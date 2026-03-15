Colombia

Roy Barreras señaló a Juan Daniel Oviedo de ocultar su afinidad uribista y criticó su papel en el Dane: “Dio cifras cuestionadas por muchos”

El candidato presidencial puso en duda que la fórmula vicepresidencial de Paloma Valencia represente una garantía para los derechos de las minorías y el avance social de cara a la contienda electoral

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Roy Barreras cuestionó la capacidad
Roy Barreras cuestionó la capacidad de Juan Daniel Oviedo para defender a mujeres y sectores vulnerables - crédito @RoyBarreras/X - Juan Daniel Oviedo/Facebook / Montaje Infobae

Roy Barreras, exsenador y actual candidato presidencial, lanzó desde la red social X una serie de cuestionamientos dirigidos a Juan Daniel Oviedo, recientemente anunciado como fórmula vicepresidencial de Paloma Valencia, quien aspira a la presidencia de Colombia por el partido Centro Democrático.

El mensaje de Barreras puso de manifiesto su escepticismo sobre el verdadero compromiso de Oviedo con los derechos de las minorías y el enfoque social de su trayectoria.

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La intervención de Roy Barreras en X se produjo tres días después de que se oficializara la dupla conformada por Paloma Valencia y Juan Daniel Oviedo para las elecciones presidenciales de 2026, una fórmula que, según el exsenador, representa la consolidación de alianzas conservadoras en el panorama político colombiano.

Barreras expuso en su publicación: “Yo soy de “mi mamá” decía @JDOviedoAr como una broma tiktokera cuando le preguntaban si era el tapado de Uribe. ¿A qué madre se refería? Oviedo tiene dos madres. Su mamá política es María del Rosario Guerra, madre de la ‘ideología de género’ y el ‘rayo homosexualizador’, mentiras que hirieron de muerte el plebiscito por la Paz”.

Roy Barreras cuestionó la fórmula
Roy Barreras cuestionó la fórmula Valencia-Oviedo y puso en duda el compromiso con los derechos de las minorías - crédito @RoyBarreras/X

La crítica de Barreras se centró en la influencia que, a su juicio, ha ejercido María del Rosario Guerra sobre el actual candidato a la vicepresidencia.

El exsenador vinculó la trayectoria de Oviedo a posiciones políticas conservadoras, al afirmar: “Oviedo entró al Dane de Iván Duque de la mano de ella, su madre política. Desde allí construyó su carrera, simulando ser de centro, escondiendo su uribismo enclosetado. Dio cifras cuestionadas por muchos porque que avalaban una política social raquítica. Mientas Oviedo desde el Dane Uribista decía que “con toda” ese gobierno iba bien, se generaba un estallido social sin precedentes”, afirmó.

Según el excongresista, durante la gestión de Oviedo en el Dane se divulgaron cifras que “avalaban una política social raquítica”.

La elección de Oviedo como compañero de fórmula de Valencia suscitó preguntas sobre el rumbo ideológico de la campaña y sobre el respaldo efectivo a los derechos de las minorías sexuales y las mujeres, temas sensibles en el debate público. Barreras planteó dudas abiertas: “¿Será Oviedo, su pupilo, su creación, garante de los derechos de las minorías sexuales?” y agregó: “¿Será él quien defienda a las mujeres pobres que el uribismo quiera llevar a la cárcel cuando interrumpen su embarazo?”.

Críticas de Roy Barreras a
Críticas de Roy Barreras a Juan Daniel Oviedo reabren debate sobre el rumbo ideológico de la campaña de Paloma Valencia - crédito @RoyBarreras/X

El exsenador también evocó el impacto de la controversia por el plebiscito por la paz, recordando la influencia de discursos conservadores. Barreras mencionó: “La ‘Plebistusa’ que aún nos duele (sic)”, en referencia al resultado que marcó el debate nacional años atrás.

El excongresista consideró que el llamado “rayo” de Guerra sigue vigente en el panorama político actual, y que la integración de Oviedo a la fórmula presidencial refuerza esa línea.

En su mensaje, Barreras criticó la decisión de sectores progresistas que, según él, cedieron espacio a la derecha al permitir la consolidación de la dupla Valencia-Oviedo.

El exsenador expresó: “El error del sectarismo de la izquierda este último 8 de marzo, de dejarle la elección regalada al uribismo, no debe repetirse en esta primera vuelta”. Añadió que la victoria electoral requiere sumar apoyos en el centro político, ya que “jamás un presidente en la historia de este país se eligió sin sumar al centro”.

Roy Barreras advierte sobre influencia
Roy Barreras advierte sobre influencia conservadora en la dupla Valencia-Oviedo - crédito Sergio Acero/Reuters

El también expresidente del Senado lamentó que los esfuerzos de la izquierda se hayan concentrado en disputas internas, en lugar de advertir a la ciudadanía sobre los adversarios reales.

Barreras sostuvo: “Si hubieran invertido la misma energía con la que nos atacaron a los del centro izquierda, y en su lugar le hubieran mostrado realmente al pueblo quienes eran los verdaderos adversarios, la situación hoy sería otra”.

La publicación de Roy Barreras concluyó con una reflexión dirigida a aquellos que hace una década priorizaron la paz por encima de los partidos. El político afirmó: “Buen domingo para todos, en especial a los que hace 10 años supieron que la Paz estaba por encima de los partidos y decidieron ganar”.

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