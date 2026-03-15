Paloma Valencia y Cabal critican a Iván Cepeda por “continuar” la ‘Paz Total’ y proponer una reforma agraria: “De no creer”

Iván Cepeda anunció el plan de gobierno el 11 de marzo de 2026 - crédito Luisa González/Nathalia Angarita/REUTERS/Colprensa

La candidata presidencial del Centro Democrático, Paloma Valencia, y la senadora María Fernanda Cabal cuestionaron el programa de gobierno presentado por Iván Cepeda, aspirante presidencial del Pacto Histórico.

A través de su cuenta oficial de X, Valencia afirmó que la propuesta de Cepeda “no introduce cambios sustantivos a la ‘Paz Total’, la cual, liderada por el candidato, es posiblemente el mayor fracaso en políticas públicas que ha visto el país en 50 años”.

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“Lo podemos leer y confirmar: El programa de Cepeda NO introduce cambios sustantivos a la ‘Paz Total’, la cual, liderada por el candidato, es posiblemente el mayor fracaso en políticas públicas que ha visto el país en 50 años”, aseveró Paloma Valencia

Cuestionamientos al plan de Iván Cepeda

El 11 de marzo de 2026, Iván Cepeda inscribió oficialmente su candidatura presidencial junto a Aida Quilcué como fórmula vicepresidencial y presentó su plan de gobierno.

Paloma Valencia señaló que el programa no contempla “una estrategia militar robusta para garantizar la seguridad ciudadana” y “se construye sobre una arquitectura jurídica igual de floja y mal concebida como la ‘Paz Total’”.

De acuerdo con la candidata presidencial, ganadora de la Gran Consultapor Colombia, la iniciativa plantea “negociaciones con múltiples actores, sin ninguna claridad sobre su viabilidad”.

Paloma Valencia señaló que el programa no contempla “una estrategia militar robusta para garantizar la seguridad ciudadana” - crédito @PalomaValenciaL/X

Valencia indicó que la propuesta aborda las causas sociales de la violencia con “una reforma agraria integral mucho más ambiciosa que la del actual gobierno”.

Según la candidata, esta reforma generaría “incertidumbres muy graves de mediano plazo sobre la propiedad de la tierra rural”, lo que haría “imposible la industrialización del agro”.

“Se llena la boca hablando de las causas sociales de la violencia, y para abordarlas plantea una reforma agraria integral mucho más ambiciosa que la del actual gobierno. Esta reforma generaría incertidumbres muy graves de mediano plazo sobre la propiedad de la tierra rural haciendo imposible la industrialización del agro, que es la verdadera revolución agraria que requiere el país”, aseveró Valencia.

Opiniones sobre la continuidad de la ‘Paz Total’ y la reforma agraria

Valencia afirmó que, al igual que la política de “Paz Total”, el plan de Cepeda hace énfasis en el Estado Social de Derecho en todos los territorios, pero “sin siquiera prever las condiciones mínimas para afirmar el Estado de Derecho en todos esos lugares en los cuales la falta de legalidad básica diluye la esperanza”.

En la misma publicación, la senadora María Fernanda Cabal escribió: “Ahora Cepeda resultó ‘adalid’ de la lucha contra la corrupción. Esa que él con su cómplice silencio vio pasar en el gobierno de su camarada Petro”. Cabal añadió: “Los izqueirdópatas se camuflan de lo que no son”.

María Fernanda Cabal cuestionó el plan de gobierno de Iván Cepeda, candidato del Pacto Histórico - crédito @MariaFdaCabal/X

Contexto electoral

Iván Cepeda presentó su programa de gobierno el 11 de marzo de 2026, fecha en que inscribió oficialmente su candidatura presidencial. Paloma Valencia fue elegida candidata presidencial del Centro Democrático tras ganar la Gran Consulta por Colombia. La primera vuelta presidencial en Colombia se realizará el 31 de mayo de 2026.

En su discurso, Iván Cepeda agradeció el respaldo recibido por parte de los simpatizantes del presidente Gustavo Petro Urrego y subrayó el crecimiento del Pacto Histórico como la fuerza política predominante en Colombia.

Cepeda interpretó los resultados de las elecciones legislativas como una señal “clara y contundente” del apoyo popular, tanto en zonas rurales como urbanas, y afirmó que la inscripción de su candidatura marca el inicio de una etapa clave hacia la presidencia.

Iván Cepeda afirmó que su campaña se vuelve “cada vez más fuerte y sólida” y reiteró su confianza en ganar en primera vuelta el próximo 31 de mayo - crédito @IvanCepedaCast/X

El senador reafirmó su confianza en alcanzar un triunfo en primera vuelta y destacó el fortalecimiento de su campaña. Respecto a la inclusión de Aida Quilcué, Cepeda defendió la decisión resaltando su liderazgo y los valores del movimiento indígena, puntualizando que su selección responde a principios éticos y a la trayectoria de Quilcué, integrante de la comunidad nasa.