encontraba en el lugar - @RevistaSemana / X

El sábado 14 de marzo de 2026, un video difundido en la mañana mostró el instante en que el escolta de Jesús David Araque, concejal del Nuevo Liberalismo en Bogotá, estuvo a punto de ser impactado por una tolva durante una visita a una obra en la autopista Norte con calle 116.

Durante el recorrido, Araque dialogaba con una ciudadana que relataba los problemas que enfrentan los peatones. La mujer afirmó: “A mí me tocó dejar a mi esposo allá abajo”, y describió el trayecto: “Viene caminando desde la 100, porque el trancón está un taco completo. ¿Y cómo es posible que estén permitiendo eso y no haya ni un policía, no haya nadie?”.

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El concejal, señalando las fallas, advirtió: “La obra incumpliendo, un descarga a mitad del Autopista Norte. Esto no se puede permitir. Miren esto. Ahí siguen descargando”. El video captó el momento crítico cuando la tolva cayó repentinamente, generando alarma entre quienes estaban presentes.

En medio del caos, se escucharon voces preguntando si todos estaban bien. Una persona exclamó: “Un accidente”, mientras Araque intentaba tranquilizar: “Tranquilo”. El incidente dejó en evidencia la preocupación de los residentes por la seguridad en la zona.

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