Colombia

Los cortes de la Luz en Santander: cuáles son las suspensiones del servicio este 15 de marzo

ESSA dio a conocer los trabajos de mantenimiento que se realizarán hoy en el departamento de Santander

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Que no te tomen por
Que no te tomen por sorpresa las suspensiones de energía electrica de este día en Santander (Jovani Pérez/Infobae)

Con el fin de mejorar la calidad y la confiabilidad del servicio eléctrico en el departamento, la Electrificadora de Santander (ESSA) llevará a cabo cortes y mantenimientos este domingo 15 de marzo.

Las alteraciones son necesarias para ofrecer un mejor servicio a losclientes, así como para cuidar la seguridad del personal de ESSA durante los trabajos.

El organismo informó que la actualización de la red eléctrica en el área es el motivo de las labores frecuentes que se realizan, las cuales son imprescindibles para ofrecer una mejor calidad del servicio.

ESSA aconsejó a sus clientes desenchufar sus equipos electrónicos para prevenir daños y no planificar actividades que dependan de la electricidad, ya que el suministro podría interrumpirse en cualquier instante.

Aquí está la ubicación de los trabajos, las zonas y sectores donde se verá afectado el servicio, así como la duración de los cortes.

Los cortes en el servicio hoy

Localidad: Bucaramanga.

Sector(es): Conjunto Residencial Soleri, Barrios San Rafael, Miramar, Chapinero, Colseguros Norte, Norte Bajo, Villa Mercedes, Cinal, Nueva Colombia y algunos sectores de Bosque Norte, Transición y La Independencia.

Estatus: Cancelada.

Duración del corte: 08:00 - 08:30

Trabajos: Remodelación de redes.

Localidad: Bucaramanga.

Sector(es): Edificio Portal de Antara, Barrios Olas II y algunos sectores de Villa Mercedes en las calles 0A, 0B,0C y 0D con carreras 15,15A,15B,15C y 15D.

Estatus: Cancelada.

Duración del corte: 08:00 - 15:00

Trabajos: Remodelación de redes.

Localidad: Bucaramanga.

Sector(es): Conjunto Residencial Soleri, Barrios San Rafael, Miramar, Chapinero, Colseguros Norte, Norte Bajo, Villa Mercedes, Cinal, Nueva Colombia y algunos sectores de Bosque Norte, Transición y La Independencia.

Estatus: Cancelada.

Duración del corte: 14:30 - 15:00

Trabajos: Remodelación de redes.

Localidad: Piedecuesta.

Sector(es): Algunos sectores de la vereda San Francisco.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 08:00 - 16:00

Trabajos: Mantenimiento preventivo de redes.

Localidad: Bucaramanga.

Sector(es): Barrio Mejoras Públicas sectores de las calles 36 y 37 con carrera 32.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 07:00 - 17:00

Trabajos: Mantenimiento preventivo de redes.

Localidad: El Carmen De Chucurí.

Sector(es): Algunos sectores de la vereda La Bodega.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 08:00 - 17:00

Trabajos: Mantenimiento preventivo de redes.

Localidad: Landázuri.

Sector(es): Algunos sectores de las veredas Nacumales, Chorolo y Chorolo Medio.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 09:00 - 17:00

Trabajos: Mantenimiento preventivo de redes.

Reducir el uso de aparatos
Reducir el uso de aparatos electrodomésticos o las luces de tu casa te ayudará en gran medida para ahorrar dinero. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Cómo pagar tu factura de luz

ESSA cuenta con una gran lista de métodos de pagos para estar al día las cuotas del servicio eléctrico.

Entre las opcipones está desde la aplicación móvil de APP ESSA, también mediante Kioscos, a través de tarjeta de débito en los bancos Bancolombia o Colpatria, así como por pago electrónico, en las Apuestas La Perla, por Efecty, en Almacenes Éxito y diversos bancos.

El pago de la factura en línea no tiene ningún costo adicional para los clientes y para hacer dicho proceso es necesario que tengas a la mano el número de cuenta, misma que aparece en el documento emitido por la empresa.

En caso de que no tengas tu factura a la mano es importante conservar el número que te identifica como cliente del servicio, mismo que se te pedirá en la aplicación o sitio web de ESSA antes de realizar tu pago.

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