Ministro de Defensa, Pedro Sánchez, envió rotundo mensaje a alias Iván Mordisco: “El Estado colombiano continuará tras usted”

El ministro de Defensa pidió a alias Iván Mordisco que se desmovilice y le solicitó que no engañe a los campesinos - crédito Ministerio de Defensa

El ministro de Defensa, Pedro Sánchez, envió un mensaje dirigido a alias Iván Mordisco, principal líder del Estado Mayor Central de las disidencias de las Farc.

En una rueda de prensa, el ministro de Defensa destacó las recientes capturas de cabecillas de las disidencias de las Farc, quienes enfrentan cargos por delitos como homicidio.

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“También es fundamental recibir información, por eso ofrecemos recompensas. A alias Mordisco ya le hemos capturado a cuatro hermanos, todos con vínculos con el crimen. Enfrentan delitos graves como homicidio y asesinatos de líderes sociales. Además, estaban encargados de coordinar la logística necesaria para perpetrar asesinatos”, señaló Sánchez.

Por este motivo, el ministro de Defensa pidió a alias Iván Mordisco que se desmovilice y le solicitó que no engañe a los campesinos, que, según Pedro Sánchez, tienen menos protección.

El ministro de Defensa, Pedro Sánchez, destacó las recientes capturas de cabecillas de las disidencias de las Farc - crédito Luisa González/REUTERS

“Alias Mordisco tiene más hermanos y seguimos tras la estructura criminal que lo rodea, responsable de causar graves daños. Si llega a escuchar este mensaje, el Estado colombiano le hace una invitación: desmovilícese. No ha aportado nada positivo al país; solo ha asesinado y secuestrado. No siga engañando a los campesinos ni a quienes cuentan con menos protección en ciertas regiones”, afirmó.

Según el ministro de Defensa, si alias Iván Mordisco no se desmoviliza, el Estado colombiano continuará con los operativos para capturarlo y utilizará la fuerza legítima del Estado.

“Desmovilícese, haga un bien al país y ponga fin a esa vergüenza. De lo contrario, tenga la certeza de que el Estado colombiano continuará tras usted para capturarlo y, si ofrece resistencia, se empleará la fuerza legítima del Estado, como lo permite la ley para proteger al pueblo colombiano”, aseveró.

Recordó la recompensa que ofrecen las autoridades por el principal cabecilla de las disidencias de las Farc, así como por otros integrantes del grupo armado.

“Actualmente hay una recompensa de hasta cinco mil millones de pesos por alias Mordisco. La información sobre su paradero sigue llegando. Por alias Domingo Biojó, proveniente de Putumayo y Caquetá, la recompensa es de hasta novecientos millones de pesos. Por alias Wainer, también perteneciente a la estructura de Mordisco, la recompensa asciende a trescientos millones de pesos”, afirmó.

Y agregó:“Por alias Ángel Montero, la recompensa es de hasta novecientos millones de pesos. Por alias Chucky, identificado como extorsionista del grupo 44, hasta 300 millones de pesos. Por alias Pescado, quien llegó desde Arauca para asesinar en Guaviare, la recompensa alcanza los setecientos ochenta y siete millones de pesos”.

Pedro Sánchez resaltó que también están ofreciendo recompensas por integrantes de la estructura que lidera alias Calarcá, y mencionó a otros integrantes del grupo armado.

Pedro Sánchez resaltó que también están ofreciendo recompensas por integrantes de la estructura que lidera alias Calarcá - crédito Colprensa/EFE

“También se ofrecen recompensas por integrantes del grupo de alias Calarcá. Por alias Bison o Barbas, hasta novecientos millones de pesos. Por alias Giovanny Hernández, hasta novecientos millones de pesos. Por alias Jhon y Freddy Márquez, hasta novecientos millones de pesos”, expresó.

Captura de José Manuel Vera

La Policía Nacional mantiene su ofensiva contra Néstor Gregorio Vera Fernández, conocido como “Iván Mordisco”, que lidera el Estado Mayor Central (EMC), una facción disidente de las Farc. En el pasado, el presidente Gustavo Petro intentó abrir un proceso de diálogo con este grupo.

Según un comunicado, la Policía confirmó la detención de José Manuel Vera Fernández, identificado como alias José y hermano de “Iván Mordisco”, en el sector de Ciudad Bolívar, en Bogotá. La captura, realizada en conjunto con la Fiscalía General de la Nación, responde a una orden judicial por cargos de homicidio agravado, secuestro y porte ilegal de armas de fuego.

Las indagaciones vinculan a alias José con la gestión de propiedades en Cundinamarca, empleadas por la organización para coordinar delitos y resguardar a sus integrantes. Además, se le atribuye la promoción de homicidios selectivos contra personas firmantes del acuerdo de paz, así como otras acciones violentas.

La Policía destacó que la detención de Vera Fernández afecta la estructura operativa del EMC, ya que en los últimos cinco días han sido capturados tres hermanos de alias Iván Mordisco, quienes enfrentarán procesos judiciales por su supuesta relación con actividades criminales.

En Tolima, las autoridades también detuvieron a Juan Gabriel Vera Fernández, alias La Jota, y Andrés Vera Fernández, alias Conejo, ambos hermanos del líder disidente. Sobre ellos pesan señalamientos por homicidios, secuestros y extorsiones en la región.

José Manuel Vera Fernández, alias José, fue capturado en la localidad de Ciudad Bolívar, en Bogotá - crédito Policía Nacional

El director general de la Policía Nacional, general William Oswaldo Rincón Zambrano, afirmó que la aprehensión de alias José representa un golpe contra el círculo de confianza del EMC.